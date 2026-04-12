Daniel Daza, que predijo el triunfo de Petro en 2022, responde a la polémica por su pronóstico presidencial y asegura que lo están amenazando

El astrólogo aseguró que un mensaje de la senadora María José Pizarro encendió la ira de sus haters por comentarios - crédito @danieldazatv/IG

La controversia por la supuesta injerencia en las predicciones del astrólogo Daniel Daza para las próximas elecciones a la presidencia el 31 de mayo de 2026, reveló una tensión entre la esfera política y el universo de los contenidos digitales.

Durante una transmisión en vivo, Daza –conocido en Colombia por anticipar el triunfo de Gustavo Petro en 2022– pronosticó que Iván Cepeda sería el próximo presidente, lo que encendió el debate sobre la independencia de sus vaticinios cuando surgió en pantalla una notificación de María José Pizarro, senadora y jefa de campaña de Cepeda.

El tema escaló a notoriedad nacional luego de que la activista identificada como Everstrong publicara en X un pantallazo de los mensajes de Pizarro, ya que en ese chat la senadora advertía: “Holiis, que no lo vaya a decir”.

El material detonó especulaciones sobre la supuesta coordinación de mensajes entre campañas políticas y generadores de contenido con amplio alcance social.

La senadora María José Pizarro en la polémica por supuesto constreñimiento a astrólogo para que pronostique el triunfo de Iván Cepeda - crédito @everstrongever/X

El propio Daniel Daza grabó un mensaje a través de Instagram y YouTube para aclarar el alcance de la interacción.

En sus palabras, la charla polémica se vio durante el directo a través del WhatsApp de un colaborador que, dijo, “maneja muchos números de senadores” y contactos de aspirantes a la presidencia:

“Recibimos un mensaje en donde se lee claramente que la doctora Pizarro dice que no lo diga. O sea, no me lo dice directamente a mí, para aquellas personas que están diciendo que yo sigo algún libreto o algún guion”, afirmó Daza.

En esa grabación, el astrólogo subrayó que la reacción pública se tradujo rápidamente en una amenaza a su seguridad: “Lastimosamente hemos recibido muchas más amenazas y con mucha más fuerza, porque no creíamos que íbamos a recibir tal viralidad (…) Nos están calumniando y están diciendo cosas que hasta el día de hoy no pueden corroborar, ni nunca podrán corroborar”.

Daniel Daza se trasladó a México tras recibir amenazas por parte de seguidores de derecha, luego de pronosticar que Gustavo Petro ganaría las elecciones presidenciales

Agregó que por la gravedad del caso evalúa salir inmediatamente del país y buscar ayuda de autoridades, al considerar que la protección de la que dispone “es escasa por el rango de peligro que hoy, en este momento, hemos comenzado a tener”.

La viralización de mensajes reavivó el debate por la autonomía en los pronósticos

María José Pizarroen pondió públicamente desestimando cualquier sugerencia de influencia sobre Daza.

En entrevista para el programa 6AM W de Caracol Radio, la jefa de debate de la campaña de Iván Cepeda sostuvo: “Darle línea a los astros sí me parece muy chistoso honestamente. Yo estaba escuchando el programa, nosotros tuvimos una conversación hace algún tiempo y me pareció muy chistoso porque él dice ‘voy a decir quién va a ser la persona que va a ser candidata en el 2030’, la persona que podría estar en una candidatura, y yo le escribí, pues me parece chistoso, que no lo vaya a decir porque estamos en las elecciones de 2026”, explicó la legisladora.

La jefe de debate de Iván Cepeda desmintió que el astrólogo esté a favor y explicó las razones del mensaje - crédito Colprensa

En declaraciones recogidas por la emisora radial, Pizarro insistió en que su mensaje carecía de toda intención política: “Pero para nada le doy línea a ningún tipo de astrólogos, ni a los astros y, por supuesto, nuestras campañas no se rigen en función de este tipo de reflexiones sino de un trabajo serio que estamos haciendo con la ciudadanía y en las calles”.

El episodio instaló interrogantes sobre la neutralidad y autonomía de los influencers dedicados a la futurología política.

El propio Daza precisó que “nunca me han pagado gobiernos o cualquier candidatura”, y afirmó: “No hago parte de ninguna campaña política, ni de ningún gobierno, que nadie me paga, ni tengo contratos, ni sé cómo funciona esa vida ni ese mundo porque político no soy”, concluyó en el video publicado tras la filtración del chat.