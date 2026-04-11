Militares retirados rechazaron regaño de Petro a general del Ejército y adviertieron “error de liderazgo” que fracturaría relación civil-militar

Las asociaciones señalaron que el regaño público envía mensajes sobre desautorización del mando, politización de la disciplina castrense y afectación a la moral de los integrantes de la fuerza pública - crédito Presidencia

El reclamo del presidente Gustavo Petro a un alto oficial del Ejército Nacional durante un evento público generó una reacción conjunta de asociaciones de militares retirados, que expresaron su rechazo a través de un comunicado en el que calificaron lo ocurrido como un “error de liderazgo”.

La declaración fue difundida por la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore) en su cuenta oficial de X, donde se cuestionó el episodio registrado durante el Encuentro Nacional de Formalización Minera y Comercialización del Oro, realizado el 7 de abril de 2026 en Cali.

“No es solo un acto de autoridad; es, fundamentalmente, un error de liderazgo que fractura la delicada relación entre el poder civil y el estamento militar”, señaló la organización.

Acore y múltiples organizaciones de militares retirados emitieron un comunicado en el que calificaron el episodio como un “error de liderazgo” - crédito @acorecolombia/X

El comunicado, titulado “El regaño público como espectáculo: desgaste de la institucionalidad”, sostiene que la escena en la que el mandatario reprendió a un general del Ejército frente a cámaras y asistentes trasciende un acto de mando y plantea implicaciones institucionales.

En el documento también se hace referencia a la responsabilidad constitucional del jefe de Estado como comandante de las Fuerzas Militares, señalando que ese rol debe ejercerse bajo criterios de respeto institucional. “Si bien la Constitución Nacional establece que el primer mandatario es el Comandante en jefe de las Fuerzas Militares, el ejercicio de ese mando debe guiarse por la prudencia y el respeto a la dignidad de la institución y del uniforme”, se lee en el pronunciamiento.

Asimismo, plantean que: “Los errores o incumplimientos en la cadena de mando deben tramitarse en los escenarios institucionales correspondientes (…) y no en el cadalso del escrutinio mediático”.

Advertencias sobre efectos en la institución

El pronunciamiento advierte que la actuación del mandatario podría fracturar la relación entre el poder civil y el estamento militar, según lo expresado en el documento - crédito Acore

El pronunciamiento enumera tres consecuencias derivadas del episodio. En primer lugar, menciona una posible afectación al principio de autoridad dentro de la institución militar. “Desautorización frente a los subordinados: se quiebra el principio de autoridad. Un comandante humillado ante su tropa pierde el ascendente moral necesario para dirigir operaciones en momentos críticos”, señala el documento.

En segundo lugar, se advierte sobre la politización de la disciplina castrense. “La disciplina militar se convierte en una herramienta de comunicación política para satisfacer audiencias”, se afirma.

Finalmente, el texto menciona una afectación de la moral de los integrantes de la Fuerza Pública. “El soldado que ve a su superior ser tratado con desdén percibe que el compromiso con la patria está supeditado al humor o a la estrategia de imagen del gobernante de turno”, indica el comunicado.

El documento también incluye una afirmación sobre el ejercicio del liderazgo en el ámbito institucional: “Un líder que necesita humillar para demostrar poder terminar en realidad revelando una profunda inseguridad en su capacidad de mando”.

El reclamo del presidente al general del Ejército

El presidente de la República se refirió con dureza al general Juan Oduber Rendón, al que le pidió atender sus indicaciones, al recordar que él es el comandante supremo de las Fuerzas Militares - crédito Presidencia

El hecho que originó la reacción ocurrió durante el evento realizado en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, en Cali, donde el presidente Gustavo Petro se dirigió directamente al general Juan Oduber Rendón Pérez, comandante de la Tercera Brigada.

En medio de su intervención, el mandatario expresó: “Usted me tiene que escuchar, ¿me entiende?, porque yo soy su comandante”.

Durante el mismo espacio, el jefe de Estado también se refirió a presuntas investigaciones dentro de la institución militar. “Hay una lista de generales incursos en asociaciones de mafias del oro, que no pueden seguir al servicio del Estado colombiano”, afirmó.

Posteriormente, se conoció que el general Rendón se encontraba atendiendo un operativo en curso en el municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca, contra estructuras armadas ilegales. De acuerdo con declaraciones recogidas por Cambio, el oficial estaba haciendo seguimiento a una operación dirigida contra disidencias de las antiguas Farc bajo el mando de “Iván Mordisco”, en la que resultaron heridos dos militares.

“El monitoreo correspondía a una operación en curso, en cumplimiento de la orden presidencial de fortalecer la seguridad en el sur del Valle del Cauca. En esa zona, además, se presentan asonadas frecuentes y ataques con drones por parte de estos grupos armados”, expresó el alto oficial en declaraciones citadas por Cambio.