Capturan a cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo implicados en el asesinato de lidereza social trans y jefe de bomberos en Antioquia

Fernanda Domicó, jefe de Bomberos de Dabeiba - crédito @FunSumapaz/X

Las autoridades en Antioquia anunciaron el arresto de cuatro presuntos miembros del Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia - EGC) en el municipio de Dabeiba.

Entre ellos se encuentran alias Ever y alias Sopla, señalados como autores del asesinato de Fernanda Domicó, que era líder indígena trans y jefa del cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de Dabeiba, y que fue asesinada el 25 de julio de 2025.

De acuerdo con el reporte entregado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, los cuatro sujetos fueron capturados en un operativo conjunto del Cuerpo Élite de la Policía Nacional, en coordinación con la SIJIN, SIPOL, comandos del GOES y la Fiscalía General de la Nación.

La detención se produjo tras varios meses de investigaciones en la zona rural del municipio antioqueño. Durante los allanamientos, se incautaron armas de fuego, munición, radios de comunicación, documentos vinculados al Clan del Golfo y drogas destinadas para la venta.

En su momento, la Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quienes facilitaran información para esclarecer este homicidio.

El operativo fue catalogado por las autoridades como un golpe relevante contra las estructuras criminales presentes en la región.

“A la familia de Fernanda y a su comunidad, les decimos: sus victimarios están en manos de la justicia y su asesinato no quedó en la impunidad”, expresó el mandatario departamental en su cuenta de X, en la que reiteró el compromiso institucional con el esclarecimiento del caso.

Así ocurrió el crimen de Fernanda Domicó

El homicidio contra Fernanda Domicó ocurrió el 25 de julio de 2025 cuando las autoridades encontraron el cuerpo sin vida a las orillas de una quebrada en el municipio de Dabeiba.

Primeras indagaciones detallaron que la servidora fue hallada con evidentes signos de violencia. “El cuerpo presenta varias heridas causadas con arma cortopunzante y contundente. La persona fallecida ejercía funciones como comandante del Cuerpo de Bomberos de este municipio”, explicó en su momento el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante de la Policía de Urabá.

Tras este hecho, el gobernador Andrés Julián Rendón había ofrecido una recompensa de hasta 20 millones de pesos para la persona que brinde información sobre los responsables de los hechos.

“Las autoridades deben esclarecer estos hechos. Desde la Gobernación de Antioquia ofrecemos una recompensa de hasta $20 millones por quien entregue información que conduzca al paradero de los responsables de este crimen”, había declarado el mandatario.

Fernanda Domicó se destacó por su liderazgo en la comunidad Embera Chamí y por encabezar el cuerpo de bomberos voluntarios de Dabeiba, según información recopilada por Caracol Radio.

Como mujer trans, su labor fue reconocida por representar un modelo de diversidad y compromiso social. La administración local lamentó su muerte y resaltó la dedicación de Domicó en la gestión de emergencias y la inclusión.

“La comandante Fernanda fue una mujer que, con firmeza y resiliencia, rompió barreras y abrió caminos hacia la inclusión y el respeto”, manifestó la Alcaldía de Dabeiba.

El homicidio impactó tanto a la comunidad indígena como a defensores de derechos humanos. Incluso, organizaciones sociales catalogaron el lamentable hecho como un transfeminicidio.

La noticia provocó manifestaciones y exigencias de justicia a nivel local y nacional, reflejando la situación de vulnerabilidad que enfrentan personas trans y líderes sociales en Colombia.

La captura de los involucrados ha sido considerada como un avance en la lucha contra la impunidad en casos de violencia contra defensores de derechos humanos. La Fiscalía General de la Nación, por su parte, continúa con otras líneas investigativas relacionadas con el crimen.

La resolución del caso es vista por quienes exigieron justicia como un ejemplo de respuesta institucional ante la violencia contra la diversidad y el liderazgo indígena en Colombia.

Durante el año 2025, Colombia registró una cifra crítica de violencia contra quienes ejercen liderazgos en sus comunidades. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), al menos 187 líderes y lideresas sociales fueron asesinados en todo el territorio nacional.