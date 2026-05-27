Colombia

La Flip se refirió a denuncias de acoso sexual y laboral contra Giovanni Celis, apartado como director de Red+ Noticias: “Preocupante”

Sofía Jaramillo Otoya, directora ejecutiva de la Fundación para la Libertad de Prensa, se pronunció luego de las denuncias en contra del periodista y presentador

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El presentador fue señalado, además de comportamientos inapropiados con algunas periodistas y presentadoras, por malos tratos a exempleados del canal - créditos LinkedIn | @FLIP_org/X

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en cabeza de su directora ejecutiva, Sofía Jaramillo, emitió un fuerte pronunciamiento tras las denuncias por acoso laboral y sexual en Red+ Noticias, y que involucran al ahora suspendido director y presentador Giovanni Celis.

La situación, revelada por una investigación de la Revista Raya con testimonios de periodistas y excolaboradores, expuso un ambiente de hostigamiento, comportamientos inapropiados, presiones contractuales y humillaciones dentro del canal informativo de Claro Colombia.

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Según la investigación publicada, los testimonios señalan a Celis de realizar comentarios sobre la apariencia física de sus subalternas, enviar mensajes personales fuera del horario laboral y protagonizar contactos físicos no consentidos, incluyendo besos.

Además, el informe reveló que Celis habría censurado en 2019 imágenes clave sobre la muerte de Dilan Cruz, grabadas por un camarógrafo del canal y que solo salieron a la luz recientemente, dentro del llamado estallido social, entre 2019 y 2021.

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Un día después de difundirse las denuncias, Claro Colombia anunció, a través de un comunicado, la suspensión temporal de Giovanni Celis como director de Red+ Noticias, argumentando la necesidad de “garantizar la transparencia, la imparcialidad y el adecuado desarrollo de las indagaciones”.

La FLIP y una alerta sobre un patrón estructural, tras las denuncias en Red+ Noticias

Jaramillo advirtió en diálogo con Minuto60 que lo ocurrido en Red+ Noticias no es un hecho aislado, sino parte de un patrón persistente de violencia de género en las salas de redacción del país.

“Es preocupante ver que estas agresiones ya conforman un patrón en las distintas salas de redacción de Colombia”, señaló en declaraciones al portal la abogada.

La directora de la FLIP puntualizó que la violencia contra mujeres periodistas se manifiesta en múltiples formas, no solo en el espacio público; también en los entornos laborales, donde deberían existir condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico.

Los casos recientes (y que incluyen testimonios de varias periodistas que pasaron por el canal, como Paula Granados, Angela Serrano y Ana María Vélez) incluyen descalificaciones basadas en género, estereotipos, comentarios sexistas, hostigamiento, intimidaciones y presiones que generan un clima hostil y afectan el desarrollo profesional de las comunicadoras.

“Buscan silenciarlas y desacreditarlas”, afirmó Jaramillo, quien además explicó que estas conductas pueden llevar a que algunas periodistas abandonen sus cargos o incluso el oficio, afectando la diversidad de voces y la calidad del periodismo en Colombia.

El impacto sobre la libertad de prensa

La FLIP reiteró que estos ataques no solo afectan a las víctimas directas, sino que representan una afrenta contra la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a estar informada.

En la pasada conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa (domingo 3 de mayo de 2026), la fundación ya había advertido que la violencia de género es una de las formas más graves de censura en el contexto colombiano.

“Las periodistas hoy enfrentan riesgos diferenciados, agresiones específicas que afectan su seguridad, su bienestar y su posibilidad de ejercer el oficio de manera libre”, recalcó la directora ejecutiva.

Llamado a los medios de comunicación en Colombia y acciones futuras

Ante la gravedad de la situación, la FLIP hizo un llamado a los medios de comunicación para que asuman su responsabilidad en la prevención, atención y sanción de estos hechos, y para que no permitan que las agresiones sean minimizadas o normalizadas en sus redacciones.

“Cualquier ataque contra mujeres periodistas no solo afecta a las víctimas directas, sino que representa una afrenta contra la libertad de prensa”, reiteró Jaramillo.

Por tal razón, ella agregó que desde la FLIP se continuará acompañando a las periodistas, documentando los casos y denunciando en público los hechos de violencia, con el objetivo de garantizar un periodismo libre y sin agresiones.

El caso de Red+ Noticias, como otros recientes en Colombia (Noticias Caracol), volvió a poner sobre la mesa de debate la efectividad de los mecanismos de protección y prevención en los medios, además de la necesidad de romper el silencio y la urgencia de transformar las dinámicas internas para garantizar entornos seguros para todas las personas que ejercen el periodismo en el país.

Producto de lo ocurrido en Noticias Caracol se creó el movimiento ‘Me Too Colombia’, y de allí se elaboró el primer informe de ‘Yo te creo colega’, que recogió más de más de 260 denuncias de acoso sexual y laboral en medios colombianos.

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