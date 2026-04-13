Colombia

Así reaccionaron los políticos a las amenazas de muerte contra Paloma Valencia: “Esto es muy peligroso Petro”

Vicky Dávila, Juan Manuel Galán y el exmandatario Iván Duque pidieron garantías para la candidata presidencial del Centro Democrático

Guardar
La periodista, el exsenador y el exmandatario colombiano salieron en defensa de la candidata Paloma Valencia tras amenazas a la militante del CD - crédito Colprensa
La periodista, el exsenador y el exmandatario colombiano salieron en defensa de la candidata Paloma Valencia tras amenazas a la militante del CD - crédito Colprensa

La aparición de una imagen fúnebre con el nombre de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia y el ataque a su sede política en Bucaramanga marcaron el fin de semana.

La candidata presidencial respondió públicamente a las amenazas de muerte que circularon en redes sociales, afirmando que no abandonará su propósito de alcanzar “una Colombia sin miedo y segura”.

La denuncia de los destrozos realizada por el senador Óscar Villamizar y el representante Jonathan Pineda, Valencia difundió un video en el que aseguró: “No vamos a parar hasta conseguir una Colombia segura, una Colombia donde cualquiera pueda expresar lo que piensa sin que lo amenacen, sin que le destruyan su sede”.

La aspirante subrayó que la motivación para seguir en la carrera presidencial es “cambiar todo eso”.

La candidata del Centro Democrático expresó su rechazo a las intimidaciones que se han hecho públicas en las redes sociales y dejó en claro que no dará un paso al costado en su aspiración - crédito suministrado a Infobae Colombia

Como respuesta a los hechos, el Ministerio de Defensa ofreció hasta $1.000 millones de recompensa para capturar a los responsables, mientras el Gobierno nacional reforzó su seguridad y garantizó protección a la oposición.

Tras lo anterior, Vicky Dávila, periodista y excandidata presidencial, cuestionó públicamente al mandatario Gustavo Petro sobre las medidas previstas para proteger a Valencia y a otros contendientes.

A Paloma Valencia y a todos los candidatos hay que cuidarlos. Esto es muy peligroso Petro. ¿Qué va a a hacer para garantizarles que hagan campaña y que su vida esté a salvo?”, escribió la comunicadora.

Vicky Dávila exigió a Gustavo Petro garantías de seguridad para Paloma Valencia y los candidatos presidenciales - crédito @VickyDavilaH/X
Vicky Dávila exigió a Gustavo Petro garantías de seguridad para Paloma Valencia y los candidatos presidenciales - crédito @VickyDavilaH/X

El excandidato presidencial y exsenador Juan Manuel Galán expresó: “Este tipo de mensajes no se pueden normalizar en un país donde ya han sido asesinados varios candidatos presidenciales”.

Galán, quien también se solidarizó con la familia de la candidata, instó a esclarecer los hechos e identificar a quienes están detrás de la intimidación.

Hago un llamado a las autoridades para identificar a los responsables de esta amenaza, que no es un juego”, finalizó.

Juan Manuel Galán pidió esclarecer amenazas contra Paloma Valencia - crédito @juanmanuelgalan/X
Juan Manuel Galán pidió esclarecer amenazas contra Paloma Valencia - crédito @juanmanuelgalan/X

La reacción de Juan Carlos Pinzón Bueno, exministro de Defensa y excandidato presidencial, incluyó una solicitud a los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido para que incrementen la cooperación en inteligencia.

Pinzón expuso: “Está amenaza contra Paloma Valencia es inaceptable. Mi solidaridad con ella y su familia. Las autoridades están en la obligación de hacer todo para protegerla”. Añadió que “aquí ya asesinaron a Miguel Uribe y a diario a crímenes con motivación política”.

Juan Carlos Pinzón pidió apoyo internacional para proteger a Paloma Valencia tras amenazas - crédito @PinzonBueno/X
Juan Carlos Pinzón pidió apoyo internacional para proteger a Paloma Valencia tras amenazas - crédito @PinzonBueno/X

El excandidato presidencial y exministro Mauricio Cárdenas remarcó: “Rechazo de manera contundente las amenazas contra Paloma Valencia. Esta campaña ya cobró una vida irremplazable que nos duele”.

Cárdenas instó a la Fiscalía General de la Nación a investigar los hechos y reiteró que “cero tolerancia es la única respuesta aceptable”.

Mauricio Cárdenas exigió a la Fiscalía investigar amenazas y pidió “cero tolerancia” ante la violencia política - crédito @MauricioCard/X
Mauricio Cárdenas exigió a la Fiscalía investigar amenazas y pidió “cero tolerancia” ante la violencia política - crédito @MauricioCard/X

El concejal de Bogotá Julián Uscátegui se sumó a las voces de apoyo: “Total rechazo a esta cobarde amenaza contra nuestra candidata presidencial. Los criminales pretenden silenciarla, como lo hicieron con Miguel. Debemos rodearla y las autoridades protegerla”.

Julián Uscátegui condenó amenazas contra Paloma Valencia y exigió protección de las autoridades - crédito @JulUscategui/X
Julián Uscátegui condenó amenazas contra Paloma Valencia y exigió protección de las autoridades - crédito @JulUscategui/X

El exconcejal de Bogotá y militante del Centro Democrático, Daniel Briceño, recordó el asesinato de Miguel Uribe Turbay y cuestionó la seguridad de los candidatos en el actual proceso.

