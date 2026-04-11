Colombia

Militares retirados rechazaron regaño de Petro a general del Ejército y adviertieron “error de liderazgo” que fracturaría relación civil-militar

Un pronunciamiento firmado por decenas de organizaciones de la reserva activa y en retiro cuestionó la forma en que el presidente se dirigió al comandante de la Tercera Brigada durante un evento en Cali

Guardar
Gustavo Petro y su regaño a alto oficial de las FF. MM.
Las asociaciones señalaron que el regaño público envía mensajes sobre desautorización del mando, politización de la disciplina castrense y afectación a la moral de los integrantes de la fuerza pública - crédito Presidencia

El reclamo del presidente Gustavo Petro a un alto oficial del Ejército Nacional durante un evento público generó una reacción conjunta de asociaciones de militares retirados, que expresaron su rechazo a través de un comunicado en el que calificaron lo ocurrido como un “error de liderazgo”.

La declaración fue difundida por la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore) en su cuenta oficial de X, donde se cuestionó el episodio registrado durante el Encuentro Nacional de Formalización Minera y Comercialización del Oro, realizado el 7 de abril de 2026 en Cali.

No es solo un acto de autoridad; es, fundamentalmente, un error de liderazgo que fractura la delicada relación entre el poder civil y el estamento militar”, señaló la organización.

Acore y múltiples organizaciones de militares retirados emitieron un comunicado en el que calificaron el episodio como un “error de liderazgo” - crédito @acorecolombia/X
Acore y múltiples organizaciones de militares retirados emitieron un comunicado en el que calificaron el episodio como un “error de liderazgo” - crédito @acorecolombia/X

El comunicado, titulado “El regaño público como espectáculo: desgaste de la institucionalidad”, sostiene que la escena en la que el mandatario reprendió a un general del Ejército frente a cámaras y asistentes trasciende un acto de mando y plantea implicaciones institucionales.

En el documento también se hace referencia a la responsabilidad constitucional del jefe de Estado como comandante de las Fuerzas Militares, señalando que ese rol debe ejercerse bajo criterios de respeto institucional. “Si bien la Constitución Nacional establece que el primer mandatario es el Comandante en jefe de las Fuerzas Militares, el ejercicio de ese mando debe guiarse por la prudencia y el respeto a la dignidad de la institución y del uniforme”, se lee en el pronunciamiento.

Asimismo, plantean que: “Los errores o incumplimientos en la cadena de mando deben tramitarse en los escenarios institucionales correspondientes (…) y no en el cadalso del escrutinio mediático”.

Advertencias sobre efectos en la institución

El pronunciamiento advierte que la actuación del mandatario podría fracturar la relación entre el poder civil y el estamento militar, según lo expresado en el documento - crédito Acore
El pronunciamiento advierte que la actuación del mandatario podría fracturar la relación entre el poder civil y el estamento militar, según lo expresado en el documento - crédito Acore

El pronunciamiento enumera tres consecuencias derivadas del episodio. En primer lugar, menciona una posible afectación al principio de autoridad dentro de la institución militar. “Desautorización frente a los subordinados: se quiebra el principio de autoridad. Un comandante humillado ante su tropa pierde el ascendente moral necesario para dirigir operaciones en momentos críticos”, señala el documento.

En segundo lugar, se advierte sobre la politización de la disciplina castrense. “La disciplina militar se convierte en una herramienta de comunicación política para satisfacer audiencias”, se afirma.

Finalmente, el texto menciona una afectación de la moral de los integrantes de la Fuerza Pública. “El soldado que ve a su superior ser tratado con desdén percibe que el compromiso con la patria está supeditado al humor o a la estrategia de imagen del gobernante de turno”, indica el comunicado.

El documento también incluye una afirmación sobre el ejercicio del liderazgo en el ámbito institucional: “Un líder que necesita humillar para demostrar poder terminar en realidad revelando una profunda inseguridad en su capacidad de mando”.

El reclamo del presidente al general del Ejército

El presidente de la República se refirió con dureza al general Juan Oduber Rendón, al que le pidió atender sus indicaciones, al recordar que él es el comandante supremo de las Fuerzas Militares - crédito Presidencia

El hecho que originó la reacción ocurrió durante el evento realizado en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, en Cali, donde el presidente Gustavo Petro se dirigió directamente al general Juan Oduber Rendón Pérez, comandante de la Tercera Brigada.

En medio de su intervención, el mandatario expresó: “Usted me tiene que escuchar, ¿me entiende?, porque yo soy su comandante”.

Durante el mismo espacio, el jefe de Estado también se refirió a presuntas investigaciones dentro de la institución militar. “Hay una lista de generales incursos en asociaciones de mafias del oro, que no pueden seguir al servicio del Estado colombiano”, afirmó.

Posteriormente, se conoció que el general Rendón se encontraba atendiendo un operativo en curso en el municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca, contra estructuras armadas ilegales. De acuerdo con declaraciones recogidas por Cambio, el oficial estaba haciendo seguimiento a una operación dirigida contra disidencias de las antiguas Farc bajo el mando de “Iván Mordisco”, en la que resultaron heridos dos militares.

“El monitoreo correspondía a una operación en curso, en cumplimiento de la orden presidencial de fortalecer la seguridad en el sur del Valle del Cauca. En esa zona, además, se presentan asonadas frecuentes y ataques con drones por parte de estos grupos armados”, expresó el alto oficial en declaraciones citadas por Cambio.

Temas Relacionados

AcoreGustavo PetroGeneral Juan Oduber Rendón PérezMilitares retiradosFuerzas MilitaresColombia-Noticias

Más Noticias

Multicampus Universitario de Suba abrirá inscripciones en mayo para su oferta académica gratuita del segundo semestre de 2026

Las autoridades educativas destacaron la implementación de espacios temporales adaptados para recibir a los primeros grupos estudiantiles, mientras se ejecuta la construcción definitiva del campus y se garantizan condiciones adecuadas

Multicampus Universitario de Suba abrirá inscripciones en mayo para su oferta académica gratuita del segundo semestre de 2026

Medellín vs. Nacional EN VIVO Liga BetPlay: siga aquí el minuto a minuto del clásico paisa

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo tendrá la localía ante su rival de patio, en una de las últimas oportunidades que tiene para clasificar a las finales del FPC

Medellín vs. Nacional EN VIVO Liga BetPlay: siga aquí el minuto a minuto del clásico paisa

Denuncian por presunto maltrato y agresiones físicas a esquema de seguridad a Elvia Otero, aspirante a contralora General

La exfuncionaria no tiene un cargo público en el momento, pero conserva su esquema de seguridad, que ha señalado maltratos por no cumplir “órdenes”

Denuncian por presunto maltrato y agresiones físicas a esquema de seguridad a Elvia Otero, aspirante a contralora General

Plastilina Mosh celebrará 30 años de carrera con un concierto en Colombia: conozca fecha, lugar y precios

La emblemática agrupación mexicana de finales de los 90 volverá al país tocando sus grandes éxitos y con un nuevo álbum de estudio

Plastilina Mosh celebrará 30 años de carrera con un concierto en Colombia: conozca fecha, lugar y precios

Expulsan a estadounidense que causó desmanes en colegios de Medellín y Rionegro; se hizo pasar por profesor de inglés

El hombre de 46 años, identificado como Samuel McBerry, intentó generar riñas en las instituciones y amenazó a los estudiantes

Expulsan a estadounidense que causó desmanes en colegios de Medellín y Rionegro; se hizo pasar por profesor de inglés
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

ENTRETENIMIENTO

Plastilina Mosh celebrará 30 años de carrera con un concierto en Colombia: conozca fecha, lugar y precios

Plastilina Mosh celebrará 30 años de carrera con un concierto en Colombia: conozca fecha, lugar y precios

Ornella Sierra se despide temporalmente de las redes sociales: “Necesito una pausa para sanar y reconectar”

Westcol se sorprendió al ver que en China se puede pagar con tecnología biométrica: “En Colombia lo dejan sin mano”

Hija de Epa Colombia cumplió 2 años y recibió emotivo regalo que le envió su madre desde prisión

Bloqueos obligan a suspender temporalmente el concierto de Ricardo Montaner en Bucaramanga

Deportes

Medellín vs. Nacional EN VIVO Liga BetPlay: siga aquí el minuto a minuto del clásico paisa

Medellín vs. Nacional EN VIVO Liga BetPlay: siga aquí el minuto a minuto del clásico paisa

El Bayern Múnich de Luis Díaz sería eliminado por el Real Madrid en Champions: esto dijo exjugador de ambos clubes

Bayern Múnich se encamina al título de la Bundesliga: goleada por 5-0 ante St. Pauli y con Luis Díaz en la cancha

La tenista colombiana María Camila Osorio sigue en problemas: se bajó del WTA 250 de Rouen en Francia

Gustavo Puerta aseguró que espera un llamado de la selección Colombia al Mundial de 2026: “Me estoy jugando un puesto”