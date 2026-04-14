Colombia

Claudia López le confesó a Infobae su molestia por el apoyo de la Alianza Verde a la candidatura de Iván Cepeda: “Es el fin del ‘Verde’ mockusiano”

En diálogo con Infobae Colombia, la candidata presidencial calificó como autoritarismo la determinación de la colectividad y comparó al sector del petrismo con los políticos implicados en corrupción

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Claudia López, candidata presidencial - crédito Infobae Colombia
Claudia López, candidata presidencial - crédito Infobae Colombia

Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y hoy candidata presidencial, expresó su rechazo ante la decisión adoptada del Partido Alianza Verde en la que anunciaron su apoyo a la candidatura del aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

La candidata, en entrevista concedida a Infobae Colombia, criticó la cooptación de dicha colectividad por el sector afín al presidente Gustavo Petro, y recordó que, previo a la crisis interna, había manifestando su renuncia al movimiento político.

“En buena hora renuncié hace dos años al Partido Verde, porque yo llegué con (Antanas) Mockus, me fui con Mockus y ayer (13 de abril de 2026) fue solo el corolario de la cooptación del petrismo al Partido Verde; desde el clientelismo y la corrupción del Gobierno nacional, pues a quien tiene precio se lo encuentran. Y eso fue lo que terminó ocurriendo”, indicó la aspirante presidencial.

Así mismo, López calificó el acto como “desafortunado”, al considerar que la colectividad se había caracterizado en dejar en libertad a los dirigentes políticos para las campañas políticas en el país.

- crédito Colprensa
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“En el Partido Verde, pues siempre se ha permitido la expresión de las diferentes tendencias. Una de ellas era el petrismo, yo nunca pertenecí a ella, pero siempre se había permitido que se apoyara a personas de otras tendencias, en este caso a Sergio Fajardo o a mí. Pero ayer se vinieron con toda”, recalcó.

Para López, en la colectividad independiente “hay autoritarismo de frente, solo se puede estar con el petrismo y solo se puede estar con (Iván) Cepeda, a los demás nos amordazan y nos someten. Eso es el resultado de las mieles del poder, desafortunadamente”.

Incluso, a su juicio considera que es “el fin de la Ola Verde, impulsada por el exalcalde de Bogotá Antanas Mockus, y comparó a los sectores del petrismo con varios dirigentes políticos involucrados en casos de corrupción.

Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y hoy candidata presidencial - crédito Colprensa
Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y hoy candidata presidencial - crédito Colprensa

Ese es el fin del Partido Verde mockusiano. El Partido Verde que queda, que es fundamentalmente el del petrismo y Carlos Amaya, pues son la nueva U, los nuevos ñoños de la política petrista y eso pone fin a esa expresión”, añadió.

Por último, ratificó su intención de construir un movimiento centroizquierda democrático y sin corrupción.

“Que defienda a la gente trabajadora, que defienda a la clase media, que no se venda por principios, que ejerza el poder sin corrupción y que resuelva los problemas de la gente trabajadora y de clase media, que es el gran motor de Colombia y la que necesita soluciones desde el Gobierno”, puntualizó a este medio.

- crédito Colprensa
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Escisión de Alianza Verde

En la jornada del lunes 13 de abril de 2026, el Partido Alianza Verde inicia formalmente su proceso de escisión, tras la aprobación de la propuesta presentada por el senador Jonathan Pulido, conocido como Jota Pe Hernández, ante la Dirección Nacional de la colectividad.

La medida, impulsada tras meses de tensiones internas y desacuerdos sobre la orientación partidaria frente al gobierno del presidente Gustavo Petro, fue avalada con 31 votos a favor, uno en contra y una abstención.

“Gracias a la Dirección Nacional del Partido Alianza Verde por aprobar el inicio del proceso de Escisión que he solicitado. Les agradezco por permitirme iniciar mi carrera política en esta casa, seguiré firme sirviéndole a Colombia!”, mencionó el congresista en su cuenta de X.

- crédito Colprensa/Alianza Verde
- crédito Colprensa/Alianza Verde

Así mismo, la figura también fue anunciada por Catherine Juvinao, representante a la Cámara por Bogotá, al considerar que la colectividad ya no cuenta con los principios y valores que lo caracterizaron en la política nacional.

“Yo estaba lista para anunciar mi apoyo a la exalcaldesa Claudia López… hoy íbamos a hacer el anuncio (...) pero esto es la demostración de que el petrismo ganó lo que quería y era destruir al Partido Verde”, comentó en diálogo a Blu Radio.

Congresistas de la Alianza Verde buscan mayor independencia, pero la decisión final aún no está tomada - crédito @DoomoEditorial/X
Congresistas de la Alianza Verde buscan mayor independencia, pero la decisión final aún no está tomada - crédito @DoomoEditorial/X

Según lo expuesto por Juvinao a la cadena radial, el partido quedaría fragmentado en tres sectores: uno que respalda la negociación con el progresismo de Cepeda y el actual gobierno; un segundo inclinado hacia la derecha política u otros sectores alternativos, y un tercero, liderado por Juvinao y la senadora Angélica Lozano, que buscaría una alternativa de centroizquierda inspirada en la “Ola Verde” que impulsó Antanas Mockus en 2010.

Ahora, la validación de la solicitud será analizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que tendrá la última palabra sobre la fragmentación del partido.

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