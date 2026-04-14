Congresista estadounidense Mario Díaz-Balart expresó preocupación por situación en Colombia “bajo la administración de Petro”: “Está poniendo en riesgo la relación con EE.UU.”

El representante republicano Mario Díaz-Balart no se guardó nada y atacó con duros comentarios al presidente Gustavo Petro - crédito @MarioBD/X

El congresista republicano Mario Díaz-Balart expresó su preocupación por la situación política en Colombia bajo la administración del presidente Gustavo Petro, advirtiendo posibles efectos en la relación bilateral con Estados Unidos y en la estabilidad democrática del país.

El legislador afirmó que las recientes amenazas contra figuras políticas como la senadora Paloma Valencia y el abogado Abelardo de la Espriella, ambos candidatos presidenciales, evidencian, según su postura, un escenario de creciente tensión y violencia en el debate político colombiano.

En su mensaje, Díaz-Balart afirmó: “Me preocupa mucho la peligrosa situación en Colombia bajo la administración de Petro, lo cual está poniendo en riesgo la estrecha relación entre EE.UU. y Colombia. Las recientes amenazas contra líderes y candidatos, como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, reflejan un clima cada vez más violento, así como el deterioro de la democracia y del estado de derecho”.

Sus declaraciones se producen en medio de un contexto electoral marcado por denuncias de intimidaciones contra aspirantes presidenciales, lo que ha reactivado el debate sobre las garantías de seguridad en la contienda.

Díaz-Balart advirtió un posible deterioro del clima democrático y de la relación bilateral con Estados Unidos tras recientes amenazas contra líderes y candidatos presidenciales - crédito Marío Díaz-Balart/X

Frente a esta situación, el Gobierno nacional ha reforzado los esquemas de protección para los candidatos, con apoyo de la Policía, el Ejército y la Armada, además de dispositivos logísticos y vehículos blindados para sus desplazamientos.

Las autoridades también han anunciado medidas adicionales, como el fortalecimiento de la inteligencia y la oferta de recompensas para prevenir posibles atentados o identificar a los responsables de las amenazas.

A menos de 50 días de la primera vuelta presidencial, el país enfrenta un escenario de alta sensibilidad política, en el que distintos sectores han pedido garantizar condiciones de seguridad que permitan el desarrollo normal del proceso electoral.

Sus declaraciones se producen en medio de una creciente preocupación por la seguridad de los candidatos en el país, luego de que en menos de 48 horas se reportaran nuevas denuncias de intimidaciones contra aspirantes a la presidencia.

Estos hechos han reactivado el debate nacional sobre la protección de figuras políticas en plena campaña electoral.

Ante la gravedad de los reportes, el Gobierno Nacional ha anunciado el refuerzo de los esquemas de seguridad para todos los candidatos y candidatas presidenciales y vicepresidenciales.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez exigió protección especial para Paloma Valencia tras la difusión de la imagen intimidatoria. - crédito X

Según información divulgada por el medio Semana, el dispositivo incluye aproximadamente 100 personas de protección por aspirante, 129 miembros de la Policía Nacional, además de 37 vehículos blindados y 24 vehículos convencionales asignados a labores de escolta y apoyo logístico.

El esquema, que se mantiene desde hace varios meses, cuenta también con la coordinación de la Policía, el Ejército y la Armada Nacional, con el objetivo de garantizar la movilidad y la integridad de los aspirantes en sus recorridos de campaña por diferentes regiones del país.

Las autoridades han insistido en que el dispositivo es dinámico y se ajusta según el nivel de riesgo identificado por los organismos de seguridad.

En paralelo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el Estado mantiene activos los esquemas de protección y que estos se han reforzado ante la aparición de nuevas amenazas.

Las autoridades buscan responder al incremento de alertas en el contexto electoral, en el que la confrontación política ha elevado el nivel de tensión en varios sectores del país.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció medidas adicionales, entre ellas la oferta de recompensas de hasta 1.000 millones de pesos para quienes entreguen información que permita prevenir posibles atentados o identificar a los responsables de las amenazas.

Denuncias de amenazas contra el abogado Abelardo de la Espriella generaron rechazo en distintos sectores políticos - crédito Luisa GOnzález/Reuters

El funcionario explicó que la estrategia busca anticiparse a cualquier intento de violencia contra los aspirantes y fortalecer la capacidad de reacción de las autoridades.

Las amenazas reportadas recientemente han seguido un patrón similar, según denuncias de los propios afectados y sus equipos de campaña. En redes sociales han circulado imágenes de coronas fúnebres con los nombres de los candidatos y mensajes de “descanse en paz”, lo que ha sido interpretado por varios sectores políticos como un acto de intimidación directa.

La candidata Paloma Valencia reaccionó a las amenazas asegurando que no suspenderá sus actividades públicas y que continuará con sus recorridos de campaña. En sus declaraciones, enfatizó que la violencia no puede convertirse en un mecanismo para silenciar la participación política ni condicionar el debate democrático.

En el caso de Abelardo de la Espriella, su equipo político también denunció la circulación de mensajes intimidatorios en su contra, atribuidos a las mismas redes que habrían amenazado previamente a otros aspirantes.

Estas denuncias fueron respaldadas por el senador Mauricio Gómez Amín, quien calificó los hechos como “graves” y pidió un rechazo unificado de todas las fuerzas políticas.