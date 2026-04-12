Colombia

Kimberly Reyes revela lo que hizo posible su regreso a la televisión: “Tenía que ser este proyecto, me llenaba el corazón de felicidad”

La decisión de sumarse en este proyecto nuevamente y que esta vez se presenta en la pantalla chica estuvo marcada por una motivación distinta, pues no estaba buscando estar de nuevo en el mundo del entretenimiento

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Entre Panas
La actriz volvió a la televisión con un proyecto que sacó risas a más de uno y contó cómo fue la experiencia del reencuentro con sus compañeros - crédito @kimberlyreyesh/IG

El regreso de Kimberly Reyes a la televisión colombiana sorprendió al público y a quienes siguen de cerca sus pasos en redes sociales.

Después de años de ausencia y de haber manifestado públicamente que no tenía planes de actuar de nuevo, la artista vuelve como parte del elenco original en la nueva temporada de Entre Panas, la comedia de situación cuyo primer capítulo fue emitido hace una década, según informó Infobae Colombia.

Kimberly Reyes decidió volver gracias a una combinación de motivos personales y la oportunidad única de reencontrarse con sus antiguos compañeros.

Alejandro Palacio
Kimberly Reyes y el elenco original de 'Entre Panas' en 2016 - crédito YouTube

Tras años dedicada a otros proyectos empresariales y alejada de los escenarios televisivos por razones emocionales, aceptó regresar únicamente porque este es el proyecto que, en sus palabras, le llena el corazón de felicidad y la conecta con la etapa más divertida de su vida actoral.

La actriz relató a Infobae Colombia que fue contactada mientras estaba retirada del mundo de la actuación, ocupada en otros ámbitos profesionales.

“Yo ya retirada del tema de la actuación, dedicándome a otras cosas, y de repente nos llaman y nos dicen que van a hacer el proyecto, con el elenco original. Para mí fue como: ‘No lo puedo creer’. Además, porque este ha sido el proyecto más divertido de hacer en toda la vida”, señaló.

El reencuentro con sus compañeros fue otro motivo esencial en su decisión.

Reyes recordó la sorprendente dinámica grupal que surgió al volver a grabar con el equipo original: “Esto fue un proyecto que hace diez años, cuando nos contaron la idea, a todos nos sonó como medio raro, porque era la primera vez haciendo comedia de situación en Colombia, todo en un mismo set. La forma de grabar esto era completamente diferente. Capítulos de cinco minutos. Era casi como una obra de teatro y era como todos sincronizados”.

Kimberly Reyes
A través de sus redes, la actriz destacó la importancia de no destruir a otros mediante comentarios negativos - crédito @kimberlyreyesh/Instagram

A su vez, destacó que la complicidad entre los integrantes del elenco permanece intacta después de tanto tiempo: “Todos quedamos siendo amigos, pero por trabajo, porque unos se van del país y tienen que viajar… ya no se ve uno tanto. Pero esa misma complicidad existe, donde nos hacemos bromas pesadas y nos reímos. Eso fue fantástico”, afirmó Reyes.

Razones detrás del regreso de Kimberly Reyes a la televisión

Kimberly Reyes explicó a Infobae Colombia que su regreso a la televisión respondió a varias razones personales y emocionales. Contó que se había retirado debido a cambios físicos, momentos difíciles en lo emocional y la necesidad de distanciarse de la exposición mediática.

“Yo me retiro de la televisión por varias razones, por temas emocionales, porque estaba enfrentando temas y cambios físicos, porque estaba pasando por un mal momento emocionalmente y no quería lidiar con eso en televisión. No estaba lista para estar nuevamente en cámara. No me sentía bien. Fue un proceso muy largo. Entonces creo que me distancié”, confesó.

Añadió que nunca buscó estar en el centro del entretenimiento, pues prefería otros ámbitos laborales y el trabajo tras cámaras.

“Yo nunca he buscado estar en el mundo del entretenimiento. Esto es un sueño para tantas personas, ni he buscado estar en el centro o figurando. Me encanta más el backstage de las cosas y Dios siempre busca una manera de ponerme como que: pero ve, enfrenta, hazlo. Siempre me manda estas situaciones y yo como que no sé en el momento qué hacer. Te lo juro que tuvo que ser una herramienta que, de la que Dios se valió, porque cualquier otro proyecto del que me hubieran llamado, yo habría dicho que no. No estoy haciendo casting, no tengo manager en el momento, nada”.

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Kimberly Reyes le contó a Infobae Colombia cómo fue su regreso a la telvisión con un proyecto en el que participó hace 10 años - crédito @kimberlyreyesh/IG

Frente a su decisión, Reyes mencionó que el miedo de volver a la pantalla fue un tema central, pero que la experiencia terminó siendo liberadora.

“Yo desbloqueé un miedo de volver a la pantalla; decía: ‘No, no quiero, ya no me veo’. Y de repente fue como llegar y, en un abrir y cerrar de ojos, ya estaba en el proyecto, estábamos rodando y eso para mí fue mucho más que lo que ustedes ven, no se imaginan lo que significó para mí. Pararme ahí y volver a enfrentar ese monstruo de frente”, relató.

Finalmente, confesó que durante las grabaciones, la complicidad y el humor definieron la atmósfera del grupo.

“Si antes nos divertíamos, esta temporada nos fuimos de 10 a 1.000. El primer capítulo es un buen capítulo, pero es conservador, donde hay presentación de personajes y es para que entiendan la dinámica. Pero a partir del segundo capítulo, cuando empiezan a entrar los personajes invitados, estos manes enseguida se les vuela la imaginación y es muy, muy divertido verlo”, concluyó la actriz a Infobae Colombia.

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