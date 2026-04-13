Camilo Romero arremetió contra Paloma Valencia y Álvaro Uribe: “Farsantes de la política”

Camilo Romero arremetió contra Paloma Valencia en X - crédito Colprensa

El ambiente político en Colombia se intensificó tras la difusión de un video en la red social X por parte de Camilo Romero, exgobernador de Nariño y excandidato presidencial, quien calificó de “farsantes” a la senadora y aspirante del Centro Democrático Paloma Valencia y al exmandatario Álvaro Uribe Vélez.

En el video, Romero denunció lo que consideró una estrategia de desprestigio y acusaciones infundadas contra los aspirantes de su sector político.

El mensaje, que rápidamente ganó visibilidad nacional, incluyó una defensa enfática al candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial Aida Quilcué.

Según lo expuesto en el video, Romero criticó la postura de Valencia luego de que ella sugiriera que Cepeda podría representar una amenaza para su seguridad.

Camilo Romero acusó a Paloma Valencia y Álvaro Uribe Vélez de “farsantes” de cara a las elecciones presidenciales - crédito @CamiloRomero/X

“¿Qué tal la paloma de la guerra diciendo que pide que nuestro candidato no la asesine? ¡Farsante!”, expresó Romero. El dirigente recordó que tanto Iván Cepeda como Aida Quilcué han sido víctimas directas de la violencia en Colombia: “A Iván le asesinaron a su padre, a Aida le asesinaron a su esposo”.

Por consiguiente, Romero rechazó la estrategia de sus adversarios políticos, a los que acusó de recurrir a la mentira y la difamación con fines electorales. En el texto que acompañó la publicación, manifestó: “Paloma Valencia ahora actúa igual que Álvaro Uribe, como unos farsantes de la política”.

El también excandidato presidencial profundizó su crítica asegurando que lanzar acusaciones sobre eventuales atentados constituye un “engaño a Colombia” y una muestra del “todo vale” en la política nacional.

El video se difundió desde Pitalito, Huila, donde Romero resaltó el respaldo local a la candidatura de Iván Cepeda: “El pueblo colombiano hoy no va a escoger entre derecha, centro, izquierda, sino que va a escoger en si regresa al pasado y a esa vieja gobernanza paramilitar o si vamos pa’lante con un nuevo gobierno progresista. Y Pitalito dice: ¡pa’lante! El Huila dice: ¡pa’lante!”, afirmó.

Camilo Romero respondió a Paloma Valencia: “No disfracen de centro la vieja gobernanza paramilitar” - crédito @CamiloRomero/X

Romero, en su mensaje, destacó que Cepeda como Quilcué han optado por la defensa de la paz y han descartado cualquier ánimo de venganza: “Iván y Aida son víctimas de la violencia. Decidieron la defensa de la paz y jamás la venganza, por eso proponen no el retroceso sino el avance para Colombia”, puntualizó.

Según Romero, el debate ya no gira únicamente en torno a las ideologías tradicionales, sino en torno a la posibilidad de “avanzar hacia un nuevo gobierno progresista” frente al retorno de prácticas asociadas al paramilitarismo.

Paloma Valencia denunció amenazas y ataques contra su campaña: “No vamos a parar”

La candidata presidencial Paloma Valencia denunció el domingo 12 de abril de 2026 amenazas de muerte recibidas a través de redes sociales y ataques vandálicos en la sede de su campaña en Bucaramanga.

Valencia, quien resultó ganadora de La Gran Consulta por Colombia, reafirmó en un video su propósito de no ceder ante la violencia y continuar su lucha por un país “sin miedo” y “seguro”.

El mensaje de la aspirante llegó después de la aparición en plataformas digitales de una imagen fúnebre que simulaba su fallecimiento, con una corona de flores y una cinta con su nombre.

La candidata del Centro Democrático expresó su rechazo a las intimidaciones que se han hecho públicas en las redes sociales y dejó en claro que no dará un paso al costado en su aspiración - crédito suministrado a Infobae Colombia

Paralelamente, el senador Óscar Villamizar y el representante Jonathan Pineda denunciaron destrozos en la sede política ubicada en Santander, hechos que se suman a la escalada de intimidaciones reportadas en el proceso electoral.

Valencia aseguró que los ataques no detendrán su campaña: “No vamos a parar hasta conseguir una Colombia segura, una Colombia donde cualquiera pueda expresar lo que piensa sin que lo amenacen, sin que le destruyan su sede”, declaró.

En la grabación, añadió que su motivación principal es “cambiar todo eso”, aludiendo a la necesidad de garantizar la participación política libre de violencia.

La candidata agradeció en su perfil de X los mensajes de solidaridad recibidos y reafirmó su compromiso con la seguridad.

A raíz de las amenazas, el Ministerio de Defensa ofreció hasta $1.000 millones de recompensa por información sobre los responsables y el Gobierno nacional reforzó el esquema de protección de Valencia, garantizando apoyo a la oposición en un contexto marcado por la tensión.