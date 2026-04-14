Petro amenazó a los alcaldes con destituirlos de sus cargos si no ayudan a disolver paro por aumento de avalúo catastral: lanzó ultimátum

El presidente de la República, en el Consejo de Ministros efectuado en Ipiales (Nariño), aprovechó para señalar a los alcaldes de Santander y al gobernador Díaz Mateus por lo que sería su inacción para destrabar el paro campesino - crédito Presidencia

En un anuncio que encendió la escena política nacional, pues estaría en contravía del orden constitucional, el presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó el lunes 13 de abril de 2026 una dura amenaza a los alcaldes que no presenten propuestas para resolver el paro campesino generado por la actualización del avalúo catastral, en los departamentos de Santander, Boyacá y Norte de Santander.

El mandatario, que se expresó con un extenso mensaje en la red social X, y que ratificó su postura en el Consejo de Ministros efectuado en Ipiales (Nariño), lanzó esta especie de ultimátum a los mandatarios locales, en relación con el paro que mantiene bloqueadas varias vías y ha causado graves afectaciones a la economía de esta zona del oriente del territorio nacional.

“Alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía”, fue la amenaza que lanzó el primer mandatario, pese a que la Constitución no le entrega esa facultad para su cargo. Un error que ha repetido desde que fue alcalde de Bogotá, cuando también defendía ese postulado, cuando los mandatarios locales son elegidos por voto popular.

En su perfil de X, el presidente Gustavo Petro lanzó una dura amenaza a los alcaldes del país, a los que destituiría si no ayudan a destrabar el paro - crédito @petrogustavo/X

A su vez, Petro responsabilizó a las autoridades locales por la tasa del impuesto predial. “Lo único que tienen que hacer es que en un nuevo acuerdo bajen la tasa de los propietarios urbanos y rurales de la población pobre y trabajadora; no se necesita más y se hace en 15 días”, expresó el presidente, que agregó que ”el Gobierno no va a permitir que le quiten y le suban la comida de sus hogares”.

En tanto campesinos y gremios de comerciantes protestan por el incremento del avalúo catastral, en una medida que, de acuerdo con la Federación Colombiana de Municipios, responde al cumplimiento del artículo 49 de la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Esta norma ordenó la actualización catastral en 520 municipios priorizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).

Los argumentos de Gustavo Petro sobre aumento del avalúo catastral

En su defensa, el jefe de Estado insistió en que el aumento del impuesto es una decisión de los alcaldes y concejos municipales. “Cada vez que le dicen a un campesino que debe ser el gobierno nacional, es el alcalde y el concejo el que baja la tasa; dejen de engañarse”, escribió en X. Además, remarcó que “la solución del avalúo catastral no está en la nación, sino en los municipios”.

Los manifestantes se concentran en puntos estratégicos de la vía, impidiendo el paso de vehículos como forma de presión frente al aumento del impuesto predial - crédito Siete TV/Facebook

Del mismo modo, Petro también dirigió un mensaje al gobernador de Santander, general (r) Juvenal Díaz Mateus. “Su función no es engañar a su pueblo diciendo que el problema es de la nación; reúna a los alcaldes que coordina y se pone a trabajar con ellos en los acuerdos de tasa predial en los concejos municipales de Santander”, dijo el jefe de Estado, que enfatizó que “la paz es un derecho y punto”.

Según el gobernante, “el aumento de los avalúos es para ponernos al día como ordena la ley y el Acuerdo de Paz; el objetivo del Gobierno es que los ricos paguen impuestos”. En contraste, la Federación Colombiana de Municipios defendió el actuar de los mandatarios locales y afirmó en un comunicado, el sábado 11 de abril, que ellos no actúan por interés propio, sino en cumplimiento de la ley vigente.

La actualización catastral liderada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) fue rechazada por campesinos de Santander y Norte de Santander, que siguen en paro - crédito Contraloría General de la República

Asimismo, en el Consejo de Ministros, el presidente reiteró su posición y denunció la existencia de desinformación en torno a la actualización catastral. “Los campesinos en esas barricadas de Santander, con un gobernador ultraderechista y unos alcaldes que son de lo mismo, (están) creyéndose una mentira”, afirmó Petro, que reiteró que es el poder local el que puede destrabar el paro.

En consecuencia, remarcó que son los alcaldes los que “tienen la facultad, presentando un acuerdo al Concejo, de exonerar de impuesto predial, pues no a los ricos amigotes que tienen, uribistas, sino al pueblo trabajador”. Y añadió que los gravámenes locales son de exclusiva competencia de los municipios y que estos recursos deben destinarse a “agua potable, educación y vías rurales”.

“No más engaños al pueblo, este Gobierno pide que los ricos paguen impuestos. Es la educación, la salud y el agua potable de toda la población, por los hijos; eso no se puede perder”, refirió el mandatario, que reforzará la seguridad en zonas críticas y ofrecerá recompensas para los que aporten información que permita restablecer la movilidad. “No somos tontos”, puntualizó Petro en sus declaraciones.

La Federación de Municipios defendió que los alcaldes aplican la actualización catastral en el marco de la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo, no por intereses propios - crédito Federación Colombiana de Municipios

Federación de Departamentos le respondió a Gustavo Petro y salió en respaldo a los alcaldes

En respuesta a Petro, la Federación Nacional de Departamentos (FND) expresó su respaldo a los alcaldes y recordó que son “autoridades legítimamente elegidas por los ciudadanos para gobernar sus territorios en el marco de la Constitución y la ley", según se leyó en su comunicado del 13 de abril, en el que se reiteró que la “Constitución es clara al establecer la autonomía de las entidades territoriales”.

Y enfatizó que los alcaldes, en su calidad de jefes de la administración local elegidos por voto popular, ejercen funciones “sin subordinación jerárquica al Gobierno nacional”. Con ello, advirtió que “cualquier afirmación que sugiera la facultad de ordenar la salida inmediata de alcaldes de sus cargos carece de sustento jurídico” y reafirmó que la permanencia “está sujeta a los procedimientos definidos por la ley”.

Con este comunicado, la Federación Nacional de Departamentos respaldó a los mandatarios locales frente a los señalamientos del presidente Gustavo Petro - crédito suministrado a Infobae Colombia

Además, la federación consideró relevante recordar que incluso “decisiones adoptadas por órganos de control frente a autoridades elegidas por voto popular han sido reversadas, en garantía de la protección de los derechos políticos y la autonomía territorial, pilares de la institucionalidad democrática”. Así le dio un fuerte espaldarazo a los gobernantes locales en este rifirrafe.

Así pues, la entidad hizo hincapié en la necesidad de actuar con prudencia y responsabilidad en las declaraciones públicas. “Hacemos un llamado a la responsabilidad institucional en el uso del lenguaje público, evitando generar desinformación o interpretaciones que puedan afectar la confianza en las instituciones y el equilibrio democrático”, indicó la Federación Nacional de Departamentos.

Finalmente, la organización que agrupa a los gobernadores del país indicó que “la coordinación entre Nación y territorios es fundamental, pero siempre en el respeto de la autonomía, la legalidad y el orden constitucional que nos rige”, en alusión a la importancia de preservar los principios de la institucionalidad democrática en Colombia.