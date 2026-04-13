Día Internacional del Beso: siete destinos en Colombia ideales para celebrar esta fecha

El Día Internacional del Beso se celebra cada 13 de abril, rememorando el récord mundial de una pareja tailandesa que permaneció unida por más de 58 horas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día Internacional del Beso se rememora cada 13 de abril y tiene su origen en un singular acontecimiento: el beso más extenso jamás registrado.

Un 13 de abril de 2013 en Tailandia, una pareja logró mantenerse unida por 58 horas, 35 minutos y 58 segundos, sin separarse ni siquiera para dormir o comer.

La hazaña, conseguida por Ekkachai y Laksana Tiranarat, fue parte de un concurso mundial en el que las reglas exigían que los participantes permanecieran juntos en todo momento, incluyendo las pausas para ir al baño, que debían hacer en pareja.

Este evento marcó un precedente, ya que 2 años antes, el mismo dúo había alcanzado una marca anterior de 46 horas, 24 minutos y 9 segundos, consolidando el 13 de abril como la fecha para celebrar la conexión afectiva. A partir de este récord, la jornada busca resaltar el valor de la intimidad y el cariño en la vida cotidiana.

Para quienes desean aprovechar la ocasión y compartir un beso inolvidable, Colombia ofrece escenarios diversos en los que el entorno multiplica la emoción del momento. Siete destinos sobresalen por su capacidad de transformar un acto cotidiano en un recuerdo imborrable.

Cartagena: historia y romance frente al mar

En Cartagena, los atardeceres sobre la ciudad amurallada ofrecen el ambiente ideal para besos y fotografías románticas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad de Cartagena es un escenario propicio para el romance. Al recorrer sus calles empedradas, los balcones llenos de flores y las murallas que miran al Caribe, las parejas descubren rincones donde las historias de amor se mezclan con la arquitectura colonial.

El Portal de los Dulces y el Baluarte de Santo Domingo son dos de los lugares preferidos para quienes buscan convertirse en protagonistas de su propio cuento. El atardecer sobre la ciudad amurallada tiñe los muros de tonos cálidos, creando la atmósfera propicia para un beso que quedará en la memoria y en las fotografías.

Barichara: tranquilidad y vistas panorámicas

En el departamento de Santander, Barichara se distingue por su serenidad y belleza rural. Las fachadas blancas, los techos de teja y las plazas silenciosas invitan al recogimiento.

La iglesia principal y los miradores con vista hacia el cañón del río Suárez ofrecen un marco natural para quienes buscan privacidad y un fondo espectacular. Caminar por sus senderos entre vegetación y piedra permite a las parejas alejarse del bullicio, encontrando momentos íntimos en cada rincón.

Villa de Leyva: atmósfera colonial y noches apacibles

Villa de Leyva, en Boyacá, cautiva a quienes buscan un escenario colonial auténtico. Su plaza principal, una de las más grandes en Colombia, y las callejuelas de piedra se prestan para recorrerlas tomados de la mano.

En Villa de Leyva, la plaza principal adoquinada y los callejones silenciosos brindan un entorno colonial único para besos y paseos nocturnos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al caer la noche, la iluminación tenue transforma el ambiente en un espacio propicio para gestos de cariño discretos. En los alrededores, los viñedos y los paisajes de montaña suman posibilidades para quienes desean prolongar la cita al aire libre.

Providencia: playas y privacidad caribeña

Quienes prefieren el mar y la arena encuentran en Providencia el lugar ideal. Las playas de arena blanca y aguas cristalinas se extienden a lo largo de la isla, brindando privacidad y tranquilidad.

El puente de los enamorados se ha convertido en el punto preferido para sellar promesas. La naturaleza intacta y la escasa presencia de turistas permiten que cada beso se convierta en un instante único, acompañado por el sonido del mar.

Paisaje Cultural Cafetero: naturaleza y aroma a café

El Paisaje Cultural Cafetero reúne la esencia rural colombiana. Cerca de Salento y el Valle de Cocora, los cafetales y las palmas de cera ofrecen fondos naturales para momentos de ternura.

Los alojamientos rurales y los miradores regalan paisajes de montañas verdes y puestas de sol que invitan a compartir confidencias mientras se disfruta del aroma a café recién hecho. En este entorno, un beso adquiere el sabor y la tranquilidad de la vida campesina.

Llegar al santuario de Monserrate en teleférico o funicular permite disfrutar Bogotá desde las alturas y sellar el momento con un beso especial - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Monserrate: Bogotá desde las alturas

En la capital del país, el cerro de Monserrate se alza como el principal punto de encuentro para quienes buscan una vista panorámica de Bogotá.

Subir en teleférico o funicular hasta el santuario permite descubrir la ciudad desde una perspectiva diferente. El mirador es ideal para sellar momentos especiales con un beso, mientras los restaurantes cercanos ofrecen cenas íntimas con la ciudad iluminada como telón de fondo.

Parque Nacional Tayrona: naturaleza salvaje y playas vírgenes

El Parque Nacional Tayrona, en la costa norte, combina selva, mar y formaciones rocosas. Los senderos ecológicos conducen a playas como Cabo San Juan, donde la vegetación y el agua turquesa propician una desconexión total del mundo exterior. La sensación de aislamiento y la abundante naturaleza generan un ambiente propicio para compartir instantes que quedarán grabados en la memoria.