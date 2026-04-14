Colombia

Por asesinato de Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía acusó a alias El Caleño: habría contactado al menor que disparó

Según el ente acusador, alias El Caleño deberá responder en juicio oral como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos, entre otros

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La Fiscalía General de la Nación informó que alias El Caleño haría parte de un grupo delincuencial dedicado a ejecutar homicidios selectivos y otras actividades ilícitas en Bogotá - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación confirmó el martes 14 de abril de 2026 que acusó formalmente a Jhorman David Mora Silva, alias El Caleño, por su presunta participación en la planeación del magnicidio del senador del Centro Democrático y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

“La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Jhorman David Mora Silva, alias El Caleño, por su presunta participación en la planeación del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá”, afirmó el ente acusador.

Según la entidad, alias El Caleño habría sido la persona que contactó por vía telefónica al adolescente que disparó contra Miguel Uribe Turbay el 7 de junio de 2025 en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

Miguel Uribe Turbay
Según la Fiscalía, alias El Caleño habría sido la persona que contactó por vía telefónica al adolescente que disparó contra Miguel Uribe Turbay el 7 de junio de 2025 - crédito Colprensa

“Este hombre, desde el lugar en el que permanecía privado de la libertad, habría contactado telefónicamente a un adolescente, convencido de realizar el ataque armado e indicado cómo debía vestir para pasar desapercibido”, se lee en el comunicado.

Jhorman David Mora Silva también es señalado de realizar una videollamada con Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, el día de los hechos.

“Asimismo, es señalado de realizar una videollamada el día de los hechos con otros implicados, entre ellos, Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, en la que el menor de edad recibió instrucciones sobre el atentado, además de la coordinación del transporte que lo llevaría al parque El Golfito”, precisó el ente acusador.

La Fiscalía General de la Nación informó que alias El Caleño haría parte de un grupo delincuencial dedicado a ejecutar homicidios selectivos y otras actividades ilícitas en Bogotá.

“Los elementos materiales probatorios obtenidos por el grupo de fiscales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá dan cuenta de que Mora Silva haría parte de un grupo delincuencial dedicado a ejecutar homicidios selectivos y otras actividades ilícitas en Bogotá”, preció la Fiscalía.

Así las cosas, el ente acusador indicó que Jhorman David Mora Silva fue acusado ante un juez penal especializado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos; y tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

“Por lo anterior, fue acusado ante un juez penal especializado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos; y tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones”, indicó el ente acusador.

Fiscalía - crédito Fiscalía
La Fiscalía indicó que Jhorman David Mora Silva fue acusado ante un juez penal especializado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, entre otros - crédito Fiscalía

La Fiscalía recodó que por el magnicidio del senador del Centro Democrático han sido condenados mediante preacuerdo Simeón Pérez Marroquín, Katherine Andrea Martínez Martínez y Carlos Eduardo Mora González

“Por el magnicidio del precandidato Uribe Turbay han sido condenados mediante preacuerdo Simeón Pérez Marroquín, Katherine Andrea Martínez Martínez y Carlos Eduardo Mora González”, puntualizó la Fiscalía.

Detalles de lo ocurrido

Miguel Uribe Turbay, senador colombiano y aspirante presidencial, falleció el 11 de agosto de 2025 luego de permanecer hospitalizado más de dos meses tras sufrir un atentado.

El ataque se produjo el 7 de junio en Bogotá, durante un acto de campaña. Un menor de 14 años abrió fuego contra Uribe Turbay mientras este se dirigía a sus simpatizantes, causándole heridas de gravedad en la cabeza y la pierna.

Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático para las elecciones en 2026, fue asesinado por un menor de 15 años en Bogotá. El adolescente fue sancionado con 7 años en un Centro Especializado para Menores - crédito Cristian Bayona/Colprensa.
Miguel Uribe Turbay, senador colombiano y aspirante presidencial, falleció el 11 de agosto de 2025 luego de permanecer hospitalizado más de dos meses tras sufrir un atentado - crédito Cristian Bayona/Colprensa.

El senador fue trasladado inmediatamente a un hospital, donde se le practicaron procedimientos de neurocirugía y cirugía vascular. A pesar de los esfuerzos médicos, Uribe Turbay permaneció en estado crítico y finalmente murió a causa de las lesiones sufridas en el ataque.

Las autoridades capturaron al atacante en el lugar de los hechos. Posteriormente, se arrestó a un hombre señalado como responsable de planear el atentado. En el proceso de investigación, se incautaron pruebas y el arma utilizada, que había sido adquirida legalmente fuera del país.

Miguel Uribe Turbay ocupó cargos en el sector público y aspiraba a la Presidencia de Colombia al momento del atentado. El caso llevó a la apertura de diversas investigaciones en torno a la seguridad de los candidatos y las circunstancias del ataque.

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