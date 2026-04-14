Levantan el paro por avalúo catastral: voceros firmaron acuerdo con el Gobierno nacional tras seis días de manifestaciones

El paro campesino en Santander llegó a su fin tras seis días de bloqueos que alteraron la movilidad y golpearon la economía regional. La decisión se tomó luego de un aacuerdo firmado entre voceros de los manifestantes y el Gobierno nacional, lo que abrió paso a la reapertura de las principales vías afectadas.
La jornada de cierre se registró después de intensas conversaciones en las que ambas partes lograron puntos de entendimiento frente a las reclamaciones del sector rural. Con la firma del acta, los líderes del paro anunciaron el levantamiento inmediato de las protestas, que también tuvieron eco en zonas como Armenia y varios municipios de Boyacá.
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