Murió una mujer de 40 años después de una cirugía plástica: el procedimiento se hizo en una vivienda de Barranquilla

De acuerdo con fuentes médicas citadas por el medio de comunicación en el procedimiento se habría utilizado una cánula de gran diámetro que dejó graves perforaciones abdominales, favoreciendo la infección letal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Yuleidis Fernanda Charris Reales, una mujer de 40 años, falleció el 6 de abril de 2026 tras someterse a una liposucción en una vivienda del barrio Las Nieves, en Barranquilla, lugar en el que se realizó la intervención sin condiciones adecuadas de salubridad.

El procedimiento se efectuó el 30 de marzo, e incluyó una reducción de brazos y retoques abdominales. Familiares de la víctima indicaron a Blu Radio que el 5 de abril Charris manifestó fuertes dolores, lo que motivó su traslado al Hospital de Santo Tomás y luego al Hospital Universidad del Norte, donde se le diagnosticó shock séptico por una infección derivada de las heridas producidas en la cirugía.

De acuerdo con fuentes médicas citadas por el medio de comunicación en el procedimiento se habría utilizado una cánula de gran diámetro que dejó graves perforaciones abdominales, favoreciendo la infección letal. Los especialistas consultados advierten que las denominadas “clínicas de garaje” carecen de normas mínimas de asepsia y antisepsia, lo que eleva el riesgo de complicaciones fatales en este tipo de intervenciones.

Yuleidis Fernanda Charris Reales, una mujer de 40 años, falleció el 6 de abril de 2026 tras someterse a una liposucción en una vivienda del barrio Las Nieves - crédito @EmisorasABC/X

El entierro de Yuleidis Fernanda Charris Reales tuvo lugar en el cementerio de Palmar de Varela, municipio del Atlántico de donde era originaria. La Policía y la Fiscalía ya iniciaron investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Mujer que murió tras una cirugía estética en clínica clandestina en Cali era familiar de la vicepresidenta Francia Márquez

El fallecimiento de Orfa Márquez tras una cirugía estética en una clínica clandestina de Cali ha generado un intenso debate público, no solo por las circunstancias del caso, también por su vínculo directo con la vicepresidenta Francia Márquez. El parentesco con una figura central de la política nacional hizo que el hecho ganara repercusión inmediata y generara manifestaciones de solidaridad en diferentes plataformas.

La víctima, contratista de la Alcaldía de Suárez, en el departamento del Cauca, decidió viajar a Cali con la esperanza de mejorar su apariencia. Optó por someterse a una intervención estética el 13 de diciembre de 2025 en un establecimiento ubicado en el barrio Ciudad 2000, el cual, según las autoridades, no contaba con los permisos sanitarios exigidos.

Orfa Márquez, contratista de la Alcaldía de Suárez, Cauca, falleció tras someterse a una cirugía estética en una clínica que no cumplía con los permisos sanitarios adecuados - crédito Alcaldía de Suarez/Facebook

Según declaraciones del personero de Cali, Gerardo Mendoza, la clínica “no ofrecía las garantías mínimas de seguridad, habilitación y control exigidas por la normatividad vigente”. La ausencia de controles adecuados fue, según las autoridades locales, un elemento determinante en el desenlace fatal del caso.

Orfa Márquez experimentó complicaciones severas tras la operación, lo que obligó a su traslado de urgencia a un centro médico. Los esfuerzos por salvarla resultaron infructuosos y su muerte se confirmó poco después de la intervención.

Como declaró Mendoza, el caso ilustra los riesgos que enfrentan quienes recurren a establecimientos que no cumplen con los estándares legales: “Una mujer oriunda del municipio de Suárez, Cauca, que viajó a la ciudad de Cali para practicarse un procedimiento de cirugía estética en una clínica que, presuntamente, no ofrecía las garantías mínimas de seguridad, habilitación y control exigidas por la normatividad vigente, lamentablemente perdió la vida”.

La tragedia de Orfa Márquez también ha avivado el llamado de las autoridades a reforzar la fiscalización y el control sobre clínicas estéticas, demandando respuestas más contundentes para evitar que hechos similares se repitan en el futuro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De manera autónoma y comprensible, este caso muestra cómo la combinación de la búsqueda de procedimientos estéticos y la falta de regulación en algunos centros médicos puede tener consecuencias fatales. Orfa Márquez, familiar de la vicepresidenta Francia Márquez, murió tras someterse a una cirugía en una clínica sin los permisos sanitarios necesarios, lo que refuerza las advertencias sobre los peligros de acudir a establecimientos no autorizados.

La tragedia de Orfa Márquez también ha avivado el llamado de las autoridades a reforzar la fiscalización y el control sobre clínicas estéticas, demandando respuestas más contundentes para evitar que hechos similares se repitan en el futuro.