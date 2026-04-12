Identifican a propietarios de camionetas de alta gama que ingresaron a la cárcel de Itagüí en polémica parranda vallenata

Claudia Carrasquilla presentó videos de cámaras de seguridad que evidenciarían el ingreso irregular de visitantes y vehículos durante la polémica fiesta en la cárcel de Itagüí - crédito Claudia Carrasquilla/X

El ingreso de camionetas de alta gama y un vehículo oficial a la cárcel de Itagüí, en Antioquia, durante una fiesta ilegal ha generado un fuerte debate sobre la posible complicidad de personal del Inpec y la facilidad con la que civiles y reclusos compartieron el control del penal.

Según fuentes consultadas por El Tiempo, funcionarios de la institución habrían facilitado el acceso irregular de automóviles de lujo y personas a la celebración, en la que participó el cantante Nelson Velásquez.

Tres camionetas han sido identificadas tras la fiesta realizada el 8 de abril en la cárcel de La Paz, en Itagüí (Antioquia). Una Ford Ecosport, de uso oficial y placas EPW410, es propiedad del Inpec; una Toyota Land Cruiser 300, blanca e importada en 2022, figura a nombre del comerciante Jacobo Saldarriaga Suárez; y una Mercedes con matrícula KPO745 aún está bajo investigación para establecer su propietario.

El acceso de estos vehículos evidenció el posible vínculo de varios funcionarios del Inpec y la permisividad para que civiles y cabecillas criminales burlaran los controles penitenciarios durante la polémica celebración.

Durante varias horas, los accesos a la cárcel de máxima y mediana seguridad estuvieron bajo control de un grupo de civiles vestidos de negro. Imágenes publicadas por la concejal Claudia Carrasquilla mostraron cómo habrían permitido el paso de decenas de personas sin registro previo y la circulación directa de camionetas de alta gama hacia la fiesta.

Propietarios y características de las camionetas de alta gama

Cámaras de seguridad registraron el ingreso de vehículos de alta gama como Mercedes-Benz GLA, Toyota Land Cruiser 300 y Mercedes-Benz GLE 53 a la cárcel de Itagüí durante la celebración - crédito Claudia Carrasquilla/X

Según información revelada por el diario El Tiempo, una de las camionetas involucradas, la Ford Ecosport con placas EPW410, corresponde a un vehículo oficial, al parecer, era conducida por personal del Inpec.

Documentos oficiales detallan que un dragoneante vinculado al Inpec desde 2013 fue multado por evadir un semáforo en rojo en octubre de 2024 mientras manejaba este vehículo.

La Toyota Land Cruiser 300, blanca y con placas LLY822, fue importada en 2022 y está relacionada con el comerciante de autos Jacobo Saldarriaga Suárez, que administra un local de vehículos de alta gama en Medellín. Además, se investiga si algunos ocupantes de esta camioneta asistieron a la fiesta, así como un posible caso de cambio indebido de placas.

Respecto a la camioneta Mercedes, matrícula KPO745, continúa el análisis para identificar a su dueño actual. Según El Tiempo, el apoyo videográfico ha permitido avanzar en la identificación de quienes ingresaron al penal en estos automóviles.

Implicación de funcionarios del Inpec y sanciones recientes

Nuevo video de cámaras de seguridad revela detalles inéditos sobre el ingreso de visitantes y la dinámica interna durante la polémica fiesta en la cárcel de Itagüí - crédito Claudia Carrasquilla/X

La presencia del vehículo oficial en la fiesta compromete directamente a funcionarios del Inpec con las irregularidades en la cárcel. El dragoneante responsable de la Ford Ecosport, recientemente multado por violar normas de tránsito en Itagüí, es pieza clave en la investigación.

Fuentes cercanas al caso afirman que el rastreo de los vehículos es determinante para revelar el grado de participación institucional en la planeación de la fiesta. Las sanciones aplicadas a miembros del Inpec no solo se relacionan con el uso de automotores oficiales, sino con la permisividad que permitió a civiles controlar el acceso al penal.

La fiesta vallenata del 8 de abril, organizada para alias Pocho y en medio de expectativas por la liberación de alias Lindolfo, expuso una presunta red de corrupción y delitos previos en la cárcel de Itagüí. Según El Tiempo, hace meses se investigan presuntas reuniones nocturnas entre reclusos y civiles para coordinar narcotráfico, extorsión y posibles homicidios.

Este episodio abrió nuevas líneas de investigación sobre enriquecimiento ilícito y conexión entre líderes internos y personal del Estado. Además, el escándalo ha afectado la mesa de diálogo entre las autoridades y las estructuras criminales, deteniendo temporalmente los acercamientos en medio de la contienda por la Presidencia de la República.