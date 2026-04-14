La Aeronáutica Civil restringió el uso de power banks y baterías de litio en aviones y fijó nuevos límites

La autoridad insiste en que estas medidas no son opcionales, sino de cumplimiento obligatorio para aerolíneas y viajeros - crédito REUTERS

La Aeronáutica Civil de Colombia puso en marcha un cambio que impacta directamente a millones de viajeros: nuevas reglas para el transporte de baterías de litio y bancos de energía en vuelos nacionales e internacionales. La medida, que ya entró en vigencia, busca cerrar brechas de seguridad detectadas en cabina y alinear al país con estándares globales.

Según la autoridad, la actualización responde a la necesidad de “fortalecer la seguridad operacional y alinear al país con los más recientes estándares internacionales”, con referencia a los lineamientos de la Organización de Aviación Civil Internacional. De hecho, la normativa se fundamenta en la Adenda 1 del Documento 9284, que regula el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea.

Un cambio clave: prohibido usarlos en pleno vuelo

Uno de los puntos más contundentes es la restricción al uso de estos dispositivos durante el trayecto. La Aeronáutica fue clara: “la nueva normativa prohíbe el uso y recarga de estos dispositivos durante el vuelo”. Esto incluye no solo los power banks, sino también su utilización para alimentar otros equipos electrónicos a bordo.

La decisión no es menor. En los últimos años, incidentes relacionados con sobrecalentamientos y cortocircuitos de baterías de litio encendieron alertas en la industria aérea, obligando a varios países a endurecer sus controles.

Las nuevas condiciones también modifican la forma en que los pasajeros pueden transportar estos dispositivos. A partir de ahora:

“Los bancos de energía están permitidos únicamente en el equipaje de mano” , quedando prohibido llevarlos en bodega.

Se establece un máximo de dos unidades por pasajero.

Cada dispositivo deberá ir protegido individualmente para evitar cortocircuitos o activaciones accidentales.

La autoridad insiste en que estas medidas no son opcionales, sino de cumplimiento obligatorio para aerolíneas y viajeros.

Restricciones según la capacidad

El reglamento introduce además un criterio técnico basado en la capacidad energética de las baterías:

Hasta 100 Wh: transporte permitido bajo las condiciones generales.

Entre 100 Wh y 160 Wh: se requerirá autorización previa de la aerolínea.

Este esquema busca controlar los dispositivos de mayor potencia, que representan un riesgo más alto en caso de falla.

Más allá de los pasajeros, la Aeronáutica Civil envió una señal clara a los operadores del sector. La entidad recomendó actualizar de inmediato procedimientos, manuales y programas de instrucción para garantizar la correcta aplicación de las nuevas reglas.

En ese sentido, señaló que la actualización normativa “busca fortalecer la seguridad operacional y armonizar las operaciones aéreas del país con los estándares internacionales”, un objetivo que apunta a reducir incidentes y mejorar la respuesta ante emergencias.

Aunque las medidas pueden parecer restrictivas, en la práctica implican un ajuste en hábitos cotidianos, no usar el power bank durante el vuelo, llevar máximo dos y asegurarse de empacarlos correctamente en el equipaje de mano. El mensaje de fondo es claro, la seguridad en el aire también depende de pequeños dispositivos que, mal manejados, pueden convertirse en un riesgo mayor.