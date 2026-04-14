Boletín de Medicina Legal alertó por aumento de suicidios y violencia en adultos mayores en Bogotá durante 2026

Solo en los dos primeros meses de 2026, Medicina Legal registra 13 suicidios de adultos mayores en la capital, anticipando un posible récord anual - crédito X

La concejala María Clara Name lanzó una alerta en la Comisión de Gobierno del Concejo de Bogotá tras conocerse los resultados del Boletín Estadístico del Adulto Mayor de Medicina Legal, que evidencia un preocupante aumento en los casos de suicidio entre adultos mayores en la capital.

Name advirtió: “Hacemos un llamado urgente al Distrito para contrarrestar el alarmante aumento de suicidios en adultos mayores”. Según el boletín, solo entre enero y febrero de 2026 ya se han registrado 13 suicidios en esta población. De mantenerse esta tendencia, el año podría cerrar con cerca de 78 muertes, un incremento significativo frente a los 53 casos reportados durante todo 2025.

La cabildante subrayó la gravedad del panorama: “Esta realidad no puede seguir siendo ignorada. Nuestros adultos mayores necesitan atención integral, acompañamiento emocional y políticas públicas efectivas que protejan su salud mental y su dignidad. No podemos permitir que la soledad, el abandono y la falta de atención sigan cobrando vidas”, enfatizó.

La concejala María Clara Name demanda políticas públicas y estrategias comunitarias para mejorar la salud mental del adulto mayor en Bogotá - crédito Juan Páez / Colprensa

En este contexto, Name presentó dos iniciativas en el Concejo: una dirigida a fortalecer la salud mental de esta población, y otra —aprobada en primer debate en febrero— que crea la estrategia de redes de cuidado comunitario para el adulto mayor en Bogotá.

Aumento de suicidios y violencia: cifras y tendencias

El Boletín Estadístico del Adulto Mayor de Medicina Legal, con corte a febrero de 2026, reveló que en los dos primeros meses del año se han registrado 796 muertes violentas en adultos mayores. El detalle de las causas muestra una tendencia que preocupa:

Accidentales: 320 casos (40,2%)

Eventos de transporte: 281 casos (35,3%)

Suicidio: 101 casos (12,7%)

Homicidio: 94 casos (11,8%)

Al comparar con el mismo periodo de 2025, se observa un aumento general del 11,6% en muertes violentas, con un salto del 31,2% en suicidios (de 77 a 101 casos) y un incremento del 21,7 % en muertes accidentales.

La violencia interpersonal y la intrafamiliar representan el 75% de las 1.724 lesiones no fatales registradas en adultos mayores en Bogotá durante 2026 - créditoDanie Franco/Unsplash

El grupo de adultos entre 60 y 74 años concentra la mayoría de los casos (61%), mientras que los mayores de 75 años muestran un riesgo creciente de muerte accidental. En contraste, los homicidios presentan una leve disminución, aunque su número sigue siendo crítico dada la vulnerabilidad de la población mayor.

Lesiones no fatales y entornos de violencia

El boletín también reporta 1.724 lesiones no fatales en adultos mayores entre enero y febrero de 2026. Los principales contextos de violencia son:

Violencia interpersonal: 819 casos (47,5%)

Violencia intrafamiliar: 437 casos (25,4%)

Lesiones en eventos de transporte: 258 casos (15%)

Violencia de pareja: 163 casos (9,4%)

Delito sexual: 21 casos (1,2%)

Se evidenció, además, un incremento del 2% en lesiones no fatales respecto al año anterior, con aumento en violencia interpersonal (+4,6%), intrafamiliar (+6,8%) y delitos sexuales (+5%). La violencia interpersonal e intrafamiliar representó casi el 75% de los casos, resaltando que el entorno familiar y social cercano es el principal foco de vulnerabilidad para los adultos mayores.

Bogotá, Cali y Medellín reportan las cifras más altas de muertes y lesiones de adultos mayores, con mayor incidencia en los estratos 3 y 4 de la capital - crédito Integración Social

Las mujeres sufren especialmente violencia intrafamiliar y de pareja, mientras que la violencia sexual, aunque baja en números absolutos, permanece como un problema grave y subdiagnosticado.

Distribución geográfica y factores de riesgo

Bogotá, Cali y Medellín registran las cifras más altas tanto en muertes como en lesiones de adultos mayores. El boletín destaca que en la capital los estratos 3 y 4 concentran el 40% de los casos de ideación suicida, con las localidades de Antonio Nariño y Barrios Unidos mostrando las tasas más elevadas.

El 21% de la población mayor ha recibido un diagnóstico de ansiedad y el 18% ha sufrido de depresión. La pérdida de autonomía por problemas de salud, la suspensión de actividades laborales, el maltrato y el abandono familiar son factores que incrementan el riesgo de depresión, declive cognitivo y suicidio.