Multicampus Universitario de Suba abrirá inscripciones en mayo para su oferta académica gratuita del segundo semestre de 2026

El Multicampus Universitario de Suba abrirá inscripciones a la educación superior del 4 de mayo al 3 de junio de 2026 - crédito Colprensa

Con la asistencia de cerca de 300 personas, en la Junta Administradora Local de Suba, se presentó la hoja de ruta para la apertura de inscripciones y el proceso de admisión a la oferta educativa del Multicampus Universitario de Suba para el segundo semestre de 2026. Las inscripciones a la oferta de educación superior estarán disponibles entre el 4 de mayo y el 3 de junio.

El evento marcó el inicio de la divulgación formal de las oportunidades de acceso a la educación superior pública para jóvenes de la localidad y sus alrededores. Durante la jornada, cada universidad participante expuso las características de sus programas académicos, los requisitos para la inscripción y los detalles específicos de sus procesos de selección.

La infraestructura inicial del Multicampus de Suba contará con aulas modulares modernas, financiadas con más de $25.000 millones para garantizar un acceso educativo ágil - crédito Ministerio de Educación

El cronograma preliminar acordado contempla que la convocatoria quede diseñada y aprobada bajo la supervisión del Ministerio de Educación, con una reunión técnica programada para el 25 de abril entre las instituciones para consolidar el modelo de gobernanza que regirá el campus. Previamente, el 13 de abril, la Dirección de Fomento a la Educación Superior del Ministerio realizará un encuentro para resolver dudas sobre los Planes Institucionales de Capacitación (PIC), etapa clave antes de la apertura formal de inscripciones.

La Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco (Anim) anunció que entregará en las próximas semanas un documento técnico que cada institución deberá radicar ante el sistema Saces, requisito indispensable para la habilitación de los programas en el multicampus. Con esos pasos, las universidades podrán asegurar que la oferta académica cumpla con los estándares de calidad y pertinencia exigidos por las autoridades educativas.

De acuerdo con la entidad, el objetivo es iniciar clases en el segundo semestre del año, aprovechando la inversión inicial de más de $25.000 millones en la instalación de aulas modulares, diseñadas para responder de manera ágil a la demanda educativa y garantizar el acceso inmediato de los estudiantes.

Cada universidad participante detalló sus programas académicos, requisitos de inscripción y criterios de selección, ampliando la oferta educativa en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

Oferta académica y criterios de admisión por institución

Para el semestre 2026-2, las universidades participantes anunciaron programas en diversas áreas:

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas abrirá inscripciones para: Tecnología en Saneamiento Ambiental y Tecnología en Sistematización de Datos, con ciclos propedéuticos y mecanismos de admisión ajustados para la localidad.

La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca ofrecerá Matemáticas Aplicadas, Biología y Tecnología en Gestión de Negocios (modalidad a distancia fines de semana), mediante pruebas escritas, entrevistas y análisis de resultados de pruebas de Estado.

La Universidad Pedagógica Nacional dispondrá de cupos para Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Educación Comunitaria y un programa de profesionalización en Artes Gráficas y Visuales los fines de semana, con criterios de selección que incluyen puntajes adicionales por trayectorias y perfiles.

El Instituto Técnico Central ofertará programas técnicos profesionales con proyección hacia Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Mecatrónica.

Durante la presentación, se anunció además la apertura de programas de profesionalización para líderes sociales y educadores populares, con el propósito de certificar saberes y trayectorias comunitarias como profesionales, en línea con los objetivos de equidad social y reconocimiento de la experiencia territorial.

Infraestructura, bienestar y modelo de gestión

El Multicampus de Suba iniciará actividades en 2026 en aulas modulares, una infraestructura flexible e innovadora promovida por el Ministerio de Educación bajo el proyecto “espacios para ser y saber”. Dichas estructuras, fabricadas y ensambladas en aproximadamente seis meses, permiten la rápida adecuación de aulas, laboratorios, bibliotecas y espacios de bienestar estudiantil, garantizando condiciones óptimas de confort térmico, acústico y durabilidad.

La Universidad Distrital, la Colegio Mayor de Cundinamarca, la Pedagógica Nacional y el Instituto Técnico Central ofrecerán programas en ciencia, tecnología y educación para el semestre 2026-2 - crédito Ministerio de Educación

El carácter modular responde a la urgencia de ampliar la cobertura educativa de forma inmediata, mientras se ejecuta la fase definitiva del campus con infraestructura tradicional, respaldada por $215.000 millones asegurados a través de vigencias futuras.

El ministerio precisó que la llegada del multicampus a Suba es resultado de años de gestión comunitaria y representa un hito en la reducción de barreras geográficas y económicas para acceder a educación superior pública en Bogotá.

Finalmente, los estudiantes admitidos se beneficiarán de la Política de Gratuidad impulsada por el Gobierno nacional y de un programa de bienestar común entre todas las universidades, diseñado para favorecer la permanencia y el desempeño académico.