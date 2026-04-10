Colombia

El Inpec realizó operativo en la cárcel de Itagüí tras fiesta vallenata con Nelson Velásquez: encontraron licor, droga y dispositivos electrónicos

La revisión tras el evento musical permitió localizar varios elementos en diversas áreas del penal, lo que incrementó las preocupaciones sobre los procedimientos de seguridad en la institución

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Cárcel de Itagüí
La intervención en la cárcel de Itagüí revela ingreso de objetos prohibidos - crédito Colprensa

Luego de la polémica generada por la presentación del cantante vallenato Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí, las autoridades adelantaron un operativo de control al interior del centro penitenciario que dejó al descubierto una serie de elementos prohibidos, evidenciando fallas en los controles de ingreso.

La intervención se produjo tras la ‘mega parranda vallenata’ del miércoles 8 de abril, un evento que generó indignación pública por las condiciones en las que se llevó a cabo dentro del establecimiento carcelario y a partir de este hecho, unidades de la Policía realizaron una inspección detallada en diferentes áreas del penal.

De acuerdo con información revelada por Caracol Radio, durante el procedimiento se hallaron múltiples bebidas alcohólicas como: “59 latas de cerveza Pilsen de 473 ml, 11 botellas de cerveza tipo Corona de 330 ml cada una y 9 botellas de cerveza tipo Corona de 210 ml cada una”, las cuales hacen parte del inventario de lo encontrado por las autoridades.

El reporte también detalla la presencia de otro tipo de licores, lo que refuerza las sospechas sobre la realización de más celebraciones dentro del centro penitenciario.

Las autoridades hallan licor, drogas y tecnología ilegal tras intervención en Itagüí - crédito API
Las autoridades hallan licor, drogas y tecnología ilegal tras intervención en Itagüí - crédito API

“3 botellas de vidrio de licor tipo cóctel de 275 ml cada una, 3 latas de licor tipo cóctel de 250 ml cada una, 1 botella de vino Gato Negro de 250 ml, 2 botellas de licor José Cuervo de 750 ml cada una y 1 botella de ron Viejo Caldas de 750 ml”, se suman a los elementos incautados.

Incluso, las autoridades reportaron una botella parcialmente consumida: “1 botella de licor tipo Buchanan’s con aproximadamente 400 ml de contenido (ya estaba media indicó el medio mencionado)”, lo que evidenciaría el consumo activo de bebidas dentro del penal.

Pero más allá del licor, el operativo también permitió encontrar sustancias ilícitas. Según el informe, se incautaron: “53,52 gramos de sustancia vegetal (peso bruto)” y “5,51 gramos de sustancia pulverulenta de color blanco (peso bruto). Cocaína”, lo que agrava la situación y abre nuevas líneas de investigación sobre el ingreso de drogas al lugar.

En materia de tecnología, el hallazgo también fue significativo, ya que las autoridades encontraron “5 ETM, 2 módems wifi, 23 cargadores para celular, 1 radio tipo parlante y 17 SIM cards”, elementos que, en conjunto, podrían facilitar comunicaciones no autorizadas desde el interior de la cárcel.

La mega parranda vallenata de Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí destapa un escándalo inesperado - crédito @tobonvillada / X

Adicionalmente, se reportaron objetos que no deberían estar en manos de los internos, como “4 navajas de fabricación industrial, 1 control de videojuegos, 1 diadema, 3 parrillas eléctricas, 32 cables de datos y 7 manos libres”.

El volumen y la diversidad de los elementos incautados han encendido las alarmas sobre posibles irregularidades en los controles de seguridad del penal. Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer cómo ingresaron estos objetos y quiénes serían los responsables de permitir su entrada.

Este caso se suma a otros episodios que han puesto en la lupa las condiciones al interior de algunas cárceles del país, especialmente en lo relacionado con el control de objetos prohibidos y la realización de actividades no autorizadas.

Qué pasó en la cárcel de Itagüí y qué tiene que ver Nelson Velásquez

La fiesta vallenata celebrada el 8 de abril de 2026 en la cárcel de Itagüí en Antioquia, en la que participó el cantante Nelson Velásquez incluyó el ingreso de licor y de varias mujeres al penal, poniendo de relieve deficiencias estructurales en los controles internos y derivó en la suspensión de siete funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

La situación también desencadenó la suspensión inmediata de la mesa de diálogo entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y los jefes de bandas criminales, comprometiendo la viabilidad de una política de acuerdos de paz urbana que contemplaba concesiones judiciales.

Videos muestran fiesta con licor y música en vivo organizada por cabecillas criminales en la cárcel de Itagüí, generando escándalo nacional - crédito @tobonvillada / X
Videos muestran fiesta con licor y música en vivo organizada por cabecillas criminales en la cárcel de Itagüí, generando escándalo nacional - crédito @tobonvillada / X

Las primeras indagaciones apuntan a que la fiesta, cuya organización habría supuesto un desembolso cercano a 500 millones de pesos, estuvo centrada en posibles beneficios o situaciones judiciales de internos concretos. De esa cifra, 100 millones de pesos habrían sido destinados a la contratación de Nelson Velásquez, de acuerdo con revelaciones divulgadas por El Tiempo.

Esta contratación, según la versión del mánager del artista, Álex Eduardo Díaz, se concretó a través de un intermediario identificado como “Carlos”, quien ya habría gestionado eventos similares en discotecas y otros espacios de entretenimiento.

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