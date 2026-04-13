Video viral en Cali: hombre conduce moto de Movilidad sin casco y realiza maniobras peligrosas en vía pública

Un civil fue captado en Terrón Colorado conduciendo una moto con logos oficiales y ejecutando acrobacias sin casco, mientras declara haber tomado el vehículo de los agentes de tránsito. - crédito X

Un video que circuló en redes sociales muestra a un hombre conduciendo una motocicleta que presuntamente pertenece a la Secretaría de Movilidad de Cali, sin casco y realizando maniobras peligrosas en la vía pública. El hecho ocurrió al parecer en Terrón Colorado, donde el conductor, sin portar elementos de protección, realiza una acrobacia conocida como ‘caballito’ y pronunciaba la frase: “Le robamos la moto a los guardas”.

El clip ha llamado la atención porque el vehículo involucrado, según las versiones difundidas por El País, no cuenta con documentos ni trámites oficiales que respalden un cambio de propietario. Esto generó dudas sobre la legalidad del uso del vehículo y la manera en que un civil pudo acceder a una motocicleta de la Secretaría de Movilidad.

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Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial de la autoridad de tránsito sobre la autenticidad del video ni sobre las circunstancias en las que fue grabado. Pero de acuerdo con el medio El País, la Secretaría de Movilidad informó que realizará una rueda de prensa el lunes 13 de abril, en la que se espera se aclaren los detalles del origen y situación actual del vehículo, así como las medidas que se tomarán frente a la conducción mostrada en el video. También se abordarán los recientes siniestros viales y la jornada del Día de la Movilidad Activa y Sostenible.

La motocicleta, con logos institucionales, fue vista al parecer en Terrón Colorado siendo utilizada de forma irregular por un civil. - crédito Captura de video

Normativa sobre maniobras peligrosas y uso de elementos de protección

El Código Nacional de Tránsito, Ley 769 de 2002, establece que todo conductor debe abstenerse de realizar maniobras que pongan en peligro a las personas o a otros vehículos. El artículo 55 indica: “Toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que le den las autoridades de tránsito”.

El incumplimiento de este artículo se sanciona con una infracción de tránsito tipo D, que implica una multa de 30 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV) y la inmovilización del vehículo. Por otra parte, el artículo 96 de la misma ley estipula que no portar casco o llevarlo mal abrochado acarrea una multa tipo C (C24) de 15 SMDLV y la inmovilización de la motocicleta.

Las maniobras peligrosas y conducir sin casco pueden acarrear multas superiores a 1.750.000 pesos y la inmovilización de la moto. - crédito Alcaldía de Bogotá

Contexto: piques ilegales y aumento de maniobras riesgosas

En el mes de marzo de acuerdo con El Espectador, se registraron nueve muertes viales en un solo fin de semana y dos jóvenes resultaron heridos en carreras clandestinas sobre el kilómetro 18. Estas prácticas, según información disponible, ya no se restringen a la vía al mar, sino que se extienden a zonas como Bochalema, Pasoancho entre las carreras 66 y 70, la avenida Circunvalar, la calle Primera con 70 y el corredor hacia los tanques de Miraflores.

La Secretaría de Movilidad ha advertido que los participantes de estas carreras se organizan a través de grupos cerrados en redes sociales, donde definen puntos de encuentro solo como referencia y luego se desplazan en caravana hacia los lugares destinados para las competencias. Esta modalidad dificulta la reacción institucional, pues los puntos cambian constantemente y los motociclistas se dispersan al ser alertados de la presencia de las autoridades.

Sube la preocupación por el aumento de maniobras peligrosas y piques ilegales en la ciudad. - crédito Colprensa

Operativos recientes y acciones de control

En la última semana de marzo, agentes de tránsito, la Policía Metropolitana y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) realizaron un operativo conjunto que resultó en la inmovilización de cerca de 50 motocicletas y la imposición de aproximadamente 300 comparendos. Las autoridades han identificado motocicletas con modificaciones no autorizadas, especialmente en sistemas de escape y potencia, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

La estrategia actual combina operativos físicos con seguimiento digital para anticiparse a las convocatorias y desarticular los grupos que organizan piques ilegales. Se han implementado “planes candados” en varios puntos de la ciudad y se ha contado con el apoyo del helicóptero de la policía para el seguimiento en tiempo real.