Bogotá afronta una alerta por lluvias intensas y posibilidad de tormenta eléctrica para este martes 14 de abril

Un informe de los institutos meteorológicos proyecta precipitaciones de relevancia en diversos puntos de la capital, con particular concentración en sectores nororientales, durante horas de la tarde y noche, así como probable presencia de tormentas eléctricas - crédito Imagén Ilustrativa Infobae

El pronóstico de lluvias intensas en Bogotá para este 14 de abril anticipa precipitaciones significativas en el oriente y el norte de la ciudad, especialmente en la tarde y la noche, con posibilidad de actividad eléctrica.

Las autoridades piden a la población tomar precauciones y seguir las actualizaciones oficiales, según informaron las entidades climatologicas.

Las zonas de Bogotá con mayor riesgo de lluvias durante esta jornada incluyen Usaquén, Chapinero, Suba, Teusaquillo, Santa Fe, San Cristóbal, Usme y Barrios Unidos.

Las autoridades, como el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), recomiendan organizar los desplazamientos, evitar áreas inundadas y mantenerse alerta a avisos oficiales para prevenir emergencias.

Durante la mañana, la capital presentará cielo parcialmente nublado y un ambiente relativamente normal, de acuerdo con el pronóstico elaborado por el Ideam y el Idiger. Sin embargo, hacia la tarde se prevé un aumento en la nubosidad y la llegada de lluvias intensas en varios sectores de la ciudad.

La previsión para la próxima jornada informa sobre condiciones que requieren extremar precauciones en barrios de mayor vulnerabilidad por alta humedad, con recomendaciones específicas para conductores, peatones y residentes de zonas de riesgo - crédito @BogotaTransito/X

El costado oriental, incluyendo Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, Santa Fe, San Cristóbal y Usme, será especialmente vulnerable a las precipitaciones. En estas zonas existe la posibilidad de tormentas y actividad eléctrica, lo que mantiene en alerta a la ciudadanía.

Al avanzar la noche, se espera que continúen las lluvias, principalmente en el norte de la capital, afectando localidades como Suba, Barrios Unidos y nuevamente Usaquén. La temperatura máxima estimada será de 20 °C (68 °F), con alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea menor durante las lluvias.

Causas de las lluvias intensas en Bogotá

Según el Ideam, las condiciones meteorológicas actuales obedecen a la “alta humedad presente en la atmósfera y a la inestabilidad generada por sistemas que favorecen la formación de nubosidad densa sobre la Sabana de Bogotá”. Las autoridades precisan que estos factores son característicos de la temporada de transición climática, en la cual las lluvias pueden intensificarse en breves periodos.

El Idiger mantiene un seguimiento constante en puntos críticos de la ciudad, con especial atención a zonas susceptibles de encharcamientos, deslizamientos y crecientes súbitas en quebradas. Este monitoreo es relevante debido al historial de emergencias registradas en situaciones análogas, según informó el medio.

Recomendaciones del Idiger ante el pronóstico de lluvias

Ante este escenario, las autoridades instan a la población a asumir medidas preventivas. El Idiger recomienda que los habitantes de Bogotá planifiquen sus desplazamientos con anticipación, especialmente en la tarde y la noche, cuando se prevé mayor intensidad de las lluvias.

El uso de impermeables o paraguas es recomendable para evitar daños a la salud o accidentes. Peatones y conductores deben evitar zonas inundadas, ya que representan riesgos adicionales en condiciones de lluvia intensa.

En áreas de ladera, se aconseja estar atentos a señales como grietas en el suelo. Durante tormentas eléctricas, la indicación es permanecer en lugares seguros, evitar espacios abiertos y no situarse bajo árboles ni estructuras metálicas.

Las autoridades también destacan la importancia de asegurar techos y limpiar canales para disminuir el riesgo de inundación en viviendas. Estas acciones contribuyen a reducir las afectaciones por lluvias prolongadas.

Para responder ante cualquier actualización del clima o emergencia, se recomienda monitorear los canales oficiales y seguir las indicaciones difundidas por las instituciones responsables.