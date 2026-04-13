Así reaccionaron los políticos a las amenazas de muerte contra Paloma Valencia: “Esto es muy peligroso Petro”

La periodista, el exsenador y el exmandatario colombiano salieron en defensa de la candidata Paloma Valencia tras amenazas a la militante del CD - crédito Colprensa

La aparición de una imagen fúnebre con el nombre de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia y el ataque a su sede política en Bucaramanga marcaron el fin de semana.

La candidata presidencial respondió públicamente a las amenazas de muerte que circularon en redes sociales, afirmando que no abandonará su propósito de alcanzar “una Colombia sin miedo y segura”.

La denuncia de los destrozos realizada por el senador Óscar Villamizar y el representante Jonathan Pineda, Valencia difundió un video en el que aseguró: “No vamos a parar hasta conseguir una Colombia segura, una Colombia donde cualquiera pueda expresar lo que piensa sin que lo amenacen, sin que le destruyan su sede”.

La aspirante subrayó que la motivación para seguir en la carrera presidencial es “cambiar todo eso”.

La candidata del Centro Democrático expresó su rechazo a las intimidaciones que se han hecho públicas en las redes sociales y dejó en claro que no dará un paso al costado en su aspiración - crédito suministrado a Infobae Colombia

Como respuesta a los hechos, el Ministerio de Defensa ofreció hasta $1.000 millones de recompensa para capturar a los responsables, mientras el Gobierno nacional reforzó su seguridad y garantizó protección a la oposición.

Tras lo anterior, Vicky Dávila, periodista y excandidata presidencial, cuestionó públicamente al mandatario Gustavo Petro sobre las medidas previstas para proteger a Valencia y a otros contendientes.

“A Paloma Valencia y a todos los candidatos hay que cuidarlos. Esto es muy peligroso Petro. ¿Qué va a a hacer para garantizarles que hagan campaña y que su vida esté a salvo?”, escribió la comunicadora.

Vicky Dávila exigió a Gustavo Petro garantías de seguridad para Paloma Valencia y los candidatos presidenciales - crédito @VickyDavilaH/X

El excandidato presidencial y exsenador Juan Manuel Galán expresó: “Este tipo de mensajes no se pueden normalizar en un país donde ya han sido asesinados varios candidatos presidenciales”.

Galán, quien también se solidarizó con la familia de la candidata, instó a esclarecer los hechos e identificar a quienes están detrás de la intimidación.

“Hago un llamado a las autoridades para identificar a los responsables de esta amenaza, que no es un juego”, finalizó.

Juan Manuel Galán pidió esclarecer amenazas contra Paloma Valencia - crédito @juanmanuelgalan/X

La reacción de Juan Carlos Pinzón Bueno, exministro de Defensa y excandidato presidencial, incluyó una solicitud a los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido para que incrementen la cooperación en inteligencia.

Pinzón expuso: “Está amenaza contra Paloma Valencia es inaceptable. Mi solidaridad con ella y su familia. Las autoridades están en la obligación de hacer todo para protegerla”. Añadió que “aquí ya asesinaron a Miguel Uribe y a diario a crímenes con motivación política”.

Juan Carlos Pinzón pidió apoyo internacional para proteger a Paloma Valencia tras amenazas - crédito @PinzonBueno/X

El excandidato presidencial y exministro Mauricio Cárdenas remarcó: “Rechazo de manera contundente las amenazas contra Paloma Valencia. Esta campaña ya cobró una vida irremplazable que nos duele”.

Cárdenas instó a la Fiscalía General de la Nación a investigar los hechos y reiteró que “cero tolerancia es la única respuesta aceptable”.

Mauricio Cárdenas exigió a la Fiscalía investigar amenazas y pidió “cero tolerancia” ante la violencia política - crédito @MauricioCard/X

El concejal de Bogotá Julián Uscátegui se sumó a las voces de apoyo: “Total rechazo a esta cobarde amenaza contra nuestra candidata presidencial. Los criminales pretenden silenciarla, como lo hicieron con Miguel. Debemos rodearla y las autoridades protegerla”.

Julián Uscátegui condenó amenazas contra Paloma Valencia y exigió protección de las autoridades - crédito @JulUscategui/X

El exconcejal de Bogotá y militante del Centro Democrático, Daniel Briceño, recordó el asesinato de Miguel Uribe Turbay y cuestionó la seguridad de los candidatos en el actual proceso.

“Ya nos mataron a Miguel Uribe y ahora nos amenazan a Paloma Valencia. No nos van a silenciar los amigos de la Paz Mortal”, señaló.

Daniel Briceño alertó sobre inseguridad electoral tras amenazas a Paloma Valencia y asesinato de Miguel Uribe - crédito @Danielbricen/X

El senador de Alianza Verde Jota Pe Hernández apuntó contra quienes, según él, se benefician del actual gobierno.

“Entiendo que a los BANDlD0S les preocupe que se les acabe el gobierno que los tiene viviendo sabroso. Les preocupa que llegue una Presidente que NO les pague por no robar y no matar, o no los nombre gestores de paz”.

Hernández reiteró: “Paloma Valencia ha suplicado que no la maten, Dios la cuide”.

Jota Pe Hernández criticó al gobierno y respaldó a Paloma Valencia tras amenazas - crédito @JotaPeHernandez/X

El expresidente Iván Duque calificó la amenaza de “atentado directo contra la democracia colombiana y un retroceso inaceptable a épocas oscuras que enlutaron a nuestra Nación”.

Duque exigió al Ejecutivo garantías verificables para la candidata y todos los líderes opositores.

Iván Duque exigió garantías inmediatas para Paloma Valencia y advirtió sobre amenazas a la democracia - crédito @IvanDuque/X

“Le exijo al Gobierno Petro garantías reales, inmediatas y verificables para la candidata Paloma Valencia y para todos los líderes y aspirantes de oposición. La democracia no se intimida”, sostuvo.

Por último, la exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial Claudia López sumó su apoyo con un mensaje en X: “Toda mi solidaridad con Paloma. Es inadmisible toda forma de amenaza o violencia política en nuestra democracia”.