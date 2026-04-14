Video: Carlos ‘El Pibe’ Valderrama sorprendió a las redes sociales clavándose al mar desde un acantilado

El samario sorprendió con su buen estado físico al arriesgarse a saltar desde una gran altura hacia el mar - crédito @pibevalderramap/Instagram

A los 64 años, el exfutbolista Carlos ‘El Pibe’ Valderrama sigue generando interés y expectativa entre los colombianos. El samario, capitán y ‘10’ de la selección Colombia en tres participaciones en la Copa del Mundo, no ha tenido reparos a la hora de hablar del presente del fútbol colombiano y en particular de la Tricolor, sea que vaya bien o mal.

Sin embargo, de vez en cuando el “Mono” causa sensación con algún acto más impulsivo o fuera del libreto que siempre da de qué hablar. Y eso fue justamente lo que sucedió durante una reciente visita del exfutbolista a Curazao.

El exfutbolista estuvo en Curazao, acompañado de su familia, debido a su participación del Torneo de Leyendas del Fútbol realizado en la isla caribeña en abril - crédito @pibevalderramap/Instagram

En la isla caribeña, Valderrama participó como invitado en el ya tradicional Torneo de Leyendas del balompié que celebró su más reciente edición los días 9 y 10 de abril.

Al tratarse de un evento de esparcimiento, el samario viajó acompañado de su familia y sorprendió al protagonizar un video que subió a su cuenta de Instagram. En él se le observa al borde de un acantilado, sonriente, y dispuesto a saltar hacia el mar. Al escuchar el conteo, “El Pibe” no lo dudó y se clavó desde una gran altura para entrar al agua y luego reincorporarse y seguir nadando como si nada hubiera pasado.

La grabación se hizo tendencia rápidamente, mientras los usuarios reaccionaban sorprendidos y admirados ante la audacia del histórico mediocampista, así como al buen estado físico que mantenía a su edad. Hasta su familia se mostró sorprendida de que el “Pibe” asumiera semejante riesgo.

“Mi grito de susto, te amo, papi amo verte tan feliz”, comentó su hija Carla. Otro capitán emblemático de la selección Colombia Mario Alberto Yepes no se reservó elogios hacia Valderrama. “Nooooo muy teso. A mi me tocó parado”, escribió el caleño. Fabián Vargas se sumó a los que reaccionaron al momento: “Por eso es el gran capitán, siempre comandando”, expresó.

Valderrama rechazó una millonaria oferta para cortarse su icónica melena

La oferta propuesta por una marca fue antes del Mundial de Estados Unidos 1994

Durante una entrevista en el programa Entregoles del periodista Andrés Cantor, el exfutbolista contó que hace varios años una marca le propuso cortarse su emblemática melena rubia a cambio de una suma millonaria.

“Dos de los verdes, dos millones de dólares”, precisó el exfutbolista, quien rechazó sin titubear la propuesta que tuvo lugar antes del Mundial de Estados Unidos 1994, en el que Colombia era vista como uno de los combinados a animar el certamen.

Según explicó el excapitán y ‘10’ de la selección de Colombia, su negativa no se debió a que intentara negociar una suma mayor. “No, ni cinco (millones)”, afirmó tajante cuando le preguntaron si esperaba una oferta superior.

Pese a las intenciones de la marca, el samario afirmó que prefirió mantenerse fiel a su imagen. “Mi vida la decido yo. Siempre fui así. Yo respondo por mi historia. Es historia mía”, explicó, dejando claro que su identidad iba más allá de lo económico.

El exjugador no mostró interés por el atractivo económico de la oferta y prefirió conservar su cabellera, un distintivo que lo acompañó durante gran parte de su vida —en otras oportunidades Valderrama relató que llegó a tener problemas en la graduación por portar su peinado tradicional— y que se transformó en símbolo del fútbol colombiano. “El pelo creció porque yo me lo dejé crecer contra viento y marea. Tiene otro color, tiene otra pinta pero ahí está”, concluyó la leyenda.

El cabello de Valderrama no sólo definió su imagen, sino que se transformó en parte de la cultura popular. Cabe recordar que años después de la oferta fallida, cuando jugaba en la MLS para el Tampa Bay Mutiny, la liga decidió el 18 de julio de 1996 que se celebrara el “Valderrama Day”. Durante la jornada, tanto compañeros como rivales e hinchas lucieron pelucas rubias durante la previa a un partido ante Kansas City Wizards.