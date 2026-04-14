Colombia

Levantan el paro por avalúo catastral: voceros firmaron acuerdo con el Gobierno nacional tras seis días de manifestaciones

El levantamiento de las protestas por parte de la comunidad campesina permitió el restablecimiento del tránsito en corredores estratégicos luego de sus peticiones ante la Administración nacional

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El sector agroalimentario alerta sobre desabastecimiento y alzas en los precios debido a los bloqueos en vías clave de la región - crédito @metropolitano_X
Las conversaciones se centraron en las reclamaciones por los avalúos catastrales. Este tema impulsó la movilización durante casi una semana - crédito @metropolitano_X

El paro campesino en Santander llegó a su fin tras seis días de bloqueos que alteraron la movilidad y golpearon la economía regional. La decisión se tomó luego de un aacuerdo firmado entre voceros de los manifestantes y el Gobierno nacional, lo que abrió paso a la reapertura de las principales vías afectadas.

La jornada de cierre se registró después de intensas conversaciones en las que ambas partes lograron puntos de entendimiento frente a las reclamaciones del sector rural. Con la firma del acta, los líderes del paro anunciaron el levantamiento inmediato de las protestas, que también tuvieron eco en zonas como Armenia y varios municipios de Boyacá.

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