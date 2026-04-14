Gustavo Petro acusó a Daniel Noboa de “entregar la frontera a la mafia”, en medio de la crisis comercial entre Colombia y Ecuador

Las recientes declaraciones del mandatario colombiano apuntan a un aumento del contrabando y a afectaciones económicas en la frontera debido a las medidas adoptadas por el gobierno de Daniel Noboa en materia comercial y de seguridad - crédito @infopresidencia / X

Durante el Consejo de Ministros realizado en Ipiales, Nariño, el lunes 13 de abril, el presidente Gustavo Petro se refirió de manera crítica a la actual situación fronteriza y comercial con Ecuador, poniendo en el centro de sus declaraciones la reciente política arancelaria adoptada por el Gobierno de Daniel Noboa.

Petro afirmó que con las decisiones de su par ecuatoriano “le están entregando el comercio al contrabando; le entrega su pueblo y el nuestro a la mafia, el territorio”. Según el mandatario colombiano, el cierre de la frontera y el aumento de aranceles “produce que los pueblos dejen de comerciar” y genera un aumento del contrabando a través de rutas ilegales, especialmente por la selva amazónica.

El presidente colombiano advirtió que las medidas tomadas por Ecuador no solo afectan el comercio formal sino que “le están entregando la frontera a la mafia”, reforzando la economía ilegal y debilitando las oportunidades de empleo en la región de Nariño. Petro vinculó la crisis actual con episodios similares ocurridos en la frontera con Venezuela, donde el cierre arbitrario de pasos fronterizos incrementó el flujo de mercancía ilegal y el poder de organizaciones criminales.

El presidente Gustavo Petro calificó la política arancelaria de Ecuador como una amenaza al comercio legal y a la seguridad fronteriza con Colombia - crédito AFP/Presidencia de Colombia

En ese contexto, Petro también criticó el alza en las tasas de interés por parte del Banco de la República, sugiriendo que esa política podría agravar la situación económica y social en las zonas fronterizas.

Guerra arancelaria y tensión diplomática

El centro del conflicto reside en la reciente “guerra arancelaria”, término empleado por Petro para describir la decisión del gobierno de Noboa de incrementar al 100% la llamada tasa de seguridad sobre productos colombianos. El mandatario colombiano acusó a su par de actuar “de manera brutal e irracional”, lo que, en su opinión, no solo perjudica el comercio bilateral sino que “divide a ambos países” y fomenta el avance del contrabando y el lavado de dinero asociado al narcotráfico.

La llamada 'guerra arancelaria' entre los gobiernos de Colombia y Ecuador ha generado tensión diplomática y restricciones al diálogo bilateral - crédito Reuters

Petro señaló que la imposición de estos aranceles tendrá consecuencias negativas tanto para la economía formal colombiana como para la estabilidad social en la región fronteriza: “Cuando impide pasar las tractomulas y camiones con mercancía legal, pues está entregándole el comercio al contrabando y el contrabando es la cara de lavado de dólares de los narcotraficantes”.

La tensión entre ambos gobiernos se traduce en llamados a consulta de los embajadores y en la ausencia de canales de diálogo directos. Petro sostuvo que ha intentado comunicarse con Noboa sin éxito: “No quiere hablar conmigo”, afirmó el jefe del Estado colombiano, que también advirtió que, ante la posibilidad de una crisis energética en Ecuador por el fenómeno del Niño, Colombia no suministrará electricidad si no se restablecen las condiciones de diálogo y cooperación.

Reacciones de Noboa y panorama regional

Por su parte, el presidente Daniel Noboa declaró en una radio ecuatoriana que no tiene “gran esperanza” de que Petro modifique su postura en materia de seguridad fronteriza.

Daniel Noboa defendió el incremento de aranceles a productos colombianos, argumentando beneficios en seguridad y reciprocidad comercial - crédito Matías Delacroi / AP

Noboa defendió la política de incremento arancelario, argumentando que Ecuador “está mejor con la tasa de seguridad” y reclamó reciprocidad por parte del Gobierno colombiano, mencionando como antecedente la venta de electricidad barata a Colombia en 2017.

Según Noboa, “si estamos sacrificando empleos en el Ecuador, si estamos sacrificando industrias en el Ecuador al mantener esa relación comercial con Colombia, por lo menos, cuida tu frontera y sé recíproco”.

El mandatario ecuatoriano sostuvo que la relación bilateral debería mejorar luego de las elecciones en Colombia, mostrando disposición a restablecer el diálogo después de ese proceso. Las tensiones han estado presentes desde antes de la posesión de Noboa, debido al reconocimiento inicial que Petro negó a su elección, y se profundizó con los recientes episodios en la frontera y el tratamiento del exvicepresidente Jorge Glas.

Petro vinculó la situación actual con el aumento del contrabando y el lavado de dinero similar a lo ocurrido previamente en la frontera con Venezuela - crédito Reuters

A nivel internacional, Petro solicitó la intervención de Donald Trump para mediar en el conflicto con Ecuador y planteó la posibilidad de redirigir las exportaciones bloqueadas hacia Venezuela. Además, anunció la compra de aviones a Brasil y la gestión con Bielorrusia para mejorar la flota aérea militar.

Petro concluyó su intervención enfatizando que la frontera no puede quedar bajo control de organizaciones criminales y que el cierre fronterizo y las políticas arancelarias actuales solo favorecen a la ilegalidad y el contrabando, dejando a las poblaciones fronterizas expuestas a los intereses de las mafias.