Emiro Navarro defendió a su mejor amiga de los ataques en redes y pidió que la respalden en ‘La casa de los famosos Colombia’

Karola Alcendra, mejor amiga de Emiro Navarro está en riesgo en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @karolalcendra_/Instagram

La casa de los famosos Colombia sigue siendo tema de conversación en las redes sociales tras el castigo anunciado durante la gala del 10 de abril de 2026 en el que, por el comportamiento de participantes como Karola y Juanda Caribe, desobedecieron las órdenes del Jefe.

El centro de atención esta vez se trasladó fuera del programa, cuando Emiro Navarro, exparticipante e influenciador, decidió enfrentar públicamente los cuestionamientos en torno a Karola, una de sus amigas más cercanas y actual participante.

La conversación en redes sociales no dio tregua durante los días previos, alimentando dudas sobre el futuro de la amistad entre los dos creadores de contenido que se muestran cercanos en cada publicación que comparten.

Karola llegó al programa días después de que Johanna Fadul fuera expulsada - crédito cortesía Canal RCN

A raíz de la presión mediática, Emiro recurrió a sus plataformas digitales para emitir un breve comunicado. En su mensaje, señaló la dificultad de permanecer en el encierro televisivo: “Estar dentro de La casa no es fácil, aunque lo parezca”, expresó, en un intento por contextualizar las reacciones emocionales de Karola.

La pregunta sobre la continuidad de la amistad entre ambos fue respondida de manera directa. Emiro afirmó que conoce bien a Karola y destacó su calidad humana: “Sé el corazón tan grande que tiene”, dejando claro que su percepción sobre ella no ha cambiado pese a los recientes episodios polémicos.

Para quienes se preguntan si la relación entre Emiro Navarro y Karola seguirá intacta tras los acontecimientos en el reality, la respuesta del influenciador fue contundente.

Emiro Navarro expuso su respaldo a Karola en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @lareddelosfamosos_/IG

Manifestó su apoyo sin reservas, señalando que, sin importar el resultado de la próxima gala de eliminación, “aquí voy a estar esperándola con los brazos abiertos”. De este modo, desmintió cualquier especulación sobre un posible distanciamiento.

El pronunciamiento de Emiro Navarro llega en un momento sensible para los seguidores del programa, que han seguido de cerca el comportamiento de Karola y la repercusión que este ha tenido tanto dentro como fuera del set.

El respaldo público del exconcursante añade una nueva capa de interés a la trama, reforzando la dimensión emocional que caracteriza al programa.

Declaraciones de Emiro Navarro sobre Karola

Karola y Emiro han dejado claro que su amistad va más allá que lo que se ve en un 'reality' - crédito @karolaalcendra_/IG

Entre los nuevos elementos, Emiro recalca que las amistades reales se prueban en los momentos difíciles, y afirma: “A un amigo no se le da la espalda cuando más lo necesita”.

Además, critica la tendencia de muchos a juzgar desde afuera y resalta que solo quienes han vivido la experiencia dentro del reality comprenden realmente la presión a la que se enfrentan los participantes.

En el comunicado, Emiro detalla que conoce profundamente a Karola, valora su lealtad y el apoyo que ella le ha brindado en otros momentos complicados. Por ello, sostiene que estos hechos pesan más para él que cualquier opinión externa.

El mensaje enfatiza: “Yo sigo firme con ella. En las buenas, en las malas y en las que sean. Porque los amigos de verdad no aparecen solo cuando todo está bien, se quedan, incluso cuando todo el mundo decide irse”.

Emiro Navarro lamentó lo ocurrido con Karola y le envió un mensaje en redes sociales - crédito @emiro_navarro/IG

Las reacciones de los seguidores de Emiro no tardaron en aparecer, y algunos no respaldaron su posición, teniendo en cuenta que la cartagenera ha tenido un comportamiento desproporcionado en su paso por la casa estudio.

El joven ya había visto a su amiga en competencia y le dedicó un emotivo mensaje, sin poder acercarse a pesar de que los dos graban en el mismo canal.

“Tan cerca pero tan lejos. Qué difícil fue no poder verte a los ojos y decirte lo mucho que te amo!!! Estamos orgullosos, mi mejor energía para ti mi ganadora. VAMOS QUE VAMOS #TEAMKAROLA”, escribió el joven creador de contenido, esperando que el mensaje le llegue a la joven cuando salga de la casa estudio.