Ya nos mataron a Miguel Uribe y ahora nos amenazan a Paloma Valencia. No nos van a silenciar los amigos de la Paz Mortal”, señaló.

Daniel Briceño alertó sobre inseguridad electoral tras amenazas a Paloma Valencia y asesinato de Miguel Uribe - crédito @Danielbricen/X
Daniel Briceño alertó sobre inseguridad electoral tras amenazas a Paloma Valencia y asesinato de Miguel Uribe - crédito @Danielbricen/X

El senador de Alianza Verde Jota Pe Hernández apuntó contra quienes, según él, se benefician del actual gobierno.

Entiendo que a los BANDlD0S les preocupe que se les acabe el gobierno que los tiene viviendo sabroso. Les preocupa que llegue una Presidente que NO les pague por no robar y no matar, o no los nombre gestores de paz”.

Hernández reiteró: “Paloma Valencia ha suplicado que no la maten, Dios la cuide”.

Jota Pe Hernández criticó al gobierno y respaldó a Paloma Valencia tras amenazas - crédito @JotaPeHernandez/X
Jota Pe Hernández criticó al gobierno y respaldó a Paloma Valencia tras amenazas - crédito @JotaPeHernandez/X

El expresidente Iván Duque calificó la amenaza de “atentado directo contra la democracia colombiana y un retroceso inaceptable a épocas oscuras que enlutaron a nuestra Nación”.

Duque exigió al Ejecutivo garantías verificables para la candidata y todos los líderes opositores.

Iván Duque exigió garantías inmediatas para Paloma Valencia y advirtió sobre amenazas a la democracia - crédito @IvanDuque/X
Iván Duque exigió garantías inmediatas para Paloma Valencia y advirtió sobre amenazas a la democracia - crédito @IvanDuque/X

Le exijo al Gobierno Petro garantías reales, inmediatas y verificables para la candidata Paloma Valencia y para todos los líderes y aspirantes de oposición. La democracia no se intimida”, sostuvo.

Por último, la exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial Claudia López sumó su apoyo con un mensaje en X: “Toda mi solidaridad con Paloma. Es inadmisible toda forma de amenaza o violencia política en nuestra democracia”.

Temas Relacionados

Paloma ValenciaAmenazas de muerte Paloma ValenciaCandidatos presidencialesCentro DemocráticoColombia-Noticias

Más Noticias

Cayó banda de extorsionistas “La oficina de Buga”: así fue el operativo contra la banda que operaba desde la cárcel

Un despliegue de operativos en distintas prisiones tuvo como objetivo debilitar el manejo ilícito que algunos internos ejercían sobre redes criminales que operan fuera de los establecimientos penitenciarios

Cayó banda de extorsionistas “La oficina de Buga”: así fue el operativo contra la banda que operaba desde la cárcel

Desarticularon red que introdujo ilegalmente a España a decenas de trabajadores colombianos con falsas promesas de empleo

Por lo menos cinco personas fueron capturadas acusadas de reclutar más de mil personas con promesas laborales falsas, utilizando documentación apócrifa y simulando contrataciones en Portugal

Desarticularon red que introdujo ilegalmente a España a decenas de trabajadores colombianos con falsas promesas de empleo

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 13 de abril

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 13 de abril

Karol G envió poderoso mensaje a la comunidad latina durante su histórico ‘show’ en Coachella: “No tengan miedo, siéntanse orgullosos”

La artista no solo protagonizó un hito musical, sino que convirtió su actuación en un símbolo de resiliencia colectiva, llamando a levantar banderas y a sentirse orgullosos de las raíces latinas frente al mundo

Karol G envió poderoso mensaje a la comunidad latina durante su histórico ‘show’ en Coachella: “No tengan miedo, siéntanse orgullosos”

Resultado La Caribeña noche hoy 12 de abril

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad nocturna

Resultado La Caribeña noche hoy 12 de abril
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Karol G envió poderoso mensaje a la comunidad latina durante su histórico ‘show’ en Coachella: “No tengan miedo, siéntanse orgullosos”

Karol G envió poderoso mensaje a la comunidad latina durante su histórico ‘show’ en Coachella: “No tengan miedo, siéntanse orgullosos”

Esta es la canción que estrenó Karol G en Coachella junto a Greg González de Cigarettes After Sex: “Solo queda decir que te quise de más”

Karol G hace historia en Coachella 2026: así fue su show como primera mujer latina en encabezar el festival

Maluma expuso a Ryan Castro en redes sociales y comenzó la búsqueda de novia para el reguetonero

Emiro Navarro defendió a su mejor amiga de los ataques en redes y pidió que la respalden en ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

Colombia vs. Brasil: este será el día que la tricolor jugará la semifinal del Sudamericano Sub17

Colombia vs. Brasil: este será el día que la tricolor jugará la semifinal del Sudamericano Sub17

Hinchas de Junior de Barranquilla desatan disturbios en Asunción, Paraguay: 12 fueron detenidos

Murió Alonso ‘Pocillo’ López, histórico lateral de Millonarios y exjugador de la Selección Colombia a los 69 años

Reclamos de Falcao por el penalti no sancionado desató memes y humor en redes tras el clásico Millonarios vs. Santa Fe

Hugo Rodallega denunció que fue agredido con una piedra a la salida del clásico entre Santa Fe y Millonarios: así fue el tenso momento