Roy Barreras ratificó que tiene 6.402 razones para no votar por la derecha: “Ni por el pu...”

Roy Barreras descartó tajantemente votar por la derecha y cuestionó el “centro” en la carrera presidencial - crédito Colprensa

El senador y candidato presidencial Roy Barreras afirmó en una entrevista concedida a Blu Radio que no respaldará a ningún candidato de derecha en las próximas elecciones en Colombia.

Durante la conversación, el político explicó su posición y criticó tanto al uribismo como a figuras que se presentan como alternativas de centro, entre ellas el aspirante Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

Tras lo anterior, Barreras sostuvo: “Por la derecha lo puedo decir aquí, ni por el putas voto por la derecha”. Añadió que tiene “seis mil cuatrocientas dos razones” para rechazar esa opción política, cifra que alude a las víctimas de falsos positivos y que utilizó para ilustrar la profundidad de su desacuerdo con el sector uribista.

A la pregunta del periodista sobre si consideraba a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella como representantes de la derecha, Barreras amplió su crítica: “El uribismo, todo igual y Oviedo también. Eso es un falso centro”.

El exsenador señaló que Oviedo trabajó como UTL de la senadora María del Rosario Guerra, a quien responsabilizó de impulsar narrativas estigmatizantes durante el plebiscito por la paz.

Según sus palabras, “se inventó el rayo homosexualizador, que nos hundió el plebiscito por la paz con mentiras, que dijo que si votaban la paz los niños se volvían gays”.

En la entrevista, Barreras también abordó el papel de la senadora Paloma Valencia en el Congreso, recordando que: “No se me olvida Paloma en el Congreso tratando de enterrar la JEP al lado de los cadáveres de los falsos positivos, no”. Estas declaraciones reflejan el rechazo del exsenador a las posturas adoptadas por líderes del uribismo frente a la justicia transicional.