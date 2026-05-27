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El director de la Fiscalía afirma que aún no entregarán el cuerpo del profesor Kevin Santiago Ángel: estos son los motivos

Sin una hoja de ruta clara ni señales de cierre del caso, aumentó la presión de quienes exigieron respuestas verificables sobre la investigación

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Según el video captado por una cámara de seguridad, los tres hombres que aparecen en el video estarían sacando, presuntamente, a Kevin Santiago Ángel, dentro de la maleta que sacan de la casa - crédito @pasaenbogotá / X

La entrega del cuerpo del profesor Kevin Santiago Ángel se demorará algunos días adicionales, luego de que el 25 de mayo de 2026 se identificara que los restos encontrados en una maleta al sur de Bogotá pertenecían a este profesor de informática y tecnología, declarado como desaparecido el 20 del mismo mes.

Según Ariel Emilio Cortés, director de Medicina Legal, los procedimientos forenses continúan en curso, declaró a La FM.

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La razón del retraso en la entrega es que Medicina Legal y la Fiscalía de Bogotá continúan con los procedimientos técnicos y judiciales debido a la complejidad de la investigación.

De acuerdo con Cortés, existen elementos especiales considerados en los peritajes, lo que exige más tiempo antes de permitir que la familia reciba el cuerpo.

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Al comentar el proceso, Cortés señaló al medio mencionado: “Lo cierto es que el cuerpo de Kevin no lo podemos entregar todavía, nos vamos a demorar algunos días”. El director aclaró que todavía no tienen autorización para la entrega, pues, según sus palabras, el caso pasa por una etapa técnica y judicial relevante.

Procedimientos y motivos del retraso en la entrega del cuerpo

Según amplió Cortés, aún existen elementos particulares que dificultan la conclusión del proceso. “Existen circunstancias especiales alrededor del caso que permanecen bajo investigación y actualmente las autoridades se encuentran en una etapa de abordaje técnico y judicial”, declaró el director de Medicina Legal al medio citado.

Las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del profesor Kevin Santiago Ángel tras varios días de búsqueda en el sur de Bogotá - crédito X
Las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del profesor Kevin Santiago Ángel tras varios días de búsqueda en el sur de Bogotá - crédito X

Mientras tanto, la familia de Kevin Santiago Ángel permanece a la espera y la comunidad académica demanda claridad sobre las causas del fallecimiento y la demora en la entrega del cuerpo. La atención social crece, a la par que avanzan los procedimientos oficiales.

Avances de la investigación y expectativa de la familia

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán afirmó a El Tiempo que la investigación ha presentado avances importantes, aunque la reserva judicial limita la divulgación de detalles específicos. “La Fiscalía ya tiene avances determinantes que permitirán dar con los responsables”, enfatizó el mandatario.

Por el momento, la incertidumbre continúa, ya que no se ha anunciado una fecha concreta para la entrega del cuerpo.

La desaparición de Kevin Santiago Ángel se registró tras perder comunicación con su familia el 20 de mayo, cuando salía de un gimnasio en Kennedy - crédito X
La desaparición de Kevin Santiago Ángel se registró tras perder comunicación con su familia el 20 de mayo, cuando salía de un gimnasio en Kennedy - crédito X

Familiares, docentes y allegados persisten en su solicitud de información definitiva, mientras el cuerpo de Kevin Santiago Ángel sigue en las instalaciones de Medicina Legal y la investigación de la Fiscalía prosigue.

Una mujer fue la que encontró los restos de Kevin Santiago

El 26 de mayo del 2026, la mujer que encontró el cuerpo del profesor Kevin Santiago Ángel dentro de una maleta en el barrio El Tintal, en el sur de Bogotá, relató a Citynoticias que vio una pierna al acercarse al bulto y avisó de inmediato a la Policía, en un caso que la Fiscalía General de la Nación ya investiga como homicidio y cuya identificación se confirmó por huellas dactilares.

La confirmación de identidad permitió establecer que se trataba del docente de 31 años, desaparecido en Kennedy desde el 20 de mayo, según el texto fuente.

La testigo dijo a Citynoticias que el hallazgo ocurrió en la tarde del 22 de mayo, cuando acompañaba a un amigo reciclador que arrojaba escombros en una zona boscosa del sector.

El hombre le advirtió que había algo extraño en el lugar y ambos se acercaron a una maleta abandonada.

“Yo fui y miré y sí, había un muerto y yo llamé a la Policía. Me acerqué por la curiosidad y vi una pierna”, relató la mujer a Citynoticias. La testigo agregó al mismo medio que, en ese momento, una patrulla de vigilancia de la Policía Metropolitana de Bogotá pasaba por la zona.

El cadáver de Kevin Ángel, al parecer, fue hallado incinerado en un lote baldío en el barrio Tintal, de la localidad de Kennedy - crédito X
El cadáver de Kevin Ángel, al parecer, fue hallado incinerado en un lote baldío en el barrio Tintal, de la localidad de Kennedy - crédito X

“Pasó una moto de la Policía y yo le dije: ‘Venga, mire que allí hay un muerto’. Ellos se bajaron de la moto y miraron, y sí. Llamaron al CTI para recoger el cuerpo, llegaron como a la media hora”, contó la mujer a Citynoticias. Según el texto fuente, ella permaneció en el lugar hasta que las autoridades confirmaron la situación.

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