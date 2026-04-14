Colombia

La Aeronáutica Civil restringió el uso de power banks y baterías de litio en aviones y fijó nuevos límites

La decisión busca reforzar la seguridad a bordo y alinear al país con estándares internacionales en el manejo de baterías de litio

Guardar
Las normas sobre baterías portátiles en los aviones están cambiando NYT
La autoridad insiste en que estas medidas no son opcionales, sino de cumplimiento obligatorio para aerolíneas y viajeros - crédito REUTERS

La Aeronáutica Civil de Colombia puso en marcha un cambio que impacta directamente a millones de viajeros: nuevas reglas para el transporte de baterías de litio y bancos de energía en vuelos nacionales e internacionales. La medida, que ya entró en vigencia, busca cerrar brechas de seguridad detectadas en cabina y alinear al país con estándares globales.

Según la autoridad, la actualización responde a la necesidad de “fortalecer la seguridad operacional y alinear al país con los más recientes estándares internacionales”, con referencia a los lineamientos de la Organización de Aviación Civil Internacional. De hecho, la normativa se fundamenta en la Adenda 1 del Documento 9284, que regula el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea.

Un cambio clave: prohibido usarlos en pleno vuelo

Uno de los puntos más contundentes es la restricción al uso de estos dispositivos durante el trayecto. La Aeronáutica fue clara: “la nueva normativa prohíbe el uso y recarga de estos dispositivos durante el vuelo”. Esto incluye no solo los power banks, sino también su utilización para alimentar otros equipos electrónicos a bordo.

La decisión no es menor. En los últimos años, incidentes relacionados con sobrecalentamientos y cortocircuitos de baterías de litio encendieron alertas en la industria aérea, obligando a varios países a endurecer sus controles.

Las nuevas condiciones también modifican la forma en que los pasajeros pueden transportar estos dispositivos. A partir de ahora:

  • “Los bancos de energía están permitidos únicamente en el equipaje de mano”, quedando prohibido llevarlos en bodega.
  • Se establece un máximo de dos unidades por pasajero.
  • Cada dispositivo deberá ir protegido individualmente para evitar cortocircuitos o activaciones accidentales.

La autoridad insiste en que estas medidas no son opcionales, sino de cumplimiento obligatorio para aerolíneas y viajeros.

Restricciones según la capacidad

El reglamento introduce además un criterio técnico basado en la capacidad energética de las baterías:

  • Hasta 100 Wh: transporte permitido bajo las condiciones generales.
  • Entre 100 Wh y 160 Wh: se requerirá autorización previa de la aerolínea.

Este esquema busca controlar los dispositivos de mayor potencia, que representan un riesgo más alto en caso de falla.

Más allá de los pasajeros, la Aeronáutica Civil envió una señal clara a los operadores del sector. La entidad recomendó actualizar de inmediato procedimientos, manuales y programas de instrucción para garantizar la correcta aplicación de las nuevas reglas.

En ese sentido, señaló que la actualización normativa “busca fortalecer la seguridad operacional y armonizar las operaciones aéreas del país con los estándares internacionales”, un objetivo que apunta a reducir incidentes y mejorar la respuesta ante emergencias.

Aunque las medidas pueden parecer restrictivas, en la práctica implican un ajuste en hábitos cotidianos, no usar el power bank durante el vuelo, llevar máximo dos y asegurarse de empacarlos correctamente en el equipaje de mano. El mensaje de fondo es claro, la seguridad en el aire también depende de pequeños dispositivos que, mal manejados, pueden convertirse en un riesgo mayor.

Temas Relacionados

Aeronáutica CivilPower bank en vuelosVuelos en ColombiaRestricciones baterías avionesColombia-Noticias

Más Noticias

Nacional de Uruguay vs. Deportes Tolima - EN VIVO: los Pijaos buscarán conseguir sus primeros tres puntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Los dirigidos por el director técnico Lucas González empataron en condición de local ante Universitario de Deportes de Perú en su debut

Nacional de Uruguay vs. Deportes Tolima - EN VIVO: los Pijaos buscarán conseguir sus primeros tres puntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Cerro Porteño vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 del grupo F en la Copa Libertadores 2026

El cuadro tiburón empató 1-1 en su primera salida en el torneo continental y espera dar la sorpresa como visitante ante uno de los clubes más importantes de Paraguay

Cerro Porteño vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 del grupo F en la Copa Libertadores 2026

Mexicana en Colombia conquistó a los rolos con su opinión de la ciudad: “El que no ama Bogotá es porque no la ha vivido”

Sus declaraciones sobre la vida en la capital del país desataron una oleada de simpatía por parte de los internautas, que no dudaron en demostrar su agradecimiento por los relatos espontáneos sobre costumbres, palabras y sabores locales

Mexicana en Colombia conquistó a los rolos con su opinión de la ciudad: “El que no ama Bogotá es porque no la ha vivido”

Colombia vs. Chile EN VIVO, Liga de Naciones Femenina de la Conmebol: siga el minuto a minuto de la Tricolor en Cali

El estadio Pascual Guerrero esla sede del partido de las cafeteras, que pueden alcanzar la cima de la tabla de posiciones y acercarse a la Copa del Mundo

Colombia vs. Chile EN VIVO, Liga de Naciones Femenina de la Conmebol: siga el minuto a minuto de la Tricolor en Cali

El Dane reveló la lista de hombres y mujeres que no alcanzarían a obtener una pensión a pesar de que trabajan: cifras son preocupantes

Las zonas rurales concentran la mayor proporción de trabajadores sin acceso a protección social y las nuevas regulaciones encarecen el desafío para micro y pequeñas empresas, reveló la entidad

El Dane reveló la lista de hombres y mujeres que no alcanzarían a obtener una pensión a pesar de que trabajan: cifras son preocupantes
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

El humorista Alerta fue hospitalizado de urgencia por problemas cardiacos: esto se sabe sobre su estado de salud

El humorista Alerta fue hospitalizado de urgencia por problemas cardiacos: esto se sabe sobre su estado de salud

Martín Elías Jr. le hizo un emotivo homenaje a su padre con ayuda de la tecnología: “Por fin pude cantar contigo”

Chyno y Nacho reflexionan y celebran a Venezuela en su nuevo álbum: “Dios tiene algo maravilloso para nosotros”

Números de la suerte de Martín Elías: sus seguidores le siguen apostando tras nueve años de su partida

Andrea Guerrero reveló su batalla contra el cáncer de piel: “Los hombres no se incapacitan”

Deportes

Nacional de Uruguay vs. Deportes Tolima - EN VIVO: los Pijaos buscarán conseguir sus primeros tres puntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Nacional de Uruguay vs. Deportes Tolima - EN VIVO: los Pijaos buscarán conseguir sus primeros tres puntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Cerro Porteño vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 del grupo F en la Copa Libertadores 2026

Colombia vs. Chile EN VIVO, Liga de Naciones Femenina de la Conmebol: siga el minuto a minuto de la Tricolor en Cali

René Higuita defiende a James Rodríguez rumbo al Mundial 2026: “No necesita mostrar su capacidad para saber qué aporta”

Así le fue a Carlos Queiroz, nuevo técnico de Ghana, en los mundiales que participó: tiene un récord histórico