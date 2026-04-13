Quién es Chill Capo, el ‘influencer’ estadounidense deportado por promover presuntos encuentros sexuales en Medellín

Migración Colombia expulsó a Chill Capo y le prohibió la entrada por cinco años - crédito @chillcapo/Instagram

El control migratorio en Colombia adoptó una postura más estricta tras la deportación de un hombre identificado como Chill Capo, un creador de contenido digital de nacionalidad estadounidense de 42 años que residía en Medellín desde el año 2022.

Según el reporte de Migración Colombia, el extranjero utilizaba sus redes sociales para promover encuentros y fiestas dirigidas a turistas internacionales con presuntos fines de explotación sexual.

“Ofrecía paquetes turísticos en los que incluía supuestos consejos para evadir controles de las autoridades migratorias y promocionando a las mujeres en Medellín como atractivo turístico”, detalló Paola Salazar, directora regional Antioquia de Migración Colombia.

El hombre promocionaba a las mujeres de Medellín como atractivos turísticos - crédito @MigracionCol/X

La presencia de ‘Chill Capo’ se consideró irregular desde el punto de vista migratorio, lo que fundamentó la decisión de expulsión urgente a su país de origen, según indicó la entidad migratoria.

Su expulsión, ejecutada en un vuelo a Miami (Estados Unidos), incluyó la prohibición de ingreso al país por un mínimo de cinco años. La medida surge como respuesta a la preocupación creciente por el fortalecimiento del llamado turismo sexual y la seguridad ciudadana en el departamento de Antioquia.

Quien es Chill Capo

Según su biografía publicada en su página web personal, Chill Capo, cuyo nombre real es Steve Newland, es un ciudadano estadounidense nacido en Willingboro, Nueva Jersey, aunque ha declarado que Atlanta es el lugar que considera su hogar.

La etapa previa a su residencia en Colombia estuvo marcada por un carácter itinerante: Chill Capo mantuvo una presencia constante en redes donde mostraba un estilo de vida vinculado al lujo y la libertad financiera, lo que contribuyó a consolidar una audiencia afín a ese “lifestyle”.

- crédito Captura de Pantalla chillcapo.com

En sus publicaciones, él mismo atribuyó este crecimiento a sus experiencias como consultor de negocios, acompañando a empresas y marcas personales en procesos de expansión digital en diversos mercados internacionales.

Durante la década de 2000, específicamente hacia 2006, su carrera incluyó una etapa profesional en Tokio (Japón), dentro de la industria del entretenimiento. Posteriormente, en Atlanta, trabajó con Private Club Records, envolviéndose en proyectos ligados al hip-hop y al R&B.

Una vez trasladado a Medellín en 2022, el enfoque profesional de Chill Capo dejó la consultoría para volcarse a la organización de actividades turísticas y fiestas, contexto en el que se produjo la infracción que derivó en su salida del país.

- crédito @chillcapo/Instagram

Así promocionaba sus planes turísticos en Medellín

Migración Colombia destacó que Chill Capo, cuyo perfil público en internet se orientaba a captar turistas a través del proyecto “Colombia with Capo”, no se limitaba a promocionar fiestas, bares o zonas de vida nocturna como el Parque Lleras.

Además de la oferta de mesas VIP, automóviles de lujo y transporte con conductores armados, el influenciador también publicaba sugerencias sobre alojamiento y seguridad personal, promoviendo alojamientos vinculados a la figura del fallecido narcotraficante Pablo Escobar y proporcionando instrucciones para evitar ser víctimas de escopolamina, según información recopilada por El Colombiano.

Del mismo modo, el estadounidense difundía información para ayudar a otros extranjeros a evadir controles institucionales y migratorios.

Uno de los métodos que divulgaba era la recomendación de emplear certificados médicos falsos o simular lesiones para acceder a controles más “laxos” en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro.

- crédito @chillcapo/Instagram

En varias publicaciones, Chill Capo ofrecía comentarios que justificaron la apertura de una investigación oficial. Por ejemplo, llegó a señalar: “Solicita y obtén una visa colombiana o la residencia permanente. Usa la línea de ingreso para residentes locales para salir del aeropuerto en 20 minutos”.

En otro mensaje, el estadounidense lanzaba advertencias sobre relaciones sentimentales en Colombia, asegurando: “Encontrar a alguien que realmente te quiera y te ame por ser tú y no solo por dinero, es algo que realmente no encontrarás en Colombia”.

- crédito @chillcapo/Instagram

Chill Capo se defendió de las acusaciones

Tras ser deportado a Estados Unidos, Chill Capo utilizó sus redes sociales para expresar su inconformidad con el procedimiento de Migración Colombia.

En un comentario hecho en un video difundido en Instagram, el influencer asegura que su salida del territorio colombiano obedece a unas personas que, según él, perdieron su apoyo en los eventos que promocionaba en su perfil.

Además, sostuvo que desde su arribo a Colombia constantemente renovó su visa de estadía, por lo que desconoce la razón al ser vinculado por explotación sexual en la capital antioqueña.

- crédito Captura de Pantalla Instagram

“Mi propósito en Colombia siempre fue claro: educar a la gente sobre los peligros reales, ayudar a otros a evitar situaciones peligrosas y crear conciencia cuando las cosas salían mal. Mis eventos eran seguros, legales y se realizaban en colaboración con negocios colombianos en el Parque Lleras. No infringí ninguna ley. Nunca fui arrestado. Ni una sola vez (...) Tuve una visa válida durante años. Si hubiera estado haciendo alguna de las cosas que se me acusan, esa visa no habría sido aprobada y renovada repetidamente”, comentó el creador de contenido.

Así mismo, pidió a las autoridades presentar las pruebas que lo vinculen con dicha actividad ilegal. “Dónde están las supuestas víctimas? Dónde están los reportes policiales donde se vea que fui acusado y declarado culpable de algo… aparte de haberme pasado 40 días del tiempo de mi visa, mientras ya tenía en proceso una nueva (mi tercera visa desde 2022)? He vivido en Medellín durante años de manera tranquila, sin problemas…y ahora de repente soy un “monstruo sexual”?”, puntualizó.

- crédito Captura de Pantalla Instagram