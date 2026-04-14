En “montonera” atracaron a un adulto mayor en el centro de Medellín: todo quedó registrado en video

Cuatro personas asaltan a un adulto mayor en pleno centro de Medellín y lo despojan de sus pertenencias en segundos - crédito Denuncias Antioquia

Un video captado por una cámara de seguridad muestra cómo cuatro personas asaltaron a un adulto mayor en pleno centro de Medellín, despojándolo de sus pertenencias y provocando su caída al suelo en cuestión de segundos.

Las imágenes, que se viralizaron desde una publicación por Denuncias Antioquia, evidencian la acción coordinada de los atacantes en una calle concurrida, en la tarde del jueves 9 de abril.

En el registro audiovisual se observa cómo la víctima, un hombre de cabello canoso y contextura alta, camina por una vía concurrida. Al notar una situación anómala, intenta resguardarse en un local comercial, pero es interceptado por un grupo de cuatro personas.

Por su vestimenta y acciones, dos hombres –uno con camiseta y gorra negras, pantalón gris, y otro más robusto con camiseta negra, jean claro y zapatos blancos–, junto a dos mujeres, rodean al hombre y lo acorralan.

La banda de asaltantes actúa de forma coordinada y logra escapar tranquilamente tras el ataque a la víctima - crédito Captura video Denuncias Antioquia

Durante los breves segundos que dura el ataque, uno de los sujetos, también canoso, se arrodilla frente al adulto mayor para revisarlo y extraerle sus objetos personales. El incidente no termina ahí: la víctima es despojada de un pequeño morral gris y, producto del forcejeo, pierde el equilibrio y cae al suelo.

La secuencia concluye cuando los agresores se dispersan tranquilamente por la calle, sin apresurarse ni mostrar señales de nerviosismo. El hombre, visiblemente afectado y sin sus pertenencias, busca auxilio en un establecimiento cercano.

El video permite observar el modus operandi de los asaltantes y la rapidez con la que ejecutaron el hurto, lo que ha generado renovados llamados a fortalecer la seguridad en el centro de Medellín.

La víctima, según las imágenes, quedó sin dinero ni pertenencias tras el asalto, y su primera reacción fue intentar refugiarse mientras asimilaba lo sucedido.

El adulto mayor intenta ingresar a un local para resguardarse luego de ser derribado y robado por los delincuentes - crédito Captura video Denuncia Antioquia

Las imágenes dejan en evidencia la coordinación entre los atacantes: mientras uno se encarga de bloquear el paso de la víctima, otro revisa sus bolsillos, y una de las mujeres lo acorrala por un costado. La participación de varias personas, sumado a la tranquilidad con la que se marchan del lugar, muestra una confianza preocupante en la impunidad.

Así la fuerte pelea entre dos mujeres en pleno centro de Medellín, presuntamente por un hombre: hasta con escoba se pegaron

El centro de Medellín fue escenario de una pelea entre dos mujeres en un bar y billar, hecho que fue grabado por testigos y rápidamente circuló en redes sociales.

Ambas mujeres se agredieron a gritos; la confrontación escaló cuando una tomó la escoba y el recogedor de una trabajadora de limpieza, mientras la otra se armó con una tabla encontrada en el suelo.

Durante la disputa, la empleada de aseo intervino con rapidez para proteger sus herramientas de trabajo, que quedaron expuestas en medio del enfrentamiento. Las imágenes registraron el momento en que la trabajadora intentaba recuperar sus objetos, priorizando el cuidado de su dotación por encima del conflicto ajeno.

Una pelea entre dos mujeres por un hombre, ocurrida en un bar y billar del centro de Medellín, fue grabada y difundida en redes sociales, donde la atención se centró tanto en el enfrentamiento como en la intervención de una trabajadora de aseo que intentó evitar daños a sus implementos de trabajo - crédito colombiainformativaa / Instagram

El video del altercado provocó una ola de reacciones en redes sociales. Varias personas expresaron solidaridad con la empleada, destacando su preocupación por sus implementos. “La señora cuidando su dotación”, comentaron algunos. Otros usuarios criticaron el motivo de la pelea, calificando de indigno pelear por un hombre.

El foco de la conversación digital se desplazó rápidamente del motivo del conflicto a la situación de la empleada de limpieza. Diversos usuarios subrayaron la necesidad de respetar el trabajo ajeno y evitar que disputas personales afecten a quienes solo buscan cumplir con su labor. “Dejen a la señora trabajar y no le dañen sus implementos”, fue uno de los mensajes más repetidos.