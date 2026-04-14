El Ministerio de Salud negó desabastecimiento de medicamentos y culpó a las EPS por las barreras en la entrega

El Ministerio atribuyó a las EPS la generación de “barreras administrativas injustificadas” en la entrega de tratamientos a los pacientes - crédito Colprensa

El Ministerio de Salud rechazó las versiones sobre un supuesto desabastecimiento de medicamentos en el país y señaló directamente a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) como responsables de las dificultades que enfrentan los usuarios para acceder a los tratamientos.

En un comunicado divulgado este 14 de abril de 2026, la cartera afirmó que “los medicamentos están disponibles y deben ser entregados a los ciudadanos”, y sostuvo que los problemas reportados no obedecen a una falta de insumos, sino a “fallas en la gestión de las EPS, que han generado barreras administrativas injustificadas”.

El pronunciamiento se da en medio de cuestionamientos desde distintos sectores sobre la sostenibilidad del sistema de salud y denuncias de usuarios por dificultades para reclamar medicamentos. Frente a esto, el Ministerio aseguró que existe una “desinformación” sobre el estado actual del sistema.

La entidad también indicó que estas dificultades están relacionadas con prácticas del modelo de intermediación. Según el documento, se trata de “prácticas heredadas del modelo de intermediación” que han sido objeto de cambios por parte del actual Gobierno con el objetivo de garantizar la entrega oportuna de los medicamentos.

Usuarios han reportado dificultades para reclamar medicamentos, mientras el Ministerio de Salud asegura que no existe desabastecimiento en el país- crédito Nueva EPS

En paralelo, el Ministerio defendió el nivel de financiación del sistema de salud. Señaló que entre 2022 y 2025 el Presupuesto General de la Nación destinado al sector creció un 50,8%, lo que equivale a 25 billones de pesos adicionales, es decir, 1,4 puntos del PIB.

De igual forma, destacó el incremento en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que según la cartera tuvo un aumento real del 28% en el mismo periodo. El documento precisa que este rubro pasó de 75,3 billones de pesos en 2022 a 96,4 billones proyectados para 2026, con un aumento acumulado de 21 billones de pesos.

A partir de estas cifras, el Ministerio sostuvo que “el sistema cuenta con recursos suficientes” y planteó que el debate debe centrarse en el manejo de esos fondos dentro del esquema de intermediación financiera.

El comunicado también retoma cuestionamientos de entes de control sobre el uso de recursos en años anteriores. En ese sentido, hace referencia a hallazgos de la Contraloría General de la República que identificaron más de 15 billones de pesos “cuyo destino no ha sido claramente establecido”, mientras se acumulaban deudas con hospitales, trabajadores y proveedores.

Según la cartera de Salud, los medicamentos están disponibles y los problemas obedecen a fallas en la gestión dentro del sistema- crédito REUTERS/Luis Jaime Acosta

En cuanto a la atención en los territorios, el Ministerio señaló que actualmente operan 10.983 Equipos Básicos de Salud en todo el país, con cobertura en los 32 departamentos y 1.123 municipios. Según la cartera, estos equipos han beneficiado a más de 9,5 millones de familias mediante atención directa.

Asimismo, reportó avances en infraestructura hospitalaria con 1.882 proyectos en 609 municipios, por un valor de 4,4 billones de pesos, lo que, de acuerdo con el informe, ha permitido que cerca de 16 millones de personas accedan a servicios más cercanos a sus territorios.

El documento también menciona la implementación del giro directo a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), mecanismo con el que se busca que los recursos lleguen directamente a hospitales y clínicas, sin pasar por las EPS, con el fin de reducir problemas de liquidez.

El pronunciamiento del Gobierno se da en medio del debate público sobre el acceso a medicamentos y la situación financiera del sistema de salud en Colombia- crédito Suministrada a Infobae Colombia

“El giro directo ha beneficiado tanto a la red pública como a la privada”, indicó la entidad, al señalar que esta estrategia responde a deudas acumuladas por parte de las EPS.

Finalmente, el Ministerio reiteró que los problemas estructurales del sistema no son recientes y los atribuyó a “décadas de un modelo de intermediación financiera” que, según el comunicado, priorizó la mercantilización de la salud.

El pronunciamiento se suma al debate público sobre el funcionamiento del sistema, especialmente en lo relacionado con el acceso a medicamentos, un tema que continúa generando reportes de usuarios y cuestionamientos desde distintos sectores.