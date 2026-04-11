Colombia

Estos son los índices de ejecución presupuestal del Gobierno Petro durante 2026: ningún ministerio supera el 30%

Con datos del Ministerio de Hacienda, la representante Carolina Arbeláez demostró que de los $280.5 billones para todos los ministerios, el dinero ejecutado no supera los $50,8 billones

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El mandatario destacó que los recursos deben llegar a las zonas afectadas por el desastre - crédito @infopresidencia/X

La representante a la Cámara Carolina Arbeláez denunció con cifras los billones de pesos sin ejecutar durante el primer trimestre de 2026 por parte del Gobierno nacional, y cuestionó la gestión del Ejecutivo mientras “el país se hunde en crisis”.

La congresista, a través de un comunicado, afirmó que el dinero sin utilizar —luego de que el presidente Gustavo Petro reconoció las fallas en la ejecución presidencial— estaría agudizando las necesidades urgentes de la población más vulnerable.

Según el análisis que mostró la servidora legislativa, entidades fundamentales como el Ministerio del Interior, la Presidencia y Planeación Nacional registran ejecuciones presupuestales del 3%, pese a contar con amplios recursos asignados.

Adriana Carolina Arbelaez Miembro de la Cámara de Representantes fue determinante con su postura - crédito crédito oficina de prensa Carolina Arbeláez
Adriana Carolina Arbelaez cuestionó la falta de avances en el Ministerio de la Igualdad- crédito oficina de prensa Carolina Arbeláez

Sectores sociales como Trabajo (9%), Agricultura (10%) y Vivienda (17%) también mostraron avances mínimos, mientras incrementan las cifras de desempleo, hambre y el déficit habitacional en el país, según la funcionaria.

Destacó que, por ejemplo, el rezago en la cartera del Interior impacta la seguridad y la gobernabilidad en las regiones, mientras que la lentitud en Agricultura, Trabajo y Vivienda agrava la crisis productiva, el desempleo y la falta de acceso a soluciones habitacionales.

Arbeláez advirtió que tal situación constituye “un patrón de ineficiencia” en la gestión pública, con ministerios estratégicos para la seguridad, la equidad y el desarrollo territorial por debajo del 10% en ejecución, que se traduce en programas detenidos y proyectos inconclusos.

La congresista cuestionó además la falta de avances en el Ministerio de la Igualdad, creado con el objetivo de atender a los sectores más vulnerables, y que según sus declaraciones, evidencia improvisación y ausencia de resultados.

El rubro de funcionamiento, que representa la mayor parte del presupuesto, cuenta en 2026 con una apropiación vigente de $358,1 billones - crédito Observatorio Fiscal de la Javeriana
El rubro de funcionamiento, que representa la mayor parte del presupuesto, cuenta en 2026 con una apropiación vigente de $358,1 billones - crédito Observatorio Fiscal de la Javeriana

“Es indignante que mientras los colombianos enfrentan hambre, desempleo e inseguridad, el Gobierno tenga billones de pesos guardados sin ejecutar. Esta no es solo una cifra técnica; es la evidencia de un Estado que le está fallando a la gente, especialmente a los más vulnerables. Aquí no hay excusas, hay negligencia”, afirmó Arbeláez.

La representante hizo un llamado desde el Congreso a fortalecer el control político y exigir resultados concretos al Gobierno Petro: “Colombia no necesita más discursos, necesita que los recursos lleguen a donde más se necesitan, combatir el hambre y la pobreza”.

Cuánto dinero se destinó a cada ministerio

Estas son las cifras de ejecución del presupuesto en el Gobierno nacional en el primer trimestre de 2026 - crédito prensa Carolina Arbeláez
Estas son las cifras de ejecución del presupuesto en el Gobierno nacional en el primer trimestre de 2026 - crédito prensa Carolina Arbeláez

La representante, además, publicó una lista con las cifras de los presupuestos con los porcentajes de ejecución, de menor a mayor, con información directamente tomada del Ministerio de Hacienda, así:

  • Ministerio del Interior: apropiación vigente $1.339.807.230.664 — ejecución 3%.
  • Presidencia de la República: apropiación vigente $1.817.615.601.013 — ejecución 3%.
  • Departamento Nacional de Planeación: apropiación vigente $1.034.795.112.676 — ejecución 3%.
  • Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación: apropiación vigente $379.855.765.201 — ejecución 4%.
  • Ministerio de Igualdad: apropiación vigente $323.442.835.064 — ejecución 6%.
  • Ministerio de Justicia y el Derecho: apropiación vigente $231.374.561.683 — ejecución 7%.
  • Ministerio de Ambiente: apropiación vigente $973.832.113.491 — ejecución 8%.
  • Ministerio de Transporte: apropiación vigente $20.524.682.671.961 — ejecución 8%.
  • Ministerio de Trabajo: apropiación vigente $50.226.673.779.302 — ejecución 9%.
  • Ministerio de Agricultura: apropiación vigente $1.096.130.007.808 — ejecución 10%.
  • Ministerio de Hacienda: apropiación vigente $27.843.831.902.157 — ejecución 10%.
  • Ministerio de Cultura: apropiación vigente $1.001.388.065.373 — ejecución 13%.
  • Ministerio de Comercio: apropiación vigente $1.111.793.800.277 — ejecución 16%.
  • Ministerio de Vivienda: apropiación vigente $5.480.969.060.170 — ejecución 17%.
  • Ministerio de Relaciones Exteriores: apropiación vigente $732.652.960.750 — ejecución 18%.
  • Ministerio de Telecomunicaciones: apropiación vigente $2.282.869.134.151 — ejecución 18%.
  • Ministerio de Minas y Energía: apropiación vigente $9.614.818.211.809 — ejecución 19%.
  • Ministerio del Deporte: apropiación vigente $496.087.196.266 — ejecución 20%.
  • Ministerio de Educación: apropiación vigente $76.538.720.575.177 — ejecución 21%.
  • Ministerio de Defensa: apropiación vigente $1.648.039.936.310 — ejecución 28%.
  • Ministerio de Salud: apropiación vigente $75.864.071.381.288 — ejecución 28%.

Según estos cálculos, durante el primer trimestre de 2026, el Gobierno ejecutó aproximadamente 50,8 billones de pesos, que representa el 18,1% del presupuesto total apropiado para el año, fijado en $280,56 billones.

Por su parte, el jefe de Estado pidió a su gabinete, durante una presentación de proyectos clave en Ciénaga de Oro, Córdoba, que “gasten” el presupuesto. “Es bueno en educación, es bueno en otras cosas, pero no es bueno en la mayoría del Gobierno”, dijo el mandatario sobre el nivel de ejecución.

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