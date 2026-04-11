Juan Daniel Oviedo se vio afectado por los bloqueos de la vía Bucaramanga-Cúcuta y lanzó pulla a Petro por aumentos en el predial: “Pura improvisación”

Juan Daniel Oviedo se vio afectado por los bloqueos de la vía Bucaramanga-Cúcuta - crédito @JDOviedoAr/X

Miles de ciudadanos permanecen varados en carreteras de Santander, Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca por al menos 42 bloqueos viales, organizados en el marco del paro nacional contra la implementación del catastro multipropósito, según líderes de la protesta.

Las filas de vehículos afectaron la movilidad, atrapando a particulares, transporte público y carga, con retrasos que superan varias horas para quienes intentan desplazarse por estas regiones.

El avance de los bloqueos, que cumplen más de 48 horas consecutivas en puntos como La Curva de Los Adioses en Pamplona, La Laguna (Mutiscua), Cucutilla, la entrada a Chitagá, Pamplonita y La Lejía (Silos), intensificó el malestar social y amenaza con provocar incrementos en los precios de los alimentos, debido a la interrupción del transporte, conforme a declaraciones recogidas entre los manifestantes.

Juan Daniel Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y acompañante en la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, se encuentra entre los afectados. El economista quedó retenido junto a parte de su equipo en un punto de bloqueo a la altura de Tona, Santander, durante su traslado de Bucaramanga a Cúcuta. Por lo tanto, explicó a testigos que hablaron con La Opinión que debió reprogramar su agenda ya que aún le restaban cuatro horas de trayecto bajo condiciones normales, además de enfrentar tres obstrucciones adicionales en Berlín, La Laguna y Pamplona.

Desde el lugar donde quedó varado, Oviedo expresó que la molestia de los manifestantes está relacionada con los “incrementos confiscatorios del impuesto predial, que son el resultado de la improvisación del Gobierno Petro y su ley del plan de desarrollo”. Señaló que, según el artículo 49, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) pudo actualizar con una fórmula el valor catastral sin visitar los predios, lo que llevó a aumentos que “incluso incrementaron su valor en el 2 500 000%”.

La fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia aseguró que el impuesto, en algunos casos, incrementó su valor en el 2.500.000% - crédito @JDOviedoAr/X

El exdirector del Dane subrayó que los campesinos están dispuestos a pagar tributos siempre que estos correspondan a la productividad real de sus tierras y se calculen de forma objetiva. Las críticas de Oviedo están dirigidas al uso de los bloqueos como “mecanismo de chantaje y extorsión” para presionar al Gobierno nacional frente a estas decisiones.

Centenares de personas continúan a la espera de que se habilite el paso vehicular, que se ha permitido solo de manera intermitente en algunos trayectos. Entre quienes siguen detenidos en la vía se encuentran varios viajeros que se dirigen a Cúcuta para asistir a un concierto del cantante J Balvin.

Gustavo Petro volvió a pedir ajustar el predial

El presidente Gustavo Petro insiste en un predial más justo, con menor carga para campesinos - crédito José Luis Magaña/AP

El presidente de la República, Gustavo Petro, reiteró su postura frente al impuesto predial a través de un mensaje en su cuenta de X, en el que insistió en que este tributo debe aplicarse con criterios de equidad y progresividad.

En su pronunciamiento, el mandatario advirtió que “para que la gente propietaria de los estratos 1, 2 o 3 (…) o los campesinos (…) no les pongan (…) exagerados impuestos prediales”, es necesario que los concejos municipales establezcan tarifas diferenciadas.

En esa línea, subrayó que “los más ricos” deben asumir las tasas más altas, mientras que los sectores de menores ingresos deben pagar menos, e hizo un llamado a evitar abusos en medio de la actualización catastral.

Mensaje de Gustavo Petro en el que pide ajustar el impuesto predial para reducir la carga a campesinos y aumentarla a grandes propietarios - crédito Gustavo Petro/X

Petro también alertó sobre posibles maniobras de grandes propietarios, señalando que no se debe permitir que “ricachos usando paisajes, tierra fértiles o lotes de engorde (…) pongan a los campesinos de carne de cañón para no pagarle los impuestos”.

El mandatario fue enfático al decir que los grandes actores económicos deben aportar más a las finanzas locales. “Los hacendados y las grandes plantaciones y condominios de lujo deben pagarle predial a los municipios”, afirmó, destacando que estos recursos son fundamentales para mejorar servicios básicos como agua potable, educación, salud y vías rurales.