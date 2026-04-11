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Colombia Mayor 2026: inició el tercer ciclo de pagos, así puede cobrar el bono pensional durante abril

La jornada comenzará el 17 de abril de 2026 y se extenderá hasta el 4 de mayo, con cerca de 3 millones de adultos mayores beneficiados y una inversión destinada a fortalecer la estrategia Dignidad Mayor

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Cada beneficiario del subsidio Colombia Mayor recibirá un bono pensional de 230.000 pesos como parte de la estrategia Dignidad Mayor – Rumbo al Pilar Solidario - crédito Prosperidad Social
Cada beneficiario del subsidio Colombia Mayor recibirá un bono pensional de 230.000 pesos como parte de la estrategia Dignidad Mayor – Rumbo al Pilar Solidario - crédito Prosperidad Social

El tercer ciclo de pagos del programa Colombia Mayor comenzará el 17 de abril de 2026 y se extenderá hasta el 4 de mayo, según indicó Prosperidad Social. En esta jornada, el Gobierno nacional beneficiará a 3 millones de personas mayores en todo el país, destinando una inversión de 708.000 millones de pesos para garantizar el acceso oportuno al bono pensional.

Durante este ciclo, cada beneficiario recibirá un pago de 230.000 pesos, monto que refleja el aumento de la cobertura y el valor del subsidio a partir de la estrategia “Dignidad Mayor – Rumbo al Pilar Solidario”, impulsada como parte de la transición hacia la reforma pensional. La entrega de los recursos está a cargo de los operadores SuperGiros y SuRed, que disponen de una red de más de 31.000 puntos de atención en áreas urbanas y rurales, permitiendo que los adultos mayores reclamen el incentivo cerca a sus hogares y sin largas filas.

Detalles clave del tercer ciclo de pagos

El programa Colombia Mayor es la principal estrategia de transferencias monetarias para adultos mayores en condición de pobreza o vulnerabilidad. En 2026, los departamentos con mayor porcentaje de entregas de transferencias incluyen San Andrés y Providencia (70%), Caldas (64%), Guainía (61%), Arauca (61%) y Vichada (60%), entre otros.

Prosperidad Social destina una inversión histórica de 708.000 millones de pesos para ampliar la cobertura y el valor del subsidio en el ciclo 2026 - crédito Prosperidad Social
Prosperidad Social destina una inversión histórica de 708.000 millones de pesos para ampliar la cobertura y el valor del subsidio en el ciclo 2026 - crédito Prosperidad Social

El bono pensional de 230.000 pesos por beneficiario es resultado de la política de envejecimiento y el avance hacia la estrategia del Pilar Solidario, eje central de la reforma pensional propuesta por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. La medida busca cerrar brechas sociales y asegurar un ingreso básico a adultos mayores que no cuentan con una pensión.

¿Quiénes son los beneficiarios del ciclo?

El pago del tercer ciclo llegará a personas mayores de 62 años (hombres) y 57 años (mujeres) que cumplen los siguientes requisitos:

  • Ser colombianos y haber residido en el país durante los últimos diez años.
  • No recibir pensión o ingreso suficiente para subsistir.
  • Estar clasificados en el Sisbén IV dentro de los grupos A o B, o en el subgrupo C1.
  • Haber sido priorizados en los listados oficiales del programa, según disponibilidad de cupos en cada municipio.

El proceso de inscripción es gratuito y se realiza directamente en la alcaldía de cada municipio, generalmente en la Oficina de Atención al Adulto Mayor. En Bogotá, el trámite se adelanta en las Subdirecciones Locales de la Secretaría de Integración Social. Los responsables revisan la cédula de ciudadanía y registran al solicitante en el Sistema de Información de Colombia Mayor. Posteriormente, se valida que no perciba pensión y se prioriza el acceso conforme a la disponibilidad de cupos.

La red de más de 31.000 puntos de SuperGiros y SuRed permite a los adultos mayores acceder fácilmente al incentivo pensional sin largas filas ni desplazamientos - crédito Prosperidad Social
La red de más de 31.000 puntos de SuperGiros y SuRed permite a los adultos mayores acceder fácilmente al incentivo pensional sin largas filas ni desplazamientos - crédito Prosperidad Social

Entrega de recursos y canales de atención

Las transferencias del ciclo serán entregadas por SuperGiros y SuRed, operadores que aseguran cobertura nacional tanto en zonas urbanas como rurales, facilitando el acceso a los fondos y evitando desplazamientos extensos. Para consultar el punto de pago más cercano o resolver inquietudes, Prosperidad Social recomienda utilizar únicamente los canales oficiales:

La entidad precisó que todos los trámites son gratuitos y que no se requieren intermediarios para acceder al beneficio, con el fin de evitar fraudes y proteger los derechos de los adultos mayores.

San Andrés y Providencia, Caldas, Guainía, Arauca y Vichada lideran los departamentos con mayor porcentaje de transferencias del programa Colombia Mayor en 2026 - crédito Prosperidad Social
San Andrés y Providencia, Caldas, Guainía, Arauca y Vichada lideran los departamentos con mayor porcentaje de transferencias del programa Colombia Mayor en 2026 - crédito Prosperidad Social

Inclusión financiera y próximos pasos

De acuerdo con información oficial de la entidad, Prosperidad Social está avanzando en la implementación de herramientas digitales para facilitar el acceso directo a los recursos, como el registro de cuentas bancarias y billeteras digitales. El proceso será progresivo y acompañado, con el objetivo de que los beneficiarios puedan recibir su transferencia de manera segura, ágil y sin intermediarios, promoviendo la inclusión financiera y reduciendo barreras de acceso.

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