La Fiscalía imputó cargos a un hombre por presunto abuso sexual y feminicidio de una menor de edad en Chocó

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos de feminicidio y acceso carnal violento agravado a Yamil Fernando Rodríguez Rivera tras la muerte de una niña de 11 años en Carmen del Darién, Chocó - crédito Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación informó sobre la judicialización de Yamil Fernando Rodríguez Rivera como presunto responsable de abuso sexual y feminicidio de una niña de 11 años en zona rural de Carmen del Darién, Chocó. El caso ocurrió el 2 de agosto de 2024 cuando la menor salió de su casa con destino al colegio y no llegó a su destino.

“La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de la responsabilidad de Yamil Fernando Rodríguez Rivera en el abuso sexual y posterior crimen de una niña de 11 años en zona rural de Carmen del Darién (Chocó), el 2 de agosto de 2024″, dice el comunicado.

Según datos oficiales del ente acusador, la denuncia de desaparición se activó luego de que los directivos del centro educativo contactaran a la familia al notar la ausencia de la menor en clases.

Las labores de búsqueda permitieron hallar un accesorio para el cabello de la víctima en la ruta habitual hacia el colegio, lo que orientó a las autoridades hacia una zona boscosa del municipio.

El cuerpo de la niña fue encontrado envuelto en un toldillo junto a un poncho.

Los hechos ocurrieron el 2 de agosto de 2024, cuando la víctima fue hallada sin vida en una zona boscosa cerca de su escuela, según informó la Fiscalía en un comunicado - crédito Fiscalía General de la Nación

“De acuerdo con la necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses presentaba heridas con arma cortopunzante en la espalda, el tórax y las extremidades; además signos de abuso sexual y sometimiento”, se agrega en el documento.

La Fiscalía Seccional Chocó imputó a Rodríguez Rivera los delitos de feminicidio y acceso carnal violento, ambos agravados. La investigación indica que el procesado habría interceptado a la víctima en su trayecto al colegio; además, “las labores de Policía Judicial establecieron que Rodríguez Rivera habría interceptado a la víctima en el trayecto que usaba habitualmente para ir a estudiar y que sería el propietario de la prenda y otros elementos encontrados en el lugar donde fue ubicado el cuerpo. Adicionalmente, varios habitantes del municipio lo vieron portándolos”, se añade en el comunicado.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los elementos materiales probatorios recolectados permiten vincular a Rodríguez Rivera con los hechos. El procesado no aceptó los cargos y fue enviado a prisión preventiva en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

La investigación cuenta con testimonios y pruebas físicas que refuerzan la hipótesis de la participación directa del acusado en el crimen de la menor en Carmen del Darién (Chocó). El caso sigue bajo seguimiento de las autoridades judiciales.

Condenan a más de 16 años de prisión a hombre por abuso sexual a menor de edad en Boyacá

El Tribunal Penal de Garagoa, Boyacá condenó a un hombre de 20 años a más de 16 años de prisión por agresión sexual en Boyacá - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Un juez penal del circuito de Garagoa (Boyacá) sentenció a 16 años y 8 meses de prisión a un hombre de 20 años tras hallarlo responsable de agredir sexualmente a una menor de 12 años, que quedó embarazada como consecuencia de los hechos. La Fiscalía General de la Nación informó que el fallo se sustentó en pruebas recolectadas durante la investigación judicial.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la investigación evidenció que el ahora condenado sometió a la niña a abusos sexuales durante un año y tres meses en inmediaciones de la vivienda de la víctima.

La Fiscalía General de la Nación logra sentencia contra el responsable de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado - crédito Colprensa

Durante ese periodo, la menor resultó embarazada. El caso fue denunciado por familiares ante la comisaría de familia, lo que permitió iniciar el proceso judicial.

Las labores de la policía judicial permitieron establecer la continuidad de los hechos y la responsabilidad del sentenciado, que fue hallado culpable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Según la información oficial, las pruebas aportadas por la Fiscalía resultaron determinantes para que el juez dictara la condena.

La Fiscalía General de la Nación reiteró la importancia de la denuncia oportuna por parte de los familiares que permitió activar las rutas de atención y garantizar el acceso a la justicia para la víctima.