Extraditado a Bélgica enlace de los capos colombianos con el Cartel de los Balcanes: había sido capturado en Barranquilla por orden de Interpol

Se materializó en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá la extradición pasiva del ciudadano belga Mounir Namoussi, requerido por el Juez de la Corte de Primera Instancia de Bélgica, señalado como presunto responsable de la importación de cocaína y de actuar como organizador de una red criminal internacional - crédito Policia Nacional/Dijín

La extradición de Mounir Namoussi al Reino de Bélgica marca un nuevo golpe contra las redes de narcotráfico internacional que operan desde Colombia. El ciudadano belga, conocido como alias Mou, fue entregado a las autoridades europeas tras su captura en Barranquilla y una investigación que lo vincula directamente con el Cartel de los Balcanes.

La decisión fue materializada en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, donde la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, ejecutó la extradición pasiva solicitada por un juez belga. Namoussi era requerido como presunto responsable de importar cocaína y de organizar una red criminal a escala internacional.

Según los resultados de la investigación, el detenido asumió un papel central dentro del Cartel de los Balcanes luego de la captura de Armus Iván en 2021. Su labor principal consistía en coordinar los envíos de droga desde Colombia hacia varios países europeos, consolidando así el flujo ilícito de cocaína.

Imágenes del momento exacto en que la Policía de Interpol Colombia realiza el procedimiento de extradición de un hombre conocido con el alias de'Mou', buscado por las autoridades internacionales - crédito Policía Nacional

La función de Namoussi en el tráfico internacional de drogas

Antes de su llegada a Colombia, Namoussi ya lideraba operaciones de importación de cocaína hacia Europa. El Coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, Director de Investigación Criminal e Interpol, indicó que el belga utilizaba contenedores refrigerados para ocultar la droga, demostrando una planificación minuciosa y una logística compleja.

Las autoridades lograron identificar vínculos entre alias Mou y otros actores clave del narcotráfico, como Miro Risvanovic, alias El Ruso, quien fue capturado en Italia, extraditado a Colombia y asesinado en Pereira en 2018. Además, las investigaciones confirmaron que la red de Namoussi habría articulado operaciones con el Clan del Golfo, incrementando la escala y alcance de sus actividades ilícitas.

El ciudadano belga operaba bajo identidades falsas y reclutaba colaboradores para mantener activa su red criminal, que se caracterizaba por su sofisticación y capacidad de adaptación a las estrategias de control policial internacional.

La decisión fue materializada en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, donde la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, ejecutó la extradición pasiva solicitada por un juez belga - crédito Policía Nacional/Dijín

Cooperación internacional y lucha contra el narcotráfico

La extradición de Namoussi responde a una solicitud de la justicia belga y fue posible gracias a la colaboración entre las autoridades de ambos países. Las acciones conjuntas permitieron capturarlo el 19 de febrero de 2025 en Barranquilla, tras la emisión de una notificación roja de Interpol.

La Policía Nacional de Colombia ha reiterado su compromiso con el combate al crimen transnacional. El aporte de la institución en la desarticulación de estructuras como el Cartel de los Balcanes fortalece la cooperación internacional y contribuye a impedir el flujo de drogas hacia Europa.

Con este caso, queda evidenciado el alcance global de las redes de narcotráfico y la necesidad de una coordinación efectiva entre países para enfrentar estos desafíos. La entrega de alias ‘Mou’ representa un avance en la persecución de quienes orquestan el tráfico de drogas desde América Latina hacia otros continentes.

Extraditaron desde Venezuela a exjefe paramilitar colombiano tras años de evadir a la justicia

Durante los años 2001 a 2005, Almanza Mape coordinó operaciones en municipios del Meta y Guaviare, donde la justicia ha calificado sus acciones como crímenes de lesa humanidad por su carácter sistemático contra la población civil - crédito Policía Nacional/Dijín

La extradición de Víctor Julio Almanza Mape, conocido como “Ramoncito”, marca el cierre de una larga etapa de evasión judicial para el exjefe paramilitar, quien permaneció fuera de Colombia durante casi una década. Su traslado desde Venezuela representa un avance crucial en la lucha contra la impunidad por delitos cometidos en el conflicto armado.

Durante el periodo comprendido entre 2001 y 2005, Almanza Mape coordinó una serie de operaciones en municipios de Meta y Guaviare. Las autoridades judiciales han calificado estos actos como crímenes de lesa humanidad debido a su carácter sistemático y el impacto que tuvieron sobre la población civil.

La extradición fue posible tras una prolongada cooperación internacional, que culminó con su captura en el estado Trujillo de Venezuela el 10 de julio de 2016. Desde entonces, el exjefe paramilitar permaneció recluido en el Centro Penitenciario Rodeo II, mientras avanzaba el proceso legal para su entrega a las autoridades colombianas.

La justicia colombiana lo responsabiliza de delitos como homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tortura, cometidos en el contexto del conflicto armado. Almanza Mape figuraba durante años en el cartel de los más buscados, acumulando 16 órdenes de captura vigentes y motivando a las autoridades a ofrecer una recompensa de $200 millones por información que permitiera su detención.

El antiguo mando medio del Bloque Guaviare de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), también estuvo vinculado posteriormente a estructuras delictivas bajo el liderazgo de Pedro Oliveiro Guerrero, alias “Cuchillo”. Por estos hechos, enfrenta una condena a 370 meses de prisión, dictada por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Villavicencio.