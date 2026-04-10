Sistema de cámaras del carro grabó el primer robo a un Tesla en Colombia

Las imágenes del incidente fueron ampliamente difundidas en redes sociales, donde usuarios resaltan la precisión del sistema de monitoreo del automóvil para captar detalles y facilitar la posible identificación del perpetrador por parte de las autoridades - crédito @Crealab - hector mesa/TikTok

La tecnología de vigilancia de Tesla en uno de sus automóviles permitió captar con precisión el rostro de un hombre que, en aproximadamente diez segundos, se llevó el vidrio de uno de los espejos laterales mientras el vehículo permanecía estacionado en un sector de la avenida Roosevelt, en Cali.

Este incidente, divulgado por el usuario de TikTok @Crealab - hector mesa, constituye el primer robo de autopartes registrado a un automóvil Tesla en Colombia y podría facilitar la identificación del responsable por parte de las autoridades, según el video ampliamente difundido en redes sociales.

En las imágenes, se observa de manera nítida la secuencia en la que el sujeto, de contextura delgada, extrae el vidrio del espejo lateral —sin la cubierta—, lo introduce en su pantalón y se aleja del lugar.

El material audiovisual es considerado “prueba contundente” para una eventual judicialización del autor, destacan usuarios en comentarios recogidos por el usuario de TikTok.

El Modo Centinela de Tesla registró con claridad el rostro del hombre que robó el espejo lateral del vehículo estacionado en Cali - crédito @Crealab - hector mesa/TikTok

El sistema de cámaras de vigilancia de Tesla, denominado “Modo Centinela”, es una característica que registra el entorno del vehículo de forma continua, incluso cuando está estacionado. Estas cámaras, instaladas en partes externas como los laterales, la parte delantera y trasera, así como en los pilares, otorgan una cobertura de 360 grados.

Originalmente diseñadas para asistir al conductor y evitar accidentes, esta funcionalidad se activó automáticamente ante la presencia sospechosa del hombre en Cali, lo que permitió capturar cada detalle del robo, incluida la imagen clara de su rostro.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la denuncia del hecho ni sobre si las autoridades han logrado ubicar al responsable o recuperar el vidrio del espejo robado. La Policía no ha emitido información pública sobre el caso.

El asalto, ocurrido en uno de los puntos de mayor afluencia vehicular de la ciudad, generó preocupación en redes sociales, en las que los residentes caleños han solicitado incrementar la vigilancia, especialmente en zonas de alta circulación.

El video, replicado decenas de veces durante las últimas horas, puso en evidencia la utilidad de la tecnología de Tesla tanto para la prevención de incidentes viales como para la documentación de delitos en tiempo real.

“El sistema de vigilancia mostró la cara detallada del ladrón. Esto sirve como prueba, ya que ahí se ve cuando arranca unas piezas que son muy costosas de un vehículo Tesla”, relató el usuario @Crealab - hector mesa en la publicación viral de TikTok.

En Colombia, los robos de autopartes continúan afectando a conductores particulares, pero este caso representa la primera ocasión en la que un vehículo de lujo con avanzado sistema de cámaras proporciona un registro visual tan claro, lo que abre nuevas posibilidades para el esclarecimiento y la persecución de este tipo de delitos.

Así se puede denunciar el robo de autopartes en Colombia

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional proporcionan varias opciones presenciales para denunciar el robo de autopartes en Colombia - crédito Secretaría de Seguridad

El acceso a diferentes plataformas digitales y espacios físicos permite a la población notificar hurtos de partes de vehículos ante las autoridades competentes, facilitando la investigación y la protección frente a posibles implicaciones legales

En Colombia, los ciudadanos que sean víctimas de robos de autopartes pueden reportar el hecho de manera virtual a través de la plataforma ¡ADenunciar! de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, o comunicándose al número 122.

También existen opciones presenciales, como las Salas de Atención al Usuario (SAU) de la Fiscalía, las Unidades de Reacción Inmediata (URIs) y las estaciones del cuadrante policial más cercano. Para denunciar estos delitos, se recomienda ingresar a adenunciar.policia.gov.co o a sicecon.fiscalia.gov.co, según detalló la Policía Nacional de Colombia.

Los ciudadanos afectados por robos de autopartes pueden comunicarse al número 122 para realizar su denuncia ante las autoridades colombianas - crédito @Crealab - hector mesa/TikTok

La eficacia de la denuncia aumenta si se adjuntan pruebas, como fotos o videos relacionados con el incidente, acción que contribuye al proceso investigativo.

Además, la Fiscalía General de la Nación habilitó la línea 01 8000 9197 48 para atención telefónica, mientras que la Policía Nacional dispuso el número 314 358 7212 para reportar comercios implicados en la venta de autopartes robadas.

Las autoridades recalcan que formalizar la denuncia protege a la víctima frente a potenciales delitos cometidos con las autopartes hurtadas y permite activar los mecanismos de investigación necesarios, según informó la Policía Nacional de Colombia.