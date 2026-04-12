Abatido otro integrante de Los Pachenca durante un enfrentamiento con el Ejército y la Policía en Zona Bananera, Magdalena

Esta es la imagen de los resultados del enfrentamiento armado en Zona Bananera - crédito Ejército Nacional

La jornada del 11 de abril no fue nada fácil para Los Pachenca, o el grupo armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. En menos de 24 horas se conocieron más operativos y enfrentamientos armados para contrarrestar el poderío ilegal de la estructura criminal.

Las autoridades reportaron que un miembro de la red fue abatido en un enfrentamiento con unidades del Ejército Nacional y la Policía en zona rural del municipio de Zona Bananera, Magdalena.

El operativo, realizado en un corredor que une el corregimiento de Prado Sevilla con la vereda La Palmira, dejó además un uniformado herido de forma leve y permitió el hallazgo de un campamento ilegal con material logístico.

Según el reporte oficial, los uniformados patrullaban la zona cuando fueron atacados por hombres armados, lo que derivó en un intercambio de disparos.

Tras el combate, las autoridades inspeccionaron el área y localizaron un campamento con capacidad para unas 20 personas, donde hallaron uniformes, brazaletes, dispositivos móviles y munición de distintos calibres. El material incautado será analizado para identificar a otros miembros de la organización y fortalecer las operaciones en la región.

Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o "el Bendito Menor", jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra - crédito Ministerio de Defrensa

En otro operativo prácticamente paralelo, las autoridades incautaron 62 kilos de cocaína en el puerto de Barranquilla cuando la droga, atribuida a Los Pachencas, pretendía ser enviada a Bélgica.

El cargamento fue detectado durante una inspección en dos contenedores, en los que la sustancia ilícita estaba oculta en los sistemas de refrigeración. El valor estimado de la droga supera los 1,9 millones de dólares y representa más de 155 mil dosis, según las estimaciones oficiales.

Las autoridades destacaron que ambas acciones forman parte de la ofensiva para frenar el accionar de organizaciones criminales en la región Caribe y afectar sus estructuras logísticas y financieras.

El despliegue de fuerza de las autoridades colombiana se ha intensificado, luego de que se lograra dar de baja con 9 integrantes del anillo de seguridad de “Naín”, principal cabecilla de la estructura, en La Guajira, el 10 de abril de 2026.

Traslado de los cuerpos de los integrantes del anillo de seguridad de Los Pachenca - crédito Ministerio de Defensa

“Entre los neutralizados está alias Yair o ”Matarasi", señalado de coordinar homicidios selectivos en la región Caribe. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron fusiles AK-47, una escopeta, munición, celulares, vehículos y motocicletas que servían para actividades ilícitas. Con este resultado debilitamos grupos criminales que afectan la seguridad en la región Caribe y avanzamos con acciones para proteger a las comunidades y recuperar la tranquilidad en el país", fue el balance oficial emitido por voceros del Ministerio de Defensa.

Tras el operativo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, le pidió a “Naín” desmovilizarse, en vista de que las autoridades le están agregando fuerza a los operativos.

“Alias Naín muy seguramente está huyendo porque su estructura criminal fue obviamente neutralizada y muy seguramente escuchará este mensaje, si no háganselo llegar, desmovilícese, es la mejor opción que tiene, está muy joven, de lo contrario, no dudaremos en emplear toda la fuerza legítima del Estado para llevarlo a la justicia”, dijo en un Consejo de Seguridad Extraordinario.

Capturan en Santa Marta a alias El Barbas, presunto extorsionista de Los Pachencas

La Policía Nacional capturó en flagrancia a alias El Barbas, señalado de integrar las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como Los Pachencas, y de extorsionar a comerciantes en Santa Marta. El operativo, realizado bajo las estrategias del Plan Cazador, contó con el apoyo del Gaula y la Fiscalía General de la Nación, y se concretó gracias a la denuncia ciudadana.

Alias El Barbas, presunto extorsionista al servicio de Los Pachenca - crédito Policía Nacional

Según las investigaciones, “El Barbas” recaudaba dinero producto de extorsiones en diferentes sectores de la ciudad, presentándose ante sus víctimas como miembro de la estructura criminal para intimidar y exigir pagos.

En el procedimiento, las autoridades incautaron una motocicleta, un teléfono celular y dinero en efectivo, elementos que quedaron como material probatorio. Tras las audiencias preliminares, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra por el delito de extorsión.