Colombia

Santiago Botero negó denuncias de violencia intrafamiliar y atribuyó el caso a un presunto ataque político: “Nos quieren frenar”

El pronunciamiento del candidato presidencial se produjo luego de que una medida de protección ordenara restituir la vivienda a su esposa e hijo, y derivara en un desalojo adelantado por autoridades en Cartagena

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La decisión incluyó la restitución de la vivienda familiar y el desalojo del candidato del inmueble - crédito @santiago.botero/X y @manuecheverri/Instagram
La decisión incluyó la restitución de la vivienda familiar y el desalojo del candidato del inmueble - crédito @santiago.botero/X y @manuecheverri/Instagram

A menos de un día de la jornada electoral presidencial, el candidato presidencial Santiago Botero se pronunció públicamente sobre las denuncias por presunta violencia intrafamiliar presentadas por su esposa, la artista Manuela Echeverri Hoyos, y rechazó los señalamientos que dieron origen a una medida de protección y a un operativo de desalojo realizado en un apartamento ubicado en el sector de Bocagrande, en Cartagena.

El aspirante presidencial emitió un comunicado dirigido a la opinión pública en el que negó tener conflictos con su expareja y aseguró que los hechos hacen parte de una estrategia con motivaciones políticas.

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La declaración se conoció después de que trascendieran detalles de la actuación adelantada el sábado 30 de mayo por la Policía Metropolitana de Cartagena y una comisaría de familia, en cumplimiento de una orden emitida el 29 de mayo para proteger a la denunciante y al hijo de la pareja.

Botero atribuyó el caso a “intereses políticos”

El candidato presidencial aseguró que el caso corresponde a un supuesto ataque con intereses políticos - crédito suministrado a Infobae Colombia
El candidato presidencial aseguró que el caso corresponde a un supuesto ataque con intereses políticos - crédito suministrado a Infobae Colombia

En el documento divulgado por su campaña, Botero sostuvo que anticipaba ataques durante su participación en la contienda electoral y señaló que la situación tendría un trasfondo político. “Cuando decidí hacerle caso a Dios y entrar en esta carrera por la Presidencia, yo sabía que la política es sucia, rastrera y que no tiene ningún límite moral ni ético. Sabía que corrían riesgo mi vida, mi familia, mi patrimonio y hasta mi nombre”, expresó.

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El candidato afirmó que no tiene diferencias con Manuela Echeverri y manifestó que considera que ella está siendo utilizada por sectores políticos. Yo no tengo problemas con mi expareja porque es una excelente mujer, pero sé que se está dejando utilizar por candidatos a quienes les sirve este tipo de escándalo. Cómo Abelardo y la derecha sucia de este país”, señaló.

Asimismo, aseguró que las acusaciones carecen de pruebas y vinculó los hechos con el crecimiento de su movimiento político en la campaña presidencial. “Tengo que entender que esto no es personal. Esto se trata de un ataque con intereses políticos, un ataque que busca que este país no tenga un cambio. Y si ustedes miran el ataque que me están haciendo, no tienen una sola prueba. No tienen una sola evidencia que sustente todo lo que están diciendo”, indicó.

En su declaración también hizo referencia a su hijo, manifestando que lo más doloroso de la situación era su vinculación al caso. Además, afirmó que siempre se ha presentado ante las autoridades y que ha actuado con responsabilidad frente a la ley.

Medida de protección tras el operativo en Cartagena

Una Comisaría de Familia ordenó medidas de protección a favor de Echeverri y de su hijo de 10 meses - crédito @manuecheverri/Instagram
Una Comisaría de Familia ordenó medidas de protección a favor de Echeverri y de su hijo de 10 meses - crédito @manuecheverri/Instagram

Mientras el candidato atribuyó el episodio a una persecución política, el procedimiento adelantado por las autoridades se produjo tras evaluar una situación que habría representado riesgos para la denunciante y para el menor de edad.

La diligencia se desarrolló en medio de momentos de tensión debido a que Botero se habría negado inicialmente a acatar la orden de desalojo y permaneció dentro del apartamento mientras funcionarios intentaban ejecutar la medida.

La actuación tenía como propósito restituir el hogar a Manuela Echeverri y a su hijo de 10 meses, luego de la expedición de una medida de protección derivada de una denuncia presentada por la mujer. De acuerdo con el relato entregado a El Tiempo por el abogado de Echeverri, Alberto Boek, la denuncia se fundamentó en una presunta situación de violencia psicológica, económica y patrimonial que, según afirmó, se habría intensificado durante las últimas semanas.

“(...) él se encerraba a beber vino y a consumir drogas y luego estallaba en ira. El jueves le escribió un mensaje en el que dijo que a partir de ese momento tenía prohibido el ingreso a la casa, que no podían entrar ni ella ni su hijo. Quedaron en la calle, sin un peso”, aseguró Boek.

Denuncias sobre presuntas amenazas durante el desalojo

La medida, firmada el 29 de mayo de 2026, obedece a la percepción de amenaza para la integridad de la esposa y el hijo del aspirante presidencial y contempla protección y restricción de acceso - crédito Auto Judicial
La defensa de Echeverri aseguró que la mujer y su hijo quedaron sin acceso a la vivienda y a recursos económicos - crédito Auto Judicial

Durante el procedimiento también se conocieron señalamientos relacionados con presuntas amenazas contra funcionarios y representantes legales que participaban en la ejecución de la medida. El abogado Boek sostuvo que Santiago Botero habría realizado amenazas a través de llamadas y mensajes dirigidos a funcionarios involucrados en el caso. “En llamadas y mensajes de WhatsApp amenazó al comisario de familia”, manifestó el jurista.

De hecho, el mismo comisario Sanabria se refirió a expresiones que, según indicó, fueron dirigidas a los abogados presentes durante la diligencia. “Hizo unas amenazas características en él: dijo que iba a dar balín a los abogados”, relató el funcionario.

De acuerdo con la información entregada por el funcionario, el candidato habría abandonado posteriormente el edificio utilizando la salida del parqueadero. Asimismo, señaló que al ingresar nuevamente al apartamento, Echeverri observó la ausencia de una caja fuerte que, según afirmó, contenía algunas joyas de su propiedad.

Debido a las condiciones registradas durante el operativo, el hijo de la pareja fue trasladado preventivamente a un hogar de paso mientras se adelantaban las actuaciones correspondientes para garantizar su protección. Entre tanto, según informó la defensa de Echeverri, la mujer permanece bajo acompañamiento psicológico y social.

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