Colombia

TransMilenio inició la selección del operador del TransMiCable San Cristóbal: paso clave para su entrada en operación en 2026

El contrato para el encargado del manejo y operación del sistema cable tendrá una duración de 10 años y 4 meses por un valor estimado de $390.800 millones de pesos

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El TransMiCable San Cristóbal movilizará hasta 4.000 personas por hora y reducirá el tiempo de viaje en un 72% - crédito IDU
El contrato para el operador del TransMiCable tendrá una duración de 10 años y 4 meses por un valor estimado de $390.800 millones de pesos - crédito IDU

TrasnMilenio dio inicio al proceso de selección del operador para el TransMiCable de San Cristóbal con la publicación de los prepliegos de la Licitación Pública No. 01 de 2026 en la plataforma Secop II. De acuerdo con la empresa, este paso es fundamental para garantizar que el sistema de cable aéreo entre en funcionamiento a finales de 2026, en cumplimiento del cronograma de obras.

El proceso de licitación, que busca asegurar la pluralidad de oferentes y la transparencia contractual, establece que los interesados podrán presentar observaciones hasta el 22 de abril, las cuales serán respondidas por TrasnMilenio S.A. hasta el 14 de mayo. El pliego definitivo se publicará el 15 de mayo, el 26 de junio se recibirán las ofertas y la audiencia de adjudicación está prevista para el 28 de julio. El contrato tendrá una duración de 10 años y 4 meses, con un valor estimado de $390.800 millones de pesos.

La reducción del tiempo de viaje entre barrios altos de San Cristóbal y el Portal 20 de Julio pasará de 45 a 10 minutos gracias al TransMiCable - crédito IDU
La reducción del tiempo de viaje entre barrios altos de San Cristóbal y el Portal 20 de Julio pasará de 45 a 10 minutos gracias al TransMiCable - crédito IDU

La selección oportuna del operador es crucial para cumplir los hitos del proyecto, ya que la entrada en operación del TransMiCable de San Cristóbal está programada para diciembre de 2026. Actualmente, las obras superan el 87,64 % de avance, con instalaciones y montaje de cabinas en marcha, y la fase de pruebas técnicas prevista para iniciar en agosto.

De acuerdo con el alcalde Carlos Fernando Galán, que inspeccionó recientemente —el 6 de marzo de 2026— el primer rodamiento de cabinas en la estación Senderos de Altamira, el cable estará completamente montado en agosto y luego entrará en pruebas operacionales, permitiendo que el sistema esté listo para el servicio al cierre del año.

El TransMiCable de San Cristóbal tendrá una longitud de 2,8 kilómetros, con capacidad para transportar 4.000 pasajeros por hora en cada sentido. El sistema contará con 144 cabinas en operación y cuatro de reserva, distribuidas en tres estaciones: Senderos de Altamira, La Victoria y Portal 20 de Julio. Los nombres de las estaciones fueron seleccionados mediante procesos participativos con la comunidad local, en el escenario de la estrategia “Súmate a la conversación, TransMi te escucha”.

crédito Alcaldía Mayor de Bogotá
TrasnMilenio publica prepliegos de la licitación para el operador de TransMiCable San Cristóbal en la plataforma Secop II - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá

El sistema reducirá el tiempo de desplazamiento entre los barrios altos de San Cristóbal y el Portal 20 de Julio de 45 a solo 10 minutos, mejorando la calidad de vida de miles de personas y facilitando el acceso a servicios, empleo y educación. Además, se dispondrá de dos biciparqueaderos y de infraestructura complementaria para garantizar la integración modal y la movilidad sostenible.

Durante la fase final de obra, las estaciones ya superan el 82% de avance y se prevé que entre mayo y junio queden energizadas. Posteriormente, se realizarán pruebas operacionales, momento en el que las cabinas comenzarán a movilizarse sobre la línea del cable.

Entre los avances técnicos recientes destacan el izaje de las 21 torres, el tendido y empalme de los dos bucles del cable, así como la culminación de la primera fase de pruebas de alineación para garantizar la estabilidad y seguridad del sistema.

El TransMiCable de San Cristóbal superó el 87% de avance en obras, con cabinas instaladas y pruebas técnicas previstas para agosto de 2026 - crédito IDU
El TransMiCable de San Cristóbal superó el 87% de avance en obras, con cabinas instaladas y pruebas técnicas previstas para agosto de 2026 - crédito IDU

El componente ambiental del proyecto también es relevante: se plantarán más de 100 nuevos árboles de especies nativas y exóticas, se conservarán 14 y se trasladarán 4, mientras que otros 32 serán reemplazados. Además, se implementarán 14.000 m² de zonas verdes y sistemas urbanos de drenaje sostenible (Suds), mejorando el entorno paisajístico y la gestión de aguas lluvias en la zona de influencia.

El proceso de selección del operador no solo determina quién será responsable de la operación y el mantenimiento del sistema, sino que también es clave para la capacitación del personal, la implementación de protocolos de seguridad y la logística de puesta en marcha.

El contrato contempla la prestación del servicio público de transporte de pasajeros por cable aéreo, un modelo que ha demostrado eficiencia y aceptación en el caso de Ciudad Bolívar y cuya expansión responde a la demanda de soluciones innovadoras para la movilidad de sectores históricamente excluidos.

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