Colombia

Armada logró capturas, incautaciones y sometimientos en medio de la ofensiva contra el Clan del Golfo en el Pacífico

Mediante operativos coordinados en el Chocó y Buenaventura, la autoridad naval impactó las finanzas y la operatividad de organizaciones criminales, decomisando armas, drogas e insumos para la producción de estupefacientes, y fortaleciendo la seguridad en la región

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Las unidades de guardacostas lograron ubicar y abordar una motonave que transportaba cientos de kilogramos de droga, evitando así que sumas considerables ingresaran a las arcas de organizaciones criminales trasnacionales - crédito prensa Armada de Colombia

Durante 2026, la Armada de Colombia ha desarrollado operaciones sostenidas en el litoral Pacífico, con resultados significativos en la lucha contra el crimen organizado, particularmente en el departamento del Chocó y en aguas del Pacífico centro.

Las acciones, lideradas por la Brigada de Infantería de Marina No. 2 y el Grupo de Guardacostas del Pacífico, han tenido como objetivo principal debilitar las economías ilícitas y proteger a las comunidades ribereñas.

Golpes al Clan del Golfo en el Chocó

En el departamento chocoano, las operaciones militares permitieron la captura de siete integrantes del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo y el sometimiento voluntario a la justicia de cuatro miembros más. Estas acciones forman parte de la estrategia de la Armada de Colombia para afectar de manera directa la estructura de estas organizaciones y reducir su capacidad de delinquir.

Además de las capturas, se incautaron más de una tonelada de estupefacientes entre marihuana y clorhidrato de cocaína, junto con 5.746 galones de insumos líquidos empleados en la fabricación de pasta base de coca. También se decomisaron ocho armas de fuego de corto y largo alcance y 3.262 cartuchos de diferentes calibres, reduciendo así el poder de fuego de estos grupos ilegales.

La Armada de Colombia intensifica en 2026 las operaciones contra el crimen organizado en el litoral Pacífico y el departamento del Chocó - crédito prensa Armada de Colombia
La Armada de Colombia intensifica en 2026 las operaciones contra el crimen organizado en el litoral Pacífico y el departamento del Chocó - crédito prensa Armada de Colombia

El brigadier general de Infantería de Marina Evert Mejía, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 2, expresó que “en lo corrido del presente año se han llevado a cabo contundentes operaciones en el departamento del Chocó que han afectado significativamente la estructura de las economías ilícitas de estos grupos armados organizados, especialmente el Clan del Golfo”.

El alto oficial subrayó el compromiso de la Armada de Colombia con la legalidad y la protección de los derechos humanos, actuando siempre bajo el marco constitucional.

Incautación de marihuana en el Pacífico centro

En una operación desarrollada en aguas del Pacífico centro, la Armada de Colombia detectó e interceptó una embarcación de bandera panameña que transportaba más de 600 kilogramos de marihuana.

La acción se realizó tras recibir una alerta de inteligencia naval sobre movimientos sospechosos en la zona. Una Unidad de Reacción Rápida del Grupo de Guardacostas se desplazó para inspeccionar la motonave, en la que viajaban dos ciudadanos panameños.

Las fuerzas navales capturan a siete miembros del Clan del Golfo y logran el sometimiento voluntario de cuatro más en operativos en Chocó - crédito prensa Armada de Colombia
Las fuerzas navales capturan a siete miembros del Clan del Golfo y logran el sometimiento voluntario de cuatro más en operativos en Chocó - crédito prensa Armada de Colombia

Durante la inspección se hallaron 18 costales con 687 paquetes rectangulares, los cuales fueron sometidos a pruebas por parte del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, determinando que se trataba de 637 kilogramos de marihuana.

Además, se incautaron siete canecas con alrededor de 220 galones de combustible y equipos de comunicación. Tanto el material como las personas capturadas fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales.

De acuerdo con el capitán de corbeta Daniel Gutiérrez, comandante de la Estación de Guardacostas de Buenaventura, “con este resultado se evitó el ingreso de más de seis millones de dólares a las finanzas de las estructuras criminales y la comercialización de más de 105.000 dosis de estupefacientes en las calles del mundo”.

La operación contó con el apoyo de la Estación de Guardacostas de Bahía Solano y la articulación de diferentes capacidades del Grupo de Guardacostas del Pacífico.

Impacto en las economías ilícitas y compromiso institucional

Una operación en el Pacífico centro permitió interceptar una embarcación panameña con 637 kilogramos de marihuana y 220 galones de combustible - crédito prensa Armada de Colombia
Una operación en el Pacífico centro permitió interceptar una embarcación panameña con 637 kilogramos de marihuana y 220 galones de combustible - crédito prensa Armada de Colombia

Las incautaciones y capturas realizadas durante el 2026 afectaron de manera directa las economías ilegales de los grupos armados en el Pacífico colombiano. La Armada de Colombia continúa con operaciones militares para debilitar estas estructuras, enfocándose en garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades en la región.

La institución naval sostiene que su labor se desarrolla en estricto cumplimiento de la Constitución y la ley, rechazando cualquier intento por deslegitimar su accionar. El propósito principal es avanzar en la protección de la población civil y en el combate a las actividades ilícitas que afectan a las comunidades ribereñas del litoral Pacífico.

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