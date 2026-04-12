Mamá de presunto abusador de menor en conjunto de Bogotá habló: “Yo quiero justicia porque mi hijo es inocente”

Imágenes impactantes de la tensa noche que se vivió en un conjunto residencial de Usme, donde una multitud enfurecida intentó tomar la justicia por su propia mano. La intervención de la policía y el Undmo generó un fuerte enfrentamiento para controlar la situación - crédito @ColombiaOscura/X

La noche del viernes 10 de abril en el sur de Bogotá fue escenario de una situación de extrema tensión que dejó a un adolescente gravemente herido y a toda una comunidad en estado de conmoción.

El episodio ocurrió en el barrio La Aurora, en la localidad de Usme, se desencadenó tras un presunto caso de abuso sexual dentro de un conjunto residencial, lo que provocó una reacción violenta de vecinos y la intervención de la policía y la Undmo (Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden).

La intervención de las autoridades se tornó crítica cuando, en medio del caos, una patrulla policial arrolló a una residente mientras intentaba evacuar al presunto agresor, un menor de 15 años.

El incidente, lejos de apaciguar los ánimos, incrementó la furia de la multitud, que respondió con palos y objetos contundentes. Los uniformados recurrieron a gases lacrimógenos para dispersar a los vecinos, que continuaron la persecución varias cuadras fuera del conjunto.

El adolescente de 15 años, señalado de abuso sexual, sufrió tres heridas de arma blanca durante los disturbios y fue sometido a cirugía urgente - crédito @ColombiaOscura/X

Al llegar los agentes, los vecinos intentaron linchar al adolescente señalado, que tuvo que ser evacuado usando un casco policial y bajo una fuerte custodia.

Durante el procedimiento, la tensión escaló hasta el punto de que se registraron enfrentamientos, destrozos y una asonada generalizada en el conjunto, lo que requirió la acción adicional del escuadrón antidisturbios.

Estado de salud del presunto abusador

La madre del menor de 15 años relató a Noticias RCN que su hijo fue víctima de una brutal agresión: “Le dieron 3 puñaladas. El doctor me dijo que le afectaron la parte del pulmón y que es complicado. Toca hacerle una cirugía”.

Según su testimonio, el adolescente fue trasladado de urgencia a un centro médico y permanece bajo observación tras la intervención quirúrgica.

La madre del joven herido confirmó que la agresión le comprometió el pulmón y aseguró que el pronóstico médico sigue reservado - crédito Colombia Oscura/X

En este contexto, la madre sostuvo que su familia ha sido amenazada desde los hechos y defendió la inocencia de su hijo. “El papá [de la presunta víctima] tomó justicia por sus propias manos y realmente también amenazó de matarnos a todos nosotros por lo que pasó, pero yo quiero justicia porque mi hijo es inocente”, afirmó en la entrevista.

Mientras tanto, la situación legal alrededor del presunto abuso sexual permanece en una zona gris. De acuerdo con información revelada por el noticiero mencionado la familia de la menor supuestamente afectada, que según el medio tiene 12 años, no ha presentado denuncia formal ante las autoridades. Tampoco habría aceptado acompañamiento institucional ni asesoría legal para avanzar en el proceso.

¿Qué dijo la Policía?

Las autoridades de la Policía Nacional intervinieron con rapidez en el conjunto residencial tras recibir la alerta de los vecinos por un presunto caso de abuso sexual entre menores. El incidente escaló cuando los habitantes intentaron agredir al señalado como responsable, desencadenando una reacción colectiva que obligó a reforzar la presencia policial.

El comunicado oficial de la Policía Nacional describió la escena: “La comunidad, al percatarse del hecho, intenta generar un linchamiento al presunto victimario; al lugar llega más apoyo policial y unidades de la Undmo”. La tensión creció con la llegada de más uniformados, mientras los residentes exigían respuestas inmediatas.

Policía se refirió al intento de linchamiento en Usme que dejó un ciudadano herido - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

El episodio se agravó cuando, para evitar una tragedia, las autoridades optaron por extraer al menor señalado en un vehículo institucional, según el relato policial: “Fue necesario hacer uso de un vehículo policial para extraer al menor de edad, presunto victimario, quien estaba lesionado, con el fin de salvaguardar su vida e integridad”. La maniobra generó escenas de angustia y mayor presión social en el conjunto residencial.

En medio de la confusión, el intento de la comunidad por frenar la salida del vehículo provocó un nuevo incidente. El comunicado de la Policía detalla: “El vehículo de la Policía, al salir de este lugar, varias personas intentaron detenerlo y uno de ellos resultó lesionado”.

Las autoridades no precisaron la identidad del afectado ni la gravedad de sus heridas, aunque este hecho incrementó la tensión existente.

Las investigaciones permanecen abiertas para esclarecer tanto la denuncia original de presunto abuso sexual como los episodios de violencia que siguieron al reporte.

Los vecinos, al conocer la acusación, reaccionaron de forma inmediata y colectiva, lo que llevó a la intervención policial para controlar la situación y evitar consecuencias mayores. Las versiones enfrentadas y la falta de detalles sobre los lesionados profundizan la incertidumbre en el entorno.

Actualmente, la comunidad y las familias involucradas siguen atentas al desarrollo del caso, mientras las autoridades insisten en que la prioridad es la protección de los menores y el esclarecimiento de todos los hechos relacionados.