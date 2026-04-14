Qué es la escisión política, figura política que pidió Jota Pe Hernández para su salida de la Alianza Verde

Con 31 votos a favor, la Dirección Nacional de Alianza Verde respalda una de las primeras divisiones partidarias impulsadas por Jota Pe Hernández - crédito Colprensa/Alianza Verde

El partido Alianza Verde inicia formalmente su proceso de escisión tras la aprobación de la propuesta presentada por el senador Jonathan Pulido, conocido como Jota Pe Hernández, ante la Dirección Nacional de la colectividad.

La medida, impulsada tras meses de tensiones internas y desacuerdos sobre la orientación partidaria frente al gobierno del presidente Gustavo Petro, fue avalada con 31 votos a favor, uno en contra y una abstención. Ahora, la validación de la solicitud será analizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que tendrá la última palabra sobre la fragmentación del partido.

Esto no solo generó un cúmulo de reacciones al interior de la colectividad verde, tanto a favor como en contra. También, ha reactivado la discusión sobre este mecanismo que es poco comprendida por la opinión pública.

En qué consiste la escisión

A diferencia de una simple renuncia, la escisión política implica una ruptura colectiva, regulada en Colombia por la Ley 1475 de 2011 y supervisada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Este mecanismo, aunque poco frecuente en la historia política reciente, tiene consecuencias profundas: no solo otorga la posibilidad de crear una nueva fuerza o reubicarse en otra existente, sino que exige pruebas de autonomía electoral con el reto de superar el umbral del 3% de votos válidos a nivel nacional para mantener representación.

El procedimiento de escisión requiere que la decisión se tome en los órganos de dirección del partido y que el CNE la apruebe. El aval del Consejo Nacional Electoral es determinante porque habilita al nuevo grupo para otorgar avales, recibir financiación estatal y participar legalmente en elecciones, funciones reservadas solo a agrupaciones reconocidas como partidos por la personería jurídica.

En términos prácticos, los legisladores que forman parte de una escisión pueden mantener sus curules en el Congreso y conservar su espacio institucional.

Esta autonomía les concede libertad para diseñar alianzas y estrategias electorales propias, elemento crucial para quienes buscan influir en el escenario político con independencia de la estructura partidista original.

La proliferación de escisiones en el sistema partidista colombiano incrementa la fragmentación del escenario político. La multiplicación de siglas en el tarjetón electoral, sumada a la pérdida de disciplina de bancada, introduce mayor confusión en un electorado que se enfrenta a una oferta cada vez más dispersa, generando dificultades tanto para la gobernabilidad como para la identificación de proyectos políticos.