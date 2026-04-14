Frisby España ya tiene fecha para abrir su primer local y hasta firmó un acuerdo exclusivo con reconocida empresa de domicilios

Frisby España anunció la apertura de su primer local en Madrid el 1 de julio de 2026 y la firma de un acuerdo exclusivo de distribución nacional con Uber Eats por dos año - crédito Frisby Colombia/Europa Press/Colprensa

Frisby España confirmó que abrirá su primer local en Madrid el próximo 1 de julio de 2026, marcando el inicio formal de su operación en el mercado español.

La compañía también anunció la firma de un acuerdo exclusivo de distribución nacional con Uber Eats por un periodo de dos años, alianza clave para su estrategia inicial de crecimiento basada en el delivery, la expansión progresiva en ciudades principales y el fortalecimiento de su presencia digital.

La apertura en la capital española representa el punto de partida de un plan de expansión que contempla su llegada gradual a otras ciudades como Barcelona, Sevilla y Málaga en los meses posteriores.

El modelo de negocio se apoyará en una combinación de locales físicos y cocinas ocultas (dark kitchens), diseñadas para atender la alta demanda de pedidos a domicilio en zonas urbanas. Este esquema busca optimizar la eficiencia operativa y acelerar la cobertura en mercados de alto consumo.

Este es el comunicado oficial de Frisby España sobre el inicio de sus operaciones en Madrid el 1 de julio de 2026 - crédito Frisby España

En esta primera fase, la operación se concentrará en Madrid Centro y Sur, con una extensión posterior hacia el norte de la ciudad. La empresa proyecta alcanzar cerca de doce puntos operativos antes de finalizar 2026, con el objetivo de consolidar una red inicial eficiente que permita escalar la operación y garantizar tiempos de entrega competitivos.

El acuerdo con Uber Eats es uno de los pilares centrales del lanzamiento. La plataforma asumirá la distribución exclusiva de los productos de Frisby España durante dos años, integrando la marca de manera prioritaria en su ecosistema de delivery.

El convenio incluye campañas de visibilidad dentro de la aplicación, acciones de marketing conjunto y apoyo en la adquisición de nuevos usuarios.

De acuerdo con la estrategia de despliegue, la alianza busca acelerar la penetración de la marca en el competitivo mercado español de comida rápida, donde el canal digital tiene un rol determinante.

La colaboración con Uber Eats también contempla inversión en promoción y acompañamiento comercial en las fases iniciales, con el fin de fortalecer el posicionamiento desde su entrada al mercado.

En cuanto a su propuesta gastronómica, Frisby España apostará por un menú inicial simplificado, centrado en pollo frito en formato bucket, con dos preparaciones principales: empanado estilo “Frisby original” y marinado BBQ.

El objetivo es garantizar consistencia en la preparación y facilitar la estandarización del producto en múltiples puntos de venta.

El menú incluirá acompañamientos como papas fritas, arroz, maíz, ensalada de repollo, yuca y tequeños, además de una selección limitada de postres.

La carta de salsas será un elemento diferenciador con opciones como miel, miel picante, mostaza, mayonesa, kétchup, BBQ, cóctel, piña y salsa verde, pensadas para “enriquecer la experiencia sin complicar la operación inicial”.

Menú inicial de Frisby España, que incluye pollo frito en formato bucket, acompañamientos como papas fritas, arroz, yuca y tequeños - crédito @frisby_es/Instagram

La compañía prevé ampliar su oferta de forma gradual tras el lanzamiento, incorporando en etapas posteriores hamburguesas de pollo, menús individuales y nuevas categorías como snacks y picadas, dependiendo del comportamiento del mercado y la capacidad operativa alcanzada.

El enfoque de crecimiento está centrado en la escalabilidad del modelo y la adaptación a la demanda urbana.

La combinación de dark kitchens, puntos de alta visibilidad y alianzas con plataformas de delivery busca acelerar la penetración de la marca en un entorno competitivo dominado por cadenas internacionales y actores locales consolidados.

¿En qué va el litigio con Frisby Colombia?

Frisby Colombia, por su parte, mantiene la batalla judicial y advierte que el proceso por la titularidad de la marca en España y la Unión Europea sigue abierto.

La compañía desmintió que exista un fallo definitivo y reiteró que la defensa de sus derechos de propiedad intelectual continúa activa en distintas instancias.

La titularidad y vigencia de las marcas de FRISBY S.A. BIC se mantienen en España y en la Unión Europea, según informó la marca colombiana en un comunicado - crédito cortesía Frisby

Según la empresa, el proceso de fondo aún no ha culminado y la revocatoria de medidas cautelares no implica una decisión final sobre la propiedad de la marca.

El registro se mantiene vigente mientras avanza un proceso de nulidad basado en el presunto no uso en territorio europeo.

De acuerdo con el consultor David Leonardo Hurtado Martínez, la compañía colombiana habría reforzado su estrategia con nuevas solicitudes de marca para ampliar protección a categorías como bebidas, franquicias, pedidos y delivery, lo que podría influir en la expansión del operador en España.