Alcalde Galán cuestionó la liberación de delincuentes tras captura de implicados en el caso Neill Felipe Cubides: “El ciclo se repite”

Carlos Fernando Galán cuestionó la efectividad de la justicia tras excarcelación de sospechoso en el caso Neill Felipe Cubides - crédito U. Externado - Colprensa

El arresto de cuatro integrantes del grupo criminal Los Camaleones en Bogotá reveló graves fallas en el sistema judicial colombiano, tras el secuestro y asesinato del profesor universitario Neill Felipe Cubides en enero de 2026.

El alcalde Carlos Fernando Galán denunció públicamente que uno de los implicados había recuperado la libertad tan solo semanas antes, pese a registrar antecedentes por delitos graves.

Según la información difundida por la Administración distrital, tres de los detenidos cuentan con antecedentes judiciales. El caso que más indignación provocó involucra a un sujeto que, tras ser capturado en diciembre por un “paseo millonario”, quedó libre por vencimiento de términos.

Un mes después, este individuo participó en el secuestro el 15 de enero de 2026 y posterior homicidio del docente en la localidad de Chapinero, en inmediaciones de la carrera 15 con calle 84.

Carlos Fernando Galán denunció liberación previa de uno de los implicados en el crimen de Neill Cubides - crédito @CarlosFGalan/X

Galán manifestó: “Frustrante, es verdaderamente frustrante y doloroso. Hoy revelamos que uno de los asesinos, uno de los delincuentes que secuestró al profesor Nel Cubides, un mes antes estaba preso”.

El mandatario distrital subrayó que “el sistema evidentemente está fallando y está permitiendo que delincuentes de alta peligrosidad salgan libres y puedan seguir cometiendo delitos”.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Galán lamentó la situación, expresando: “No sólo es doloroso el caso del profesor Neill Cubides, sino también que, tal vez, se hubiera podido evitar: estos delincuentes tenían que estar en la cárcel, no en la calle”.

El alcalde cuestionó la efectividad del aparato judicial, señalando: “¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que criminales peligrosos salgan por fallas del sistema? ¿Cuántas víctimas más tienen que pagar las consecuencias?”.

La captura de los responsables se logró tras una investigación articulada entre la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades atribuyen a Los Camaleones al menos ocho casos de “paseo millonario” registrados en la capital colombiana durante el último año.

“Frustrante y doloroso”: el alcalde de Bogotá critica la liberación de implicado en secuestro y asesinato - crédito @CarlosFGalan/X

Esta modalidad consiste en el secuestro exprés de víctimas para obligarlas a realizar retiros bancarios y transferencias bajo amenazas.

El asesinato del profesor Cubides, quien impartía clases en la Universidad Externado de Colombia, generó conmoción en el sector académico y reavivó el debate sobre la reincidencia delictiva.

El alcalde sostuvo: “Capturamos, investigamos y llevamos ante la justicia. Pero si no hay consecuencias reales, el ciclo se repite”.

Según las cifras divulgadas por la Secretaría de Seguridad, en Bogotá se han denunciado más de 300 casos de “paseo millonario” en el último año, tendencia que preocupa a las autoridades locales.

La administración distrital reiteró su llamado al Gobierno nacional y al Congreso de la República para revisar los procedimientos que permiten la excarcelación de personas procesadas por delitos violentos.

El mandatario local concluyó su mensaje enfatizando la necesidad de reformar el sistema: “Tenemos que revisar cómo está funcionando y hacer los cambios necesarios para que esos delincuentes paguen por lo que hacen y no estén libres delinquiendo nuevamente”.