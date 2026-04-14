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Por qué los cardiólogos recomiendan incluir frutos secos en la dieta diaria: esto es lo que aportan a la salud cardiovascular

Expertos resaltan los beneficios de incorporar este tipo de alimentos regularmente, pero siempre dentro de un patrón saludable y adaptado a las necesidades individuales

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Mujer sonriente de mediana edad come frutos secos en una cocina. Frente a ella hay tazones con nueces, almendras, pistachos y semillas variadas
Especialistas recomiendan frutos secos como parte de una dieta para proteger el corazón - crédito VisualesIA

En medio de la creciente preocupación por las enfermedades cardiovasculares, especialistas en cardiología han puesto el foco en un grupo de alimentos que, aunque pequeños, concentran un alto valor nutricional: los frutos secos.

Diversos estudios y recomendaciones médicas coinciden en que su consumo regular puede aportar beneficios importantes para la salud del corazón, siempre que se integren dentro de una dieta equilibrada.

El sistema cardiovascular, responsable de transportar oxígeno y nutrientes a todo el organismo, depende en gran medida de los hábitos de vida y el corazón, que late alrededor de 100.000 veces al día, requiere un cuidado constante, en el que la alimentación juega un papel clave.

En ese contexto, los frutos secos han ganado protagonismo como una opción saludable respaldada por evidencia científica.

Vista cercana de una mano sosteniendo varias nueces con cáscara, una nuez pelada y un puñado de almendras enteras.
Almendras, nueces y pistachos: los favoritos de los cardiólogos para cuidar el corazón sin perder sabor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Investigaciones recientes han analizado la relación entre el consumo de estos alimentos y distintos indicadores de salud. Una de ellas, publicada en el Journal of the American College of Nutrition y desarrollada por la Universidad Estatal de Luisiana, evaluó a más de 13.000 adultos, encontrando diferencias significativas entre quienes incluían frutos secos en su dieta y quienes no lo hacían.

Entre los hallazgos más relevantes se identificaron beneficios como menor índice de masa corporal, reducción de la circunferencia de la cintura, niveles más bajos de presión arterial y una disminución del riesgo de síndrome metabólico. Además, se evidenció una reducción del colesterol LDL —conocido como “colesterol malo”—, lo que impacta directamente en la prevención de enfermedades cardíacas.

Estos resultados coinciden con lo señalado por entidades como la Fundación Española del Corazón, que ha destacado la relación entre el consumo habitual de frutos secos y mejoras en parámetros como el colesterol, el peso corporal y la presión arterial.

Pero, ¿cuáles son los frutos secos más recomendados? Los expertos suelen mencionar opciones como almendras, nueces, pistachos, avellanas, nueces de Brasil, castañas, macadamias, piñones y pecanas. Todos ellos comparten un perfil nutricional rico en grasas no saturadas —consideradas saludables—, además de fibra, proteínas, antioxidantes y minerales esenciales.

Un bol de cerámica de color claro, visto desde arriba en diagonal, lleno de una mezcla variada de frutos secos y arándanos rojos deshidratados, sobre una mesa de madera clara.
Los frutos secos se convierten en las estrellas saludables para el corazón, según estudios recientes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

A pesar de sus beneficios, los cardiólogos insisten en que la clave está en la cantidad y la forma de consumo. Las recomendaciones apuntan a ingerir entre tres y siete porciones semanales, en cantidades que oscilen entre los 20 y 30 gramos por porción. Asimismo, se sugiere optar por versiones naturales, es decir, crudas o tostadas sin sal, evitando aquellas que contienen azúcares añadidos o que han sido sometidas a procesos industriales.

Incorporar frutos secos en la alimentación diaria no requiere cambios drásticos. Pueden añadirse al desayuno junto con yogur o cereales, incluirse en ensaladas para aportar textura y sabor, o consumirse como refrigerio entre comidas. Esta versatilidad facilita su integración en diferentes momentos del día.

No obstante, los especialistas advierten que estos alimentos no deben considerarse una solución aislada. Su efecto positivo se potencia cuando forman parte de un patrón alimenticio saludable que incluya frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, además de una reducción en el consumo de sal, azúcares y grasas saturadas.

También es importante tener en cuenta que no todas las personas pueden consumirlos sin restricciones. Quienes presentan alergias a frutos secos deben evitarlos completamente. De igual forma, personas que siguen dietas hipocalóricas deben moderar su ingesta debido a su alta densidad energética.

Vista superior de seis cuencos con almendras, pistachos, nueces, anacardos, avellanas y cacahuetes, distribuidos sobre una tabla de madera rústica.
La comunidad médica recomienda incorporar frutos secos a una dieta equilibrada para cuidar el corazón - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

En el caso de pacientes con hipertensión, se recomienda evitar las versiones saladas, mientras que quienes padecen enfermedades renales deben consultar previamente por su contenido en minerales como potasio y fósforo.

Finalmente, los expertos subrayan la importancia de contar con orientación médica antes de realizar cambios significativos en la dieta, especialmente si se tienen condiciones de salud preexistentes. Cada organismo responde de manera distinta, por lo que una alimentación adecuada debe adaptarse a las necesidades individuales.

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