Fondo Nacional del Ahorro suspenderá servicios digitales: estas son las fechas y los trámites afectados

Las plataformas digitales del Fondo Nacional del Ahorro estarán fuera de servicio entre el 8 y el 13 de abril por mantenimiento programado- crédito VisualesIA

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) informó a sus afiliados y usuarios que sus plataformas tecnológicas no estarán disponibles durante varios días debido a un mantenimiento programado.

La suspensión de los servicios virtuales comenzará el sábado 8 de abril a las 8:00 a. m. y se extenderá hasta el lunes 13 de abril a las 5:00 a. m., según el comunicado oficial de la entidad.

Durante ese periodo de más de cuatro días, los usuarios no podrán realizar consultas, trámites ni transacciones a través de los canales digitales habituales. La entidad indicó que la interrupción responde a labores técnicas destinadas a optimizar su infraestructura tecnológica.

De acuerdo con la información divulgada, “estos trabajos son necesarios para realizar mejoras técnicas que permitan prestar un mejor servicio a la ciudadanía en el futuro”. El FNA también señaló que el mantenimiento busca garantizar la estabilidad y eficiencia de las herramientas digitales utilizadas por miles de ahorradores en el país.

Durante más de cuatro días, los usuarios no podrán realizar trámites ni consultas en línea a través del Fondo Nacional del Ahorro - crédito FNA

La suspensión impactará múltiples servicios que habitualmente se gestionan en línea. Entre ellos se encuentran los procesos de afiliación, traslado de cesantías, consultas de saldos, solicitudes de crédito y otros trámites relacionados con vivienda y educación.

En el componente de afiliaciones y ahorro, los usuarios no podrán adelantar la vinculación al fondo mediante el traslado de cesantías o la apertura de cuentas de Ahorro Voluntario Contractual (AVC). Tampoco estarán disponibles los formularios para solicitar el traslado de cesantías desde fondos privados hacia el FNA.

En cuanto a la gestión de cesantías, quedarán suspendidos los trámites de retiro de recursos destinados a compra de vivienda, mejora, construcción, liberación de gravamen hipotecario o educación. Asimismo, no será posible solicitar la aplicación de cesantías a cuotas futuras de créditos vigentes durante el tiempo de la intervención tecnológica.

Los servicios relacionados con créditos también se verán interrumpidos. La entidad confirmó que no estarán disponibles las solicitudes de crédito de vivienda —incluyendo compra de vivienda nueva o usada, leasing habitacional, construcción o mejora— ni las solicitudes de crédito educativo para pregrado, posgrado o formación técnica. Tampoco se podrá acceder a asesorías sobre subsidios ni a procesos de simulación o radicación de documentos.

La suspensión temporal de los servicios digitales del Fondo Nacional del Ahorro afectará trámites de cesantías, créditos y certificaciones- crédito FNA

En el ámbito de trámites hipotecarios y de cartera, se suspenderán procesos como la legalización de créditos ya aprobados, la gestión de acuerdos de pago, la cancelación de hipotecas y la sustitución de deudor. Estas gestiones, que requieren interacción con los sistemas de la entidad, deberán aplazarse hasta que se restablezca el servicio.

La interrupción también afectará la expedición de documentos y servicios de atención al cliente. Durante el mantenimiento no se podrán generar extractos, certificaciones de afiliación o no afiliación, ni realizar actualizaciones de datos personales. La radicación de peticiones, quejas, reclamos o sugerencias (PQR) a través de canales digitales tampoco estará habilitada.

El FNA ofreció disculpas por los inconvenientes que la suspensión temporal pueda generar en las gestiones de los usuarios. En su comunicación, la entidad recomendó tomar medidas anticipadas para evitar afectaciones.

La entidad recomendó a los afiliados programar sus gestiones antes del mantenimiento o realizarlas después del 13 de abril - crédito FNA

Entre las recomendaciones, se indicó programar los trámites antes del inicio del mantenimiento o realizarlos una vez se restablezca la normalidad el lunes 13 de abril a partir de las 5:00 a. m. También se sugirió a los afiliados planificar sus gestiones teniendo en cuenta la indisponibilidad de los servicios.

Adicionalmente, la entidad recordó que cuenta con un sistema de asignación de turnos virtual disponible en su portal web y en la aplicación “FNA Móvil Ágil”, el cual permite agendar citas de manera gratuita para atención presencial.

El FNA insistió en que, fuera del periodo de mantenimiento, varios trámites pueden realizarse de forma digital a través del portal Fondo en Línea, incluyendo la descarga de extractos, la obtención de certificaciones, el seguimiento de créditos y procesos de afiliación.

La entidad no detalló si durante los días de mantenimiento se mantendrán habilitados canales alternativos de atención distintos a los digitales.