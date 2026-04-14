Colombia

Durante audiencia de imputación de cargos, integrantedes de la banda El Mesa realizaron burlas y amenazas

Los capturados tuvieron una actitud desafiante, utilizando lenguaje inapropiado al momento de enfrentar la diligencia judicial correspondiente

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La desarticulación de ‘El Mesa’ impacta directamente en la disminución del crimen organizado y la violencia en Bogotá y Soacha- crédito Mebog
La audiencia contra la banda El Mesa se vio marcada por gestos de burla y amenazas de los capturados ante las autoridades- crédito Mebog

La audiencia judicial contra integrantes de la banda El Mesa generó conmoción después de que una grabación exhibiera cómo algunos de los capturados profirieron insultos y amenazas frente a las autoridades.

Durante la diligencia, uno de los acusados lanzó groserías y realizó gestos de burla ante la cámara instalada para la imputación de cargos, lo que provocó la indignación inmediata de los funcionarios presentes.

Según información preliminar, el incidente ocurrió mientras la Fiscalía exponía los cargos relacionados con delitos como narcotráfico, sicariato, extorsión, tráfico de armas, amenazas, desplazamiento forzado, comercio ilegal y terrorismo.

Uno de los detenidos desafió abiertamente tanto al fiscal como al proceso judicial, evidenciando el clima de tensión que rodeó la sesión.

Gestos de burla y amenazas que hicieron los integrantes de la organización criminal durante la audiencia de imputación de cargos - crédito captura Semana/API
Gestos de burla y amenazas que hicieron los integrantes de la organización criminal durante la audiencia de imputación de cargos - crédito captura Semana/API

La grabación, que fue difundida el lunes 13 de abril, captó el momento en el que el acusado no solo insultó verbalmente, sino que realizó gestos obscenos frente a la cámara.

Este hecho fue ampliamente repudiado por las autoridades responsables de la audiencia y generó rechazo en la opinión pública.

Operativo y detalles de la captura de banda El Mesa

Más de 550 millones de pesos mensuales en ganancias ilícitas quedaron bloqueados tras una operación policial que llevó a la incautación de 17 inmuebles y vehículos, incluidos cuatro camionetas de alta gama y dos taxis, a la organización criminal El Mesa en Bogotá y Soacha.

La intervención, resultado de un año de seguimiento, culminó con la detención de 23 presuntos miembros, entre ellos líderes clave responsables de homicidios y distribución de drogas.

El detenido Juan Esteban Gallego comenzó su carrera delictiva a los 13 años y enfrenta 10 procesos judiciales por delitos graves - crédito Mebog
El detenido Juan Esteban Gallego comenzó su carrera delictiva a los 13 años y enfrenta 10 procesos judiciales por delitos graves - crédito Mebog

Las autoridades informaron que la red utilizaba viviendas temporales como centros de acopio y dosificación de drogas, y empleaba taxis para transportar armas y estupefacientes. Los bienes incautados, que según los investigadores fueron adquiridos mediante delitos como secuestro y homicidio, pasarán a proceso de extinción de dominio.

El grupo, conocido también como Los paisas en la capital, tiene su origen en Bello, Antioquia, y desde 2012 consolidó su presencia en Bogotá con una estrategia de rotación de coordinadores y uso de fachadas móviles.

Las zonas de influencia detectadas abarcan barrios como La Gaitana, Fontanar, Villa Cindy, Santa Rita, Santa Cecilia, Lisboa y Bilbao, donde la droga se distribuía en parqueaderos, discotecas y espacios públicos.

Las rutas de transporte criminal se extendían desde Usme hasta Suba, con taxis operando como vehículos de camuflaje para la circulación de armas y estupefacientes. Esta modalidad dificultó la labor de las autoridades durante años, permitiendo a la organización expandirse y sostener su actividad delictiva a gran escala.

El operativo simultáneo desarticuló parte de la estructura criminal que abandonaba cuerpos en bolsas en zonas urbanas clave - crédito Mebog
El operativo simultáneo desarticuló parte de la estructura criminal que abandonaba cuerpos en bolsas en zonas urbanas clave - crédito Mebog

El operativo se desarrolló tras 12 meses de investigación que incluyeron agentes encubiertos, interceptación de llamadas y análisis de vínculos criminales. Se llevaron a cabo 15 registros y allanamientos en Suba, Soacha y Chiriguaná (Cesar), logrando la captura de dieciocho personas durante el procedimiento —17 con orden judicial y una en flagrancia—.

El total de detenidos llegó a 23, entre ellos coordinadores y ejecutores de homicidios selectivos.

Entre los aprehendidos figuran alias Alejo, señalado como principal coordinador en Bogotá y presunto responsable de ordenar asesinatos, y alias Nías, jefe de sicarios con antecedentes en al menos cincuenta homicidios, quien, según las autoridades, inició su actividad criminal a los trece años. También fueron capturados individuos encargados del transporte y la distribución de drogas.

Las autoridades detallaron que la organización utilizaba la renta temporal de viviendas para el ocultamiento de armas y drogas, que luego eran repartidas en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. En los procedimientos se incautaron vehículos, inmuebles y otros activos vinculados a la estructura financiera de El Mesa.

La incautación de bienes y la detención de sus principales integrantes representa, según fuentes oficiales, uno de los golpes más contundentes al crimen organizado en la región. El impacto financiero se estima en más de 550 millones de pesos mensuales, recursos que la organización destinaba a la compra de armas y a la expansión de su presencia hacia el oriente antioqueño.

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