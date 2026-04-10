Colombia

Canciller de Colombia cuestionó imposición de aranceles del 100% de Ecuador a productos colombianos: “La miopía impulsada por una ideología antiprogresista”

La reciente decisión del gobierno ecuatoriano de elevar los aranceles a la mercancía proveniente de Colombia profundizó una disputa bilateral centrada en la seguridad fronteriza, poniendo en riesgo acuerdos económicos regionales y la cooperación comercial andina

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La canciller colombiana Rosa Villavicencio considera que los aranceles ecuatorianos tienen un trasfondo ideológico y perjudican la integración regional - crédito Catalina Olaya/Colprensa
La canciller colombiana Rosa Villavicencio considera que los aranceles ecuatorianos tienen un trasfondo ideológico y perjudican la integración regional - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La canciller Rosa Villavicencio, cuestionó la decisión del gobierno ecuatoriano de imponer un arancel del 100% a los productos importados desde Colombia a partir del uno de mayo, señalando que esta medida “rompe con la Comunidad Andina” y debilita la integración regional.

En su mensaje publicado en X, Villavicencio advirtió: “Ecuador, como nación, tiene todo el derecho a definir su propio rumbo; pero romper con la Comunidad Andina debilita décadas de integración que han beneficiado a nuestros pueblos. Más que fragmentarse, Latinoamérica necesita hoy unidad, diálogo y una visión compartida para afrontar sus desafíos comunes”.

La publicación de Villavicencio surgió tras el anuncio oficial de Ecuador, que informó sobre la entrada en vigor de un arancel del 100% a las importaciones provenientes de Colombia.

Esta decisión representa un giro en la política comercial entre ambos países, que hasta ahora mantenían acuerdos preferenciales bajo el entorno de la Comunidad Andina (CAN).

Rosa Villavicencio advierte que el aumento de aranceles de Ecuador debilita la Comunidad Andina - crédito @ryvillavicencio/X
Rosa Villavicencio advierte que el aumento de aranceles de Ecuador debilita la Comunidad Andina - crédito @ryvillavicencio/X

Villavicencio resaltó que la determinación de Ecuador implica una ruptura con la Comunidad Andina, bloque al que ambos países pertenecen junto a Bolivia y Perú. Al advertir sobre las consecuencias de la medida, remarcó que la integración regional ha sido clave para el desarrollo de los pueblos andinos.

En su declaración, la canciller colombiana también hizo referencia a la posibilidad de buscar nuevos espacios de integración económica. “Ya estamos solicitando el ingreso de Colombia al Mercosur”, afirmó Villavicencio en X, dejando en claro que el gobierno colombiano explora alternativas para contrarrestar el impacto de la decisión ecuatoriana.

Las declaraciones de Villavicencio apuntan a un debate más amplio sobre el futuro de la integración en Sudamérica. La canciller denunció que la decisión ecuatoriana responde a una “miopía impulsada por una ideología antiprogresista” y pidió priorizar la unidad y el diálogo en la región. La ruptura de acuerdos dentro de la Comunidad Andina podría tener repercusiones en otros procesos de integración regional y en el comercio intrarregional.

Presidente Petro rechazó el aumento de aranceles impuesto por Ecuador

El Gobierno de Ecuador duplicó los aranceles a las importaciones colombianas del 50% al 100% desde el 1 de mayo de 2026 - crédito Karen Toro/Reuters
El Gobierno de Ecuador duplicó los aranceles a las importaciones colombianas del 50% al 100% desde el 1 de mayo de 2026 - crédito Karen Toro/Reuters

El presidente Gustavo Petro reaccionó con contundencia tras el anuncio del gobierno de Ecuador de aumentar los aranceles a las importaciones colombianas al 100% a partir del 1 de mayo, una decisión que aviva la prolongada guerra comercial y supone, en palabras del mandatario, el “fin del Pacto Andino” para Colombia. Al calificar la medida como una “monstruosidad”, Petro planteó un cambio drástico en la política exterior y comercial, instando a redirigir las alianzas económicas del país hacia Mercosur, el Caribe y Centroamérica.

El nuevo arancel representa el doble del incremento en comparación con la tarifa impuesta en marzo, cuando el gobierno de Daniel Noboa había elevado los aranceles del 30% inicial (febrero) al 50% y, ahora, hasta su máximo nivel.

Gustavo Petro califica la medida de Ecuador como una "monstruosidad" y afirma que marca el fin del Pacto Andino para Colombia - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro califica la medida de Ecuador como una "monstruosidad" y afirma que marca el fin del Pacto Andino para Colombia - crédito @petrogustavo/X

En palabras extraídas del mensaje difundido en X, Petro expresó: “Esto es simplemente una monstruosidad, pero significa el fin del Pacto Andino para Colombia. Ya no tenemos ninguna relación con esa región. El ministro de Relaciones Exteriores debe impulsar la incorporación de Mercosur como miembros de pleno derecho y orientar nuestra presencia hacia el Caribe y Centroamérica con mayor fuerza”.

La escalada arancelaria impuesta por Ecuador se fundamenta en lo que las autoridades de ese país describen como la “falta de acciones concretas” de Colombia en materia de seguridad fronteriza, con énfasis en el combate al narcotráfico y el crimen organizado.

Esta decisión intensifica una crisis bilateral que trascendió lo comercial: la suspensión de la interconexión eléctrica entre ambos países por parte de Colombia y el incremento de los costos para el transporte de petróleo colombiano decretado por Ecuador.

Además del conflicto económico, las relaciones diplomáticas han registrado episodios de tensión. En semanas recientes, Petro calificó como “preso político” al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, declaración que provocó la protesta del gobierno de Noboa y el llamado a consultas de su embajador en Bogotá.

La crisis comercial entre Colombia y Ecuador, en la cual el aumento arancelario al 100% es la medida más severa desde el inicio de las disputas en febrero, tiene repercusiones inmediatas sobre las exportaciones e inversiones bilaterales.

La decisión del gobierno de Petro de avanzar hacia una integración como miembro pleno del Mercosur y de afianzar vínculos con el Caribe y Centroamérica, marca una inflexión en la política regional.

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