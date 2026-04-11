La solicitud de Colombia para adherirse al Mercosur abrió debate sobre riesgos y compromisos comerciales: esto dicen los expertos

La solicitud formal de Colombia para ingresar al Mercosur surge por el aumento arancelario de Ecuador a productos colombianos - crédito Reuters

La solicitud formal del Gobierno colombiano para el ingreso pleno al Mercosur, sería presentada como respuesta a la escalada arancelaria de Ecuador, planteando interrogantes sobre su impacto en los compromisos internacionales y el tejido productivo del país.

El anuncio, realizado el viernes 10 de abril por la canciller Rosa Villavicencio tras la orden directa del presidente Gustavo Petro, se produce en un contexto de tensión regional: a partir del 1 de mayo, Ecuador aplicará un aumento del 100% en los aranceles a productos colombianos, debilitando así los mecanismos de integración de la Comunidad Andina.

Las exportaciones colombianas muestran una clara dependencia de mercados fuera del Mercosur. Solo en 2024, las ventas externas hacia la Unión Europea alcanzaron los USD 5.177 millones, mientras que a Estados Unidos ascendieron a USD 14.336 millones, de acuerdo con cifras oficiales publicadas por El Tiempo.

Esta asimetría en la balanza comercial destaca la magnitud de los lazos con socios extrarregionales y permite dimensionar el posible costo de someter la política arancelaria nacional a las reglas del bloque suramericano.

El presidente Gustavo Petro ordenó a la canciller Rosa Villavicencio a iniciar con las negociaciones para el ingreso de Colombia a Mercosur - crédito @petrogustavo/X

Según el economista e investigador de Fedesarrollo, Mauricio Reina, el acceso preferencial de Colombia a los mercados de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay ya está garantizado por acuerdos previos.

Reina afirmó a El Tiempo: “Colombia empezó hace más de 20 años una liberalización con el Mercosur que hoy tiene bastante abierto el comercio, salvo unos sectores muy sensibles que tampoco se abrirían con una adhesión. Por ello, no tiene mucho sentido buscar una adhesión con lo que ya se tiene”.

El debate técnico se centra en la vulnerabilidad de los sectores agrícola e industrial colombianos ante las grandes economías del bloque.

Por su parte, el presidente ejecutivo de Analdex, Javier Díaz Molina, advirtió que “no es mucho lo que ganaríamos” con la membresía plena.

Además, señaló la disparidad en la escala productiva: “La producción agrícola de Brasil alcanza 315,4 millones de toneladas, frente a las 61 millones de Colombia”. La diferencia, opinó Díaz Molina, podría “representar serias dificultades para los productores nacionales”.

Expertos advierten que la producción agrícola de Brasil, cinco veces mayor que la de Colombia, representa un desafío para el sector nacional - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

El informe del medio citado resaltó que la superficie cultivada de Brasil, con 81,6 millones de hectáreas, quintuplica a la de Colombia —que apenas supera 5,5 millones de hectáreas—, una brecha que también anticipa desventajas en eventuales competencias intra-Mercosur.

En el plano industrial, la economista de Fedesarrollo, Sandra Zuluaga, enfatizó la superposición competitiva con Brasil y Argentina. Según Zuluaga, “El nivel del comercio con ninguno de los países de ese bloque es lo suficientemente importante para asumir el costo de supeditar la política comercial del país a la de Mercosur”, dijo a El Tiempo.

De manera operativa, la eventual integración plena supone la adopción del arancel externo común del bloque, lo que obligaría a Colombia a renegociar acuerdos con Estados Unidos y la Unión Europea. De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el actual entorno comercial habilita el ingreso a un mercado regional de 280 millones de consumidores, y permite que cerca del 97% del universo arancelario colombiano acceda sin aranceles a los miembros del Mercosur.

La canciller Rosa Villavicencio confirmó que iniciará con los trámites necesarios para que Colombia sea admitida en Mercosur - crédito @ryvillavicencio/X

Los expertos consideran incierto el interés del propio Mercosur en facilitar la entrada colombiana, dado que la agenda 2023-2024 del bloque privilegia las relaciones con Europa y Asia, sin iniciativas concretas de integración hemisférica.

La situación de Venezuela —suspendida desde 2017 por la cláusula democrática— añade un factor de complejidad estratégica al debate. Sandra Zuluaga recordó que “el bloque ha priorizado una agenda de relacionamiento externo centrada en Europa y Asia, sin señales claras de apertura hacia el hemisferio americano”.

El Gobierno de Colombia fundamenta la solicitud de adhesión como una reacción inmediata a la ruptura comercial con Ecuador. Mientras la Cancillería insiste en la necesidad de fortalecer la posición nacional ante la crisis andina, la evaluación de economistas y representantes del sector exportador converge en advertir que riesgos de mediano y largo plazo para las relaciones con Estados Unidos, la Unión Europea y el aparato productivo colombiano podrían pesar más que los hipotéticos beneficios de una integración total al Mercosur.