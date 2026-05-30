Una agenda de reconstrucción estatal: los desafíos estructurales que heredará el próximo gobierno de Colombia según Juan Camilo Restrepo

Este contenido de Infobae es una pieza periodística que presenta al exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo. El video menciona 'cinco tareas en el campo económico' y hace referencia al 'nuevo Gobierno' y la 'administración Petro'.

En una video columna exclusiva para infobae, el exministro Juan Camilo Restrepo Salazar sostuvo que el próximo gobierno recibirá una economía atravesada por cinco urgencias y que ninguna podrá resolverse sin un acuerdo político amplio con el Congreso. En su colaboración con este portal, el ex titular, entre otras, de la cartera de Hacienda advirtió que Colombia necesita evitar “el abismo de la inviabilidad fiscal" y reconstruir políticas que, a su juicio, quedaron “en escombros”, “en ruinas” o “totalmente” deterioradas durante el gobierno de Gustavo Petro.

Restrepo Salazar, exministro de Hacienda de Colombia, exministro de Agricultura y Desarrollo Rural, exministro de Minas y Energía, exsenador y exembajador de Colombia en Francia, planteó una agenda de prioridades económicas para la próxima administración. Su diagnóstico partió de una idea central: el problema no se limita a un sector, sino a la ruptura entre el Ejecutivo y el Legislativo, al deterioro fiscal, el colapso de la política de paz y la erosión de la política energética.

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El exministro afirmó que el ganador de las próximas elecciones, “cualquiera sea el que gane, de izquierda o de derecha”, no tendrá mayorías en el Congreso. Desde esa premisa, ubicó la reconstrucción de la cooperación política como la condición previa para cualquier programa económico viable.

El próximo gobierno necesitará pactar con el Congreso

Para Restrepo, la primera tarea consiste en restablecer un sistema de cooperación y programación entre el Ejecutivo y el Legislativo. - crédito Colprensa/Presidencia

Para Restrepo, la primera tarea consiste en restablecer un sistema de cooperación y programación entre el Ejecutivo y el Legislativo. En su video columna para Infobae, sostuvo que ese vínculo “se ha roto totalmente en el Gobierno Petro”, sobre todo en el campo económico.

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Su crítica apuntó al modo en que, según dijo, el presidente pretendió que el Congreso aprobara sus iniciativas “a pie juntillas”. A su juicio, eso choca con la lógica de una democracia representativa y obliga a reemplazar la imposición por un acuerdo político de alto nivel entre el nuevo gobierno y los partidos.

El exministro insistió en que ese pacto no es accesorio, sino estructural. La falta de mayorías legislativas del próximo presidente, según sostuvo, hace indispensable un programa “acordado y concertado” para evitar que prevalezcan los caprichos en la tramitación de las reformas.

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La política de paz quedó en escombros

La segunda prioridad, según Restrepo, es rescatar y reconstruir la política de paz. Su diagnóstico fue terminante: afirmó que esa política está “en escombros”.

La segunda prioridad, según Restrepo, es rescatar y reconstruir la política de paz. Su diagnóstico fue terminante: afirmó que esa política está “en escombros” y que el balance del actual gobierno en esa materia fue “un fracaso total”.

Aun así, sostuvo que la búsqueda de la paz no puede abandonarse porque constituye un mandato de la Constitución. En su colaboración con Infobae, el exfuncionario resumió esa obligación con una frase: “Las llaves de la búsqueda de la paz no pueden lanzarse al fondo del mar”.

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Ese planteamiento vinculó la seguridad y la institucionalidad con la agenda económica. Para el exministro, la reconstrucción del rumbo estatal exige restablecer una política de paz operativa en lugar de renunciar a ella.

El mayor riesgo es el deterioro de las finanzas públicas

La tercera urgencia señalada por Restrepo fue la situación fiscal que, a su juicio, dejará el gobierno de Petro. Describió ese panorama como “tremendamente deteriorado”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera urgencia señalada por Restrepo fue la situación fiscal que, a su juicio, dejará el gobierno de Petro. Describió ese panorama como “tremendamente deteriorado”, con déficit fiscal y un nivel de endeudamiento ubicado en “los niveles más altos en la historia del país”.

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Desde esa lectura, afirmó que el próximo gobierno tendrá que organizar un programa de reconstrucción de las finanzas públicas. Ese plan, según precisó, deberá estar “muy bien diseñado”, sin caprichos ni polarizaciones.

La razón de esa exigencia fue explícita. Restrepo advirtió que esa reconstrucción será indispensable “para que Colombia no se despeñe por el abismo de la inviabilidad fiscal”.

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También pidió reconstruir la política fiscal

En su planteamiento, la próxima administración deberá reorganizar tanto las finanzas públicas como el marco de decisiones que las gobierna.- crédito Juan Diego Cano - Presidencia de Colombia/Colprensa

Después del diagnóstico sobre las cuentas públicas, el exministro separó una tarea adicional: reconstruir la política fiscal. La distinguió de la urgencia inmediata sobre déficit y deuda, lo que mostró que para él el problema no es solo de resultados, sino también de orientación y conducción estatal.

En su planteamiento, la próxima administración deberá reorganizar tanto las finanzas públicas como el marco de decisiones que las gobierna. Esa doble reconstrucción forma parte del núcleo de su agenda económica.

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La política energética enfrenta reservas en descenso

Colombia produce menos petróleo y gas en 2025 y la caída se extiende durante todo el año- crédito @guiadelgas

Restrepo ubicó en quinto lugar la necesidad de reconstruir una política “en ruinas”: la política energética. Su crítica se concentró en la decisión del gobierno de Petro de impedir nuevos yacimientos de petróleo y gas.

Sostuvo que esos postulados deben revisarse. En su video columna para Infobae, afirmó que, si se mantiene esa línea, seguirán cayendo las reservas del país.

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La consecuencia que proyectó fue concreta. Advirtió que Colombia podría verse abocada “en poco tiempo” a apagones o a restricciones en la oferta de gas para los hogares.

La salud también figura entre las áreas destruidas

Restrepo añadió otro frente que consideró prioritario. Afirmó que la salud “está también destruida” y la incluyó entre los asuntos que el nuevo gobierno deberá atender.- crédito Colegio Médico Colombiano

Aunque ordenó su intervención alrededor de cinco tareas principales, Restrepo añadió otro frente que consideró prioritario. Afirmó que la salud “está también destruida” y la incluyó entre los asuntos que el nuevo gobierno deberá atender.

Ese agregado reforzó su diagnóstico de deterioro múltiple del Estado. Para el exministro, la agenda de reconstrucción no se agota en las variables económicas estrictas, aunque depende del mismo requisito político: un acuerdo que permita tramitar reformas sin imposiciones.