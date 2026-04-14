La deuda de Colombia sigue subiendo: el Gobierno Petro y las empresas privadas la llevaron a nuevos registros históricos en 2026

El incremento se debe principalmente al alza en las obligaciones de largo plazo, que subieron de USD 212.451 millones en diciembre de 2025 a USD 218.409 millones en enero - crédito Barbara Walton/EFE

La deuda externa colombiana, que es el conjunto de obligaciones financieras (préstamos, bonos) que un país —tanto su sector público como privado— contrae con acreedores extranjeros, incluyendo gobiernos, bancos internacionales u organismos multilaterales, alcanzó en enero de 2026 los USD253.168 millones, el nivel más alto desde mayo de 2024, según reportó el Banco de la República. El crecimiento se traduce en desafíos para las finanzas públicas y ha generado advertencias de analistas sobre la presión fiscal y la sostenibilidad a futuro.

En dicho mes, la deuda externa de Colombia creció en USD6.367 millones respecto a diciembre de 2025. De esta forma, el endeudamiento pasó de representar el 53,8% al 55,2% del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano, con incrementos tanto intermensuales como interanuales. La tendencia de crecimiento en la deuda fue persistente durante 2025 y continuó en el arranque de 2026. El monto total subió USD25.848 millones en el último año, según el Emisor.

De acuerdo con el informe, el repunte se atribuye mayormente al aumento de las obligaciones de largo plazo, que pasaron de USD212.451 millones en diciembre de 2025 a USD218.409 millones en enero siguiente. Por su parte, la deuda de corto plazo subió de USD34.349 millones a USD34.759 millones en el mismo periodo.

La deuda externa de Colombia equivale a más del 50% del PIB - crédito Banco de la República

Composición sectorial y desagregación: sector público vs. privado

Se conoció que el sector público concentra la mayor porción de la deuda externa. En enero de 2026, alcanzó USD157.833 millones (34,4 % del PIB), frente a los USD152.747 millones de diciembre anterior, cuando representaba el 33,3% del PIB.

Por su parte, el sector privado acumuló USD95.336 millones, lo que equivale al 20,8% del PIB, en contraste con los USD94.054 millones del mes previo.

Las obligaciones de largo plazo dominan en ambos sectores. En el sector público, estas sumaron USD156.401 millones en enero, frente a USD151.197 millones en diciembre. Las obligaciones de corto plazo del sector público disminuyeron ligeramente, mientras que en el sector privado ambos plazos registraron incrementos.

Mientras que en la deuda externa de largo plazo del sector público, el Gobierno nacional aportó USD120.675 millones, seguido de entidades descentralizadas con USD22.750 millones:

Municipios y sus organismos: USD9.121 millones.

Banco de la República: USD3.723 millones.

Departamentos: USD 131 millones.

Al cierre de 2025 y en el inicio de 2026, el Minsiterio de Hacienda colocó títulos de deuda nunca antes vistos en Colombia - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Intereses y distribución por nivel institucional

Otro dato que se indicó es que en enero de 2026, los intereses derivados de la deuda externa totalizaron USD1.280 millones. De esta cifra, el sector público pagó USD 938 millones y el sector privado, USD 342 millones. Solo en el sector público, los intereses casi se duplicaron respecto al mes anterior: en diciembre de 2025 se ubicaron en USD471 millones.

El desembolso más alto de deuda externa corresponde al Gobierno nacional, que canalizó USD84.503 millones por medio de títulos de largo plazo. Las entidades descentralizadas, municipios, el Banco de la República y los departamentos también mantienen obligaciones significativas.

Y en el sector privado, el 65 % del saldo corresponde a obligaciones de largo plazo. Los intereses pagados por este sector variaron ligeramente, pasando de USD341 millones en diciembre a USD342 millones en enero.

Análisis y advertencias

Anteriormente, el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry calificó el aumento reciente de la deuda externa como una tendencia preocupante por la mayor dependencia del financiamiento internacional.

Resaltó que, en 2025, el incremento se dio mayoritariamente en obligaciones de largo plazo, lo que proporciona márgenes, pero implica compromisos futuros que pueden restringir la maniobra fiscal. Apuntó además que el aumento en bonos emitidos en mercados internacionales fue determinante, superando USD17.800 millones en un año.

Advirtió que cerca dos tercios de la deuda externa corresponden al sector público, lo que ejerce presión sobre las cuentas estatales. Aunque la relación deuda/PIB permanece estable frente a otras crisis, enfatizó la necesidad de vigilancia sobre este indicador para preservar la sostenibilidad fiscal y la estabilidad de la política tributaria.

S&P Global redujo la calificación crediticia de Colombia ante el crecimiento de la deuda del Gobierno Petro - crédito Brendan McDermid/Reuters

Propuestas de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo para la deuda pública

La campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo presentó, el 13 de abril, el plan “Colombia Más Grande 2026”, en el que prioriza el manejo fiscal y la estabilidad de las cuentas públicas.

El documento indica que la deuda pública pasó de $800 billones a $1.200 billones, lo que representa un incremento cercano al 50% en los últimos años, en un contexto de tasas de colocación de alrededor del 14,5% y mayores costos de financiamiento.

Dentro de las medidas propuestas destacan:

Reducción del déficit fiscal.

Refinanciamiento con organismos internacionales.

Optimización del gasto.

El plan prevé impulsar el crecimiento y la inversión, acompañado de una reducción del impuesto de renta empresarial y la simplificación tributaria. La propuesta incorpora la figura de contratos de estabilidad jurídica para fortalecer la atracción de inversión, así como mayor control del gasto estatal y captación de recursos a partir del aumento de la actividad económica. Valencia y Oviedo sostienen que la reducción del endeudamiento requiere disciplina fiscal estructural y acceso a mejores condiciones de financiamiento